La historia de Theranos —el fraude por el que Elizabeth Holmes recaudó cientos de millones de dólares prometiendo una tecnología de análisis clínicos cuando en realidad sus máquinas no funcionaban y falsificaba los resultados— parecía haber agotado sus posibilidades de convertirse en un fenómeno: tuvo juicio, condena, una serie y otro documental.

Pero Puedes verlo todo, el documental de Nathan Fielder y Lance Oppenheim que se estrena el jueves en Uruguay, encontró la manera de volver sobre ella. Y se volvió uno de los fenómenos cinematográficos del año, con una recaudación extraordinaria y chances de meterse en la carrera al Oscar.

El proyecto se mantuvo en secreto durante tres años y tuvo se presentó en el festival de Telluride, en una función sorpresa y sin teléfonos celulares. En el Festival de Nueva York, las entradas para una única proyección se agotaron en menos de una hora.

La película se estrenó en Estados Unidos el 16 de octubre. En su primer fin de semana recaudó 15,6 millones de dólares en apenas 855 salas, una cifra extraordinaria para un documental. Hubo más de 2.000 funciones agotadas y fue el estreno más importante para un documental no musical en América del Norte desde Fahrenheit 9/11, de Michael Moore, en 2004. Dato: más del 70% de los espectadores de Puedes verlo todo en el primer fin de semana era menor de 35 años.

Al viernes, su recaudación mundial rondaba los 94 millones de dólares, para una inversón de siete millones.

Holmes fundó Theranos, la empresa de Silicon Valley que prometía revolucionar los análisis clínicos con un sistema capaz de realizar cientos de pruebas a partir de unas pocas gotas de sangre extraídas de un dedo. La promesa nunca se pudo concretar y el caso terminó en un escándalo empresarial y judicial. En 2022, Holmes fue condenada por cuatro cargos de fraude a inversores y sentenciada a más de 11 años. Cumple su condena en Texas.

Fielder, —el de las series Nathan for You y El ensayo— y Oppenheim, documentalista y director de Primetime (la de Robert Pattinson que se menciona para el Oscar) consiguieron algo difícil: acceso prácticamente irrestricto a Holmes y su entorno. La filmaron durante los 34 días previos a su ingreso en prisión, en 2023, en una casa de playa de San Diego que compartía con su pareja, Billy Evans, y sus dos hijos.

Pero el interés de Puedes verlo todo no se explica solo por la historia de una empresaria que pasó de estrella a presa. La película funciona como un duelo de percepciones entre Holmes y Fielder. Ella parece convencida de que aún puede controlar el relato sobre su caída; él, con su habitual mezcla de cortesía, incomodidad y humor absurdo, la somete a preguntas persistentes y deja que sus respuestas, sus silencios y sus gestos hablen por sí mismos. Las largas miradas sin parpadear, las sonrisas forzadas y las lágrimas que aparecen en momentos inesperados terminan construyendo un retrato menos complaciente del que Holmes quizás esperaba.

Nunca queda claro dónde hay observación documental y dónde puesta en escena. Esa incertidumbre es parte del método de Fielder, que exploró los límites entre realidad y representación en El ensayo (HBO Max) y The Curse (MUBI).

Lance Oppenheim y Nathan Fielder, directores de "Puedes verlo todo"

La segunda mitad incorpora una presencia inesperada: Amanda Seyfried, que interpretó a Holmes en The Dropout (Disney+) la miniserie de 2022 por la que ganó un Emmy. Fielder le muestra a la empresaria fragmentos de aquella ficción y registra su reacción. Holmes se incomoda, se tapa la cara y llorar al verse representada en su infancia y en su vida privada. Es uno de los pocos momentos en que la mujer que suele responder a las preguntas difíciles con un escueto “no lo recuerdo” deja ver una reacción emocional reconocible.

Después, Seyfried observa las imágenes de Holmes, conversa con Fielder y reconstruye algunas situaciones que no quedaron registradas, recuperando la voz grave y los gestos de su personaje. El encuentro entre ambas versiones de una misma mujer abre una discusión sobre la posibilidad de representar a alguien real.

También aparece Evans, la pareja de Holmes, que aún defiende su inocencia y busca recuperar la tecnología de Theranos. Su presencia es inquietante: tiene una actitud hostil hacia quienes considera responsables de la caída de Holmes, habla de venganza y quiere arruinar la vida de sus rivales.

Con semejante historia y repercusión, la pregunta es qué puede pasar en los Oscar. A24 no confirmó oficialmente su estrategia, pero se espera que la impulse en la categorías de mejor película, documental y actriz de reparto, además de ir por nominaciones en dirección, montaje, fotografía y música. Una candidatura para Seyfried sería histórica: nunca una actriz fue nominada por una interpretación en un documental, un género que, además, nunca consiguió una nominación a mejor película.

Que compita en ambas categorías plantea, además, una discusión sobre los límites del género. Algunos documentalistas creen que su mezcla de observación, reconstrucción y performance se aparta de las convenciones de la no ficción. Para otros allí está su interés.

Puedes verlo todo es una película sobre una mujer que intentó controlar su propia historia y un director que parece interesado, antes que nada, en poner en duda cualquier versión definitiva. Que haya conseguido convertir esa disputa en un éxito para un documental de casi tres horas es uno de los acontecimientos cinematográficos del año. Con información de The New York Times