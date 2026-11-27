Agustín Gil, Magui Díaz y Johnny Tecuento reaccionan a lo que sucede en la casa más famosa del país. Desde las 20.00 por Youtube, y después de las 23.30 en Canal 10, este trío (junto a panelistas rotativos) tienen a miles de espectadores que esperan sus comentarios de lo que pasa en Gran Hermano Uruguay. Y de paso son uno de los programas más vistos de Canal 10, de acuerdo a los datos de Kantar Ibope. Así es la previa de Ojo Stream, un fenómeno que ya trasciende pantallas y fronteras.

Antes de que se enciendan las cámaras, hay una reunión en Canal 10. Una de las productoras repasa los temas que se tratarán durante el programa, bloque por bloque, y organiza los PNT: cuándo deben salir y en qué orden. Todo tiene una planificación previa, aunque después, frente a las cámaras, las reacciones sean espontáneas. Porque en el estudio de Ojo Stream, el programa que acompaña cada gala del reality Gran Hermano Uruguay, la improvisación también requiere organización.

A las 20.00 comienza la transmisión por YouTube. Desde allí, Agustín Gil, Magui Díaz y Johnny Tecuento siguen lo que ocurre en la casa, discuten sobre los participantes y comparten sus pronósticos con una comunidad que creció al ritmo del reality. Llegaron varios minutos antes para prepararse, aunque lo que les gusta es que comience la transmisión. Y el trabajo no termina con la gala: Ojo Stream también forma parte de la programación de Canal 10 y completa el horario del canal hasta casi la medianoche. La propuesta permite ver unos minutos más lo que ocurre en la casa más famosa de la televisión; convirtiéndose así en uno de los programas más vistos de la televisión uruguaya, según Kantar Ibope.

El camino hasta este presente empezó de manera bastante más modesta. “Nosotros empezamos con La Voz Kids. Cuando había 40 personas mirando en simultáneo por YouTube, ya festejábamos”, recuerda Agustín Gil. Después llegaron las reacciones a Gran Hermano Argentina y otros formatos del canal, experiencias que les permitieron ganar rodaje antes de asumir el desafío de la edición uruguaya del reality.

Lo que comenzó con una cámara y pocos espectadores hoy tiene estudio propio, varias cámaras, monitores y un equipo de producción. Para Johnny, el crecimiento también implicó una mayor exigencia. “Hay mucho más tiempo en pantalla y una estructura que creció en todos los sentidos: la mesa, la sala, las cámaras, el equipo. Nosotros también tenemos que compensar y estar a la altura de todo eso”, señala.

"Gran Hermano Uruguay". Foto: Estefanía Leal

Magui Díaz se incorporó cuando buena parte de esa maquinaria ya estaba en marcha. “Yo ya agarré con todo armado, con producción y todo. No viví tanto aquella etapa”, comenta. Gil aprovecha para bromear: “Magui no fue contratada por su memoria”. “¡No, claramente! Es por no dormir, no por otra cosa”, responde ella.

Reality para ver acompañado.

¿Por qué funciona tanto mirar un reality junto a otras personas que también reaccionan a lo que sucede? Para Díaz, la respuesta es sencilla: “Para mí, el 100% de la gracia de un reality es verlo con alguien más. Es divertidísimo. Y pelearte con alguien más también es divertidísimo”.

Gil coincide y destaca que el atractivo no está solamente dentro de la casa, sino también en las discusiones que se generan alrededor. Algunos espectadores siguen el streaming porque no tienen televisión de aire; otros prefieren mirar la gala acompañados por los conductores.

Una de las sorpresas fue descubrir que la audiencia también llega desde otros países. Johnny cuenta que comenzaron a encontrar espectadores en Estados Unidos, especialmente en Nueva Jersey. También hay público de Chile y Paraguay, donde esperan sus propias ediciones, además de argentinos que quedaron enganchados con el reality.

La versión uruguaya, además, logró derribar algunos prejuicios. Antes del estreno había quienes dudaban de que pudiera funcionar porque en Uruguay todos se conocen o porque los participantes serían demasiado tranquilos.

También cuestiona la idea de que el uruguayo es aburrido: “Creo que tenemos otros ritmos, pero eso no significa que el programa sea aburrido. Hay que mirarlo desde otra óptica, quizás más observacional”, dice.

De favoritos a villanos.

Seguir durante tantas horas lo que sucede en la casa también permite observar cómo cambian las opiniones sobre los participantes. Quien una semana es favorito puede convertirse rápidamente en el más cancelable.

“Todos pegan la vuelta. Los malos pueden pasar a ser buenos y los buenos, malos”, dice Díaz. Gil agrega que mirar el programa durante 24 horas permite entender actitudes que, fuera de contexto, podrían parecer aisladas. “Después te das cuenta de que los que parecían malos quizás no eran tan malos, y los que parecían buenos tampoco eran tan buenos. Hay un archivo detrás de cada participante”.

Los conductores también tienen sus favoritos, aunque reconocen que sus opiniones cambian. Díaz se define como una “panqueque” porque puede entusiasmarse con alguien y cambiar de parecer pocos días después. Para Gil, justamente ahí está parte de la gracia del reality.

Trabajar en un espacio vinculado al canal que emite el programa también les genera cuestionamientos de algunos espectadores, que esperan que no emitan opiniones sobre los participantes. “Pero justamente estamos para interpretar el juego. Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Narrar la realidad? No es ese el espíritu de Gran Hermano”, plantea Gil.

Johnny, por su parte, intenta que sus opiniones no se interpreten como campañas a favor o en contra de alguien. Los apodos y las bromas forman parte de la dinámica, aunque aclara que buscan mantener el respeto y que sus comentarios apuntan al desempeño dentro de la casa.

La pasión de una gala.

Después de tantas horas frente a las pantallas, los conductores tampoco quedan al margen de las emociones que despierta el reality. Díaz reconoce que vive las eliminaciones con nerviosismo y que ha llegado a llorar durante algunas galas.

Gil encuentra una comparación para explicar esa intensidad: el fútbol. “Es el fútbol de la gente a la que le gustan la televisión y los realities”, dice. Cada participante tiene su hinchada, cada eliminación provoca reacciones y los espectadores defienden a sus favoritos como si estuvieran alentando a un equipo.

Esa pasión también puede hacer que el público se olvide de que lo que sucede dentro de la casa es un juego. Gil recuerda que participantes que protagonizaron enfrentamientos en otras ediciones terminaron convirtiéndose en amigos cuando salieron.

Mientras tanto, en el estudio de Ojo Stream, cada gala trae nuevos temas, discusiones y favoritos. Lo que comenzó con 40 espectadores hoy tiene un equipo, estudio y presencia en la televisión abierta. Y todavía hay lugar para las sorpresas. Como resume Díaz al hablar del juego: “El que saque a Guille se gana mi corazón”.