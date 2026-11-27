Es uno de los actores uruguayos más consagrados del momento y con mayor presencia en plataformas. Sin embargo, Nicolás Furtado no se siente una estrella. En una entrevista exclusiva con Sábado Show en Argentina, asegura que el mote de celebridad no le cabe y que se siente cerca de aquel pibe de barrio incluso en Madrid, donde reside, cuando va a la plaza a jugar al básquetbol con los vecinos. “Es igual o muy parecido a como era mi vida antes de ser conocido”, dice.

El motivo de la charla es el lanzamiento de Juan se alquila, la serie original de Flow que protagoniza junto a Gimena Accardi y gran elenco, que se estrenó ayer en la plataforma (ver recuadro).

Allí encarna a un actor frustrado que vende sus dotes de intérprete para resolver problemas ajenos, una trama que lo hizo reconectar con el sacrificio de sus inicios en La Teja. De aquellos tiempos difíciles, su vocación, la posibilidad de volver con Diosito, su emblemático personaje de El Marginal, sus ganas de hacer teatro en Uruguay y más va esta charla.

Todo sobre "Juan de alquila", por Flow Nicolás Furtado y Mónica Raiola en "Juan se alquila", la nueva serie de Flow. Foto: Prensa Flow. Juan se alquila es la nueva serie de Flow, protagonizada por Nicolás Furtado, Gimena Accardi y Mónica Raiola. La comedia dramática, producida por FRAME y dirigida por Fernando Alcalde, tiene siete episodios de media hora, disponibles desde ayer en la plataforma. La historia sigue a Juan, un actor frustrado por la falta de trabajo que encuentra una insólita salida laboral: alquilar su talento para resolver los dilemas ajenos. Así, acepta interpretar personajes a medida y se enfrenta a situaciones absurdas, mientras descubre que el papel más complejo es el de su propia vida.

—Dijiste que te gustan los personajes que caminan “en el filo de la navaja”. ¿Qué te sedujo de Juan y de Juan se alquila, teniendo en cuenta que te deben de llegar muchas propuestas en este momento de tu carrera?

—Sí, puntualmente este personaje tiene algo muy especial porque es actor; no puedo evitar mencionar eso. Es verdad que me siento muy identificado con un montón de cosas por las que Juan está atravesando y que en algún momento también viví. Eso me hace empatizar y quererlo un poquito más que a otros personajes, de repente. Desde que me llegó la propuesta y me contaron un poco de qué iba, antes incluso de leer el guion, me pareció una idea muy buena. Después lo leí, me gustó, me reí y me divirtió mucho.

—Juan seguro te hizo volver a tus inicios como actor, cuando todo era a pulmón: no llegabas a fin de mes, actuabas gratis o aceptabas papeles que no te gustaban tanto. ¿Te llevó a esas épocas de sacrificio en La Teja?

—Sí, por supuesto. Cuando vivía en La Teja, en Montevideo, mientras estudiaba y daba mis primeros pasos, hacía publicidad y alguna participación en algo que venía a grabarse de afuera. Hacía todo lo que podía. No había mucho margen para elegir. Pero está bien, de eso se trata. Al principio hay que hacer todo. Yo tenía claro por dónde y hacia dónde quería ir más o menos, pero en el camino iba haciendo todo lo que podía. También lo necesitaba para ganar experiencia, como incentivo para seguir trabajando y tener cierta continuidad. Por más que no fueran los proyectos que realmente quería, me permitían mantenerme activo. Siempre hacer, hacer, hacer.

—¿Sentiste alguna vez que no lo ibas a lograr?

—No.

—¿Te llegó alguna propuesta tan insólita como la de Yiya en la serie, de alquilar tus dotes actorales para resolver problemas de otros? ¿Qué fue lo más loco que hiciste por actuar?

—Una vez, en un evento, había un productor muy groso y yo le dije que era doble de riesgo porque estaba para hacer una serie de acción. Le dije una sarta de mentiras y quedé en el proyecto. Después aprendí a hacerlas. Pero bueno.

—¿Cuál era el proyecto?

—Una serie de acción que filmé en México. No sé si se vio acá. Yo quería hacerla como fuera. En los castings también: “¿Sabés tirarte en paracaídas?”. Sí. “¿Andás a caballo?”. Sí. “¿Manejo de armas?”. Sí. Todo sí. Todas mentiras.

—Y de esa manera te metías en los proyectos...

—Sí, pero a base de todo, de lo que había estudiado y de lo que no. Después aprendía sobre la marcha, pero siempre muy convencido, con mucha actitud. Esa era la forma.

Nicolás Furtado en el rodaje de "Juan se alquila". Foto: Prensa Flow

—Si hablamos de personajes icónicos, ese es Diosito. Quedó en el corazón de la gente y en el tuyo, y te lo hacen saber. En cada posteo tuyo siempre alguien comenta que lo extraña o que lo quiere volver a ver. Hace poco dijiste que podría volver. ¿Es así? ¿Qué nos podés adelantar?

—Si digo una palabra de más, me voy a llevar un tirón de orejas de mi mánager. Así que no sé exactamente qué puedo decir. Sí puedo contar que es un proyecto que me dio mucho, que me cambió la vida, por supuesto, y que hay ganas de que vuelva de alguna forma. Pero tampoco sé cómo será, ni cuándo. No puedo decir mucho más.

—En Juan se alquila te toca compartir con actores como Luis Luque, Luis Machín, Mónica Raiola y Gimena Accardi. ¿Cómo fue la química entre ustedes? ¿El nivel actoral también te motiva a la hora de aceptar un proyecto?

—Sí, por supuesto. El elenco es súper importante. Es un trabajo en equipo y la verdad que tuve mucha suerte de compartir con todos pero principalmente con Gime y con Mónica, que fue con las que tuve más escenas. El elenco está buenísimo, ellas dos hacen un trabajo increíble. Nos divertimos mucho, compartimos y opinamos. Realmente lo hacemos entre todos. Es un trabajo en equipo y así se consiguen mejores resultados.

—En 2025 regresaste a Uruguay para grabar Escondida en mi cabeza, la película de Lucas Vivo García Lagos que protagonizaste, y donde compartiste junto al uruguayo Maxi de la Cruz. Filmaron en lugares icónicos, como el Gusano Loco. ¿Cómo es volver a grabar a Uruguay, teniendo en cuenta que ahora estás instalado en España?

—Me encanta. Mi familia está allá, mis amigos también, por supuesto. Grabar con Maxi de la Cruz, a quien siempre admiré mucho, fue un placer. Me parece un gran actor y comediante. Y hacerlo en esos escenarios típicos de Montevideo, donde me crié, fue muy nostálgico. Siempre me gusta ir a Uruguay a trabajar. Por más que ahora estoy viviendo en España, una vez por año, por suerte, se me da la oportunidad de venir a Uruguay o Argentina por algún proyecto y lo disfruto mucho porque tengo mucha gente a la que quiero.

—¿Qué te gusta hacer cuando venís a Uruguay? ¿Volver a tu barrio o planes más cotidianos?

—Sí, ver a mi familia y a mis amigos. Eso es lo que más disfruto porque es lo que más extraño.

Maxi de la Cruz y Nicolás Furtado en la película "Escondida en mi cabeza".

—¿Qué aspectos de tu vida te hacen sentir hoy cerca del barrio o de lo que eras de chico, teniendo en cuenta que estás en un lugar de celebridad? ¿Te planteás cosas para bajar a tierra?

—Mi vida es bastante normal. Estoy en Madrid, donde vivo, agarro mi pelota de básquet y me voy a una canchita, en una plaza, a jugar con gente que está ahí y que ni conozco. Es una rutina que tengo todas las semanas, todo el tiempo, con gente del barrio. Estoy en constante contacto con eso. Es igual o muy parecido a como era mi vida antes de ser conocido.

—¿Y el lado B de la popularidad? ¿Te pesa en algún momento la exposición, la fama?

—Tiene sus cosas, obviamente. El balance es positivo, por suerte. Y las cosas que de repente me pesan más o me cuestan más llevar son parte también, qué sé yo. Es aprender a convivir con eso y está todo bien.

—Al igual que el personaje de Juan se alquila, ¿has tenido en algún momento miedo de que el teléfono deje de sonar? ¿Eso está en el actor?

—Sí, está en el actor, pero nunca tuve ese miedo. Yo estaba convencido de que, de alguna forma u otra, me iba a ir bien. Lo que yo entiendo que es irme bien puede ser hacer una obra de teatro en Montevideo, la obra que yo quiera, el autor que yo busque, o mi proyecto personal. Lo que sea. De una forma o de otra, yo iba a realizarme como actor.

—¿Y te interesaría volver a hacer teatro en Uruguay?

—Sí, por supuesto.

—¿Te han llegado propuestas?

—Me han llegado propuestas, pero no han sido compatibles con otros proyectos audiovisuales que tenía en la agenda. El teatro implica varios meses de ensayo y de funciones, entonces muchas veces no lo pude compaginar, pero tengo muchas ganas de volver.

—¿Dónde te vamos a ver en 2027? ¿Qué deseos y proyectos tenés?

—Puede llegar a haber alguna película en Argentina. Se va a estrenar una serie en España que filmé este año. Y hay algo más dando vueltas hacia finales del año. Está todo muy en el aire, pero voy a estar haciendo alguna cosa.