Elizabeth Holmes pasó de las páginas de finanzas a las de policiales y luego a las de espectáculos, un periplo que es casi un símbolo de estos tiempos. Como para consagrar ese círculo virtuoso, el documental sobre su vida, Puedes verlo todo, es un serio candidato a un par de Oscar. Se estrenó ayer en cines locales.

A los 19 años, en 2003, Holmes fundó Theranos y se convirtió en un personaje típico de Silicon Valley. Inspirada en Steve Jobs, fue una admirada figura de la farándula tecnológica, con tapas de revistas, entrevistas y adjetivos como visionaria.

Su principal producto era Edison, una máquina que -al menos eso decía- realizaba cientos de análisis médicos complejos con apenas una gota de sangre. El invento convirtió a Theranos en una empresa valuada en 9.000 millones de dólares, que integró en su directorio a figuras tan poderosas como Henry Kissinger.

Pero terminó valiendo cero. Una investigación periodística reveló que Edison no solo se basaba en tecnología previa, sino que, además, aportaba resultados inexactos.

Holmes terminó condenada por fraude a los inversores: en 2022 fue sentenciada a 11 años y tres meses de prisión, pero consiguió que se le redujera la pena, por lo que estaría en libertad en febrero de 2030. La esperan su esposo, Billy Evans, y sus dos hijos.

Aunque la evidencia en su contra parece contundente, Holmes siempre ha insistido en que es inocente, en lo que podría parecer un flagrante caso de negación. En setiembre de este año publicó un mensaje en redes sociales en el que renueva su lucha por demostrar su inocencia. Se ha mantenido inoxidable ante las críticas y las pruebas judiciales.

Inevitablemente, Holmes se ha vuelto un personaje de la cultura popular. Alex Gibney le dedicó el documental Desangrando Silicon Valley (HBO Max), y Amanda Seyfried la interpretó en The Dropout, una serie disponible en Disney+ que ficcionaliza el caso.

Puedes verlo todo

Puedes verlo todo es la primera colaboración entre los directores Nathan Fielder y Lance Oppenheim. Este último viene del documental y este año estrenó su primera película de ficción, Primetime, con Robert Pattinson. En películas como Some Kind of Heaven, sobre una comunidad de jubilados en Florida, y Ren Faire, una serie sobre las disputas de poder en torno a un festival medieval, Oppenheim ya había mostrado su interés por personajes que parecen vivir dentro de una realidad construida por ellos mismos. Personas que interpretan un papel, a veces sin demasiada conciencia de que lo están haciendo.

Fielder ha combinado comedia y experimentación en series como Nathan for You, The Rehearsal y The Curse. En todas juega con los límites entre la realidad y la ficción, y eso está en el centro mismo de Puedes verlo todo. Sus intervenciones suelen tener algo de experimento social, de situaciones armadas para observar cómo reaccionan las personas cuando se enfrentan a circunstancias inesperadas. Hay una aparente ingenuidad en su manera de preguntar que esconde una intención bastante más calculada.

Holmes parece una interlocutora ideal para ese procedimiento: alguien que ha dedicado buena parte de su vida a construir una imagen pública y que ahora tiene la oportunidad de controlar el relato sobre su propia caída.

El documental —que se lleva 174 minutos de la vida de los espectadores— está dividido en dos partes. En la primera está la convivencia de Fielder con Holmes y Evans en una casa de playa californiana. Se muestran como una pareja normal, si no fuera porque falta apenas un mes para que ella vaya presa. También contribuyen a la extrañeza la mirada y la sonrisa estáticas de Holmes, su incapacidad para aceptar lo que está pasando y un vínculo condicional con su marido, un personaje más bien siniestro.

Todo es observado por Fielder, que anda todo el día husmeando y haciendo preguntas incómodas, pero pertinentes, sobre cómo las cosas terminaron como están terminando. También está esa particular relación entre Holmes y Evans, sostenida sobre una mezcla de complicidad, dependencia y una convicción compartida de que ella no hizo nada.

Evans no es un simple acompañante en esta historia. Su manera de intervenir, de responder por Holmes y de administrar la imagen de la pareja termina convirtiéndolo en una presencia cada vez más inquietante.

Ese contrato de lectura, en todo caso, se rompe en la segunda mitad, cuando, con Holmes ya presa, Fielder y Oppenheim suman al proyecto a la propia Amanda Seyfried, enfrentándola con la historia que interpretó en The Dropout. Ahí la cosa se pone más inquietante, Evans empieza a tener mayor protagonismo, Seyfried comienza a ver y construir el personaje desde otro punto de vista y todo deriva hacia una película de suspenso y hasta de amor.

Seyfried se vuelve otra pieza del dispositivo que Fielder y Oppenheim vienen construyendo. Hay algo extraño en poner frente a frente a una actriz que interpretó a Holmes y a las imágenes de la mujer real, sobre todo cuando esa mujer considera que la representación que hicieron de ella es injusta. ¿Hasta dónde una interpretación termina construyendo una identidad pública? ¿Qué ocurre cuando una persona se enfrenta con la versión de sí misma que los demás conocen? La película no ofrece respuestas sencillas y, en cambio, abre otra zona de incertidumbre. Fielder no es un cronista pasivo en sus trabajos y sus intervenciones, hechas siempre con cara de nada pero cargadas de intenciones, van intentando acorralar, si se permite, al blanco de su atención. Es un personaje demasiado intrusivo y desconfiado.

En el centro de su desconfianza hay un artículo de The New York Times en el que Holmes, refiriéndose a los retratos que se han hecho de ella, habría dicho que se basaban en “un personaje que ella había creado”. Ni ella ni la periodista pueden aportar una grabación o un documento concluyente que certifique esos dichos. La reportera dice que la cita es correcta, pero no aporta la libreta donde la anotó. Para Fielder, la discusión se convierte en una prueba de hasta dónde Holmes está dispuesta a sostener su versión de los hechos y de si le está diciendo la verdad o no.

Tampoco es solo si Holmes miente. También importa por qué necesita hacerlo, o si ha terminado creyendo en su propio relato. La película encuentra ahí una zona bastante más perturbadora que la de un simple retrato de una estafadora que es a lo que tendían los otros retratos. Evans no parece dispuesto a aceptar que su historia pueda ser contada desde otro lugar que no sea el suyo. Y por ahí no parece andar la verda, mientras Fielder y Oppenheim intentan encontrar alguna fisura en el relato. Les resulta difícil.

La verdad es un tema central en la película, que todo el tiempo juega con la ficción y la realidad y, en el fondo, duda de ambas. Holmes se siente dañada por cómo la retrató Seyfried; la película también pone en duda la reconstrucción que hacemos de los acontecimientos. La presencia de la actriz agrega otra capa a esa discusión: una interpretación puede convertirse en la imagen definitiva de una persona, incluso cuando esa persona rechaza lo que ve. Pero tampoco la cámara que registra a Holmes es una garantía de objetividad. Fielder interviene, pregunta, provoca y construye situaciones. Oppenheim organiza ese material y lo convierte en una película. Ellos también están fabricando un personaje.

Es un true crime que duda de su propia eficacia para revelar los hechos. Qué vemos, quiénes seleccionan lo que vemos, qué es la verdad, la ficción y la realidad en un mundo tan proclive a las definiciones. Puedes verlo todo va por eso y en su forma está respondiendo y dejando abiertas todas esas cuestiones.

Y así, también, se vuelve un estado de situación sobre cómo andamos.

