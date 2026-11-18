El papa León XIV volvió este miércoles a dar su primera audiencia general en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, luego de su gira por Sudamérica. Abrió su discurso, precisamente, con una mención a los tres países que visitó: Uruguay, Argentina y Perú.

El recuerdo de su paso por Perú, Argentina y Uruguay

Según dijo, se trató de un "largo y bellísimo viaje apostólico", y comenzó hablando de Perú: "Es el país en el que he vivido muchos años, primero como misionero y después como obispo. Argentina es la patria del papa Francisco y deseaba visitarla para encontrarme con ese pueblo que él tanto ha amado. Uruguay es una nación donde los católicos viven en una situación de minoría y es significativo que mi itinerario haya comenzado allí".

Luego el papa se explayó sobre su visita a Uruguay: "El lema de la visita pastoral en Uruguay era 'Les anuncio una gran alegría', son las palabras con las que en el evangelio de Lucas el ángel anuncia a los pastores de Belén el nacimiento de Jesucristo. Efectivamente fui a ese país con el propósito de anunciarlo a él, al Señor, Dios hecho hombre, que nos ofrece la plenitud de la vida en la verdad y en el amor".

"Estoy muy contento porque encontré en el pueblo uruguayo una acogida cálida y participativa, de modo que pude recordar a todos lo importante de la fe en Dios, cuánto vale la vida humana y cómo la fe nos ayuda a confrontar las dificultades de la vida y ser constructores de paz", sentenció.

El papa León XIV preside la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Foto: ETTORE FERRARI/EFE

León XIV se extendió después sobre sus visitas a Argentina y de Perú. Tras ello mencionó que "al visitar las iglesias locales el papa tiene la oportunidad de contemplar la belleza del pueblo de Dios que camina a pesar de las dificultades que pueden encontrarse según los contextos y momentos históricos".

El papa mencionó que "una presencia constante que ha acompañado cada etapa ha sido la de la Virgen María", que "verdaderamente forma parte de la historia de estos pueblos, camina con ellos, los guía y los consuela". En Uruguay, por ejemplo, el papa participó en Florida de la celebración de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, mientras que en Argentina la visita a Luján se transformó en una multitudinaria fiesta, con millones de personas.

León finalmente agradeció a "obispos y autoridades civiles" que lo recibieron en cada uno de los países: "Que el Señor bendiga siempre a esos pueblos y los guíe por el camino de la paz, la justicia y la fraternidad".