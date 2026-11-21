La vida le dio una nueva oportunidad a los 25 años y, tras superar un cáncer de riñón, Lucía Brocal se tatuó la frase: “Estoy viva y estoy respirando”. Desde entonces, intenta vivir cada día como si fuera el último.

Dio sus primeros pasos como modelo gracias a que un representante de Valentino Bookings la descubrió en un shopping. Tenía 16 años y ni se le pasaba por la cabeza dedicarse al modelaje ni a la comunicación. Una cosa llevó a la otra y terminó conduciendo en TV Libre, convocada por su amigo Diego Sorondo.

Durante años escondió su pasado como modelo porque sentía que esa faceta no podía convivir con la de una periodista seria. Con el tiempo y la terapia, logró dejar atrás esos prejuicios y amigarse con todas sus versiones.

Hoy atraviesa uno de sus mejores momentos. Está en pareja con Leandro García Morales, entrenador de básquetbol del Club Atlético Peñarol, a quien define como un "compañerazo", y se luce como periodista en Doble Click (Del Sol FM) y Telemundo (Canal 12).

A finales de octubre decidió renunciar a Desayunos Informales, el programa que fue su puerta de entrada a La Tele más de una década atrás, porque sintió que era un ciclo cumplido. Ahora prepara nuevos proyectos en Canal 12 vinculados al área digital, y como entrevistadora, el rol que más disfruta. Y dio la primicia a Sábado Show.

—¿Creés que tu vida hubiese sido otra si no te hubieran descubierto en un shopping?

—Es difícil saberlo, pero en algún punto fue un hito, porque Ángel me vio, me ofreció trabajar en Valentino Bookings y justo se estaba haciendo el Elite Model Look. Haber sido finalista y empezar a trabajar como modelo me abrió un montón de puertas, aunque no se me pasaba por la cabeza.

—¿En qué momento apareció el interés por el periodismo?

—Hacía desfiles, comerciales y, como tenía facilidad para hablar en las entrevistas, me invitaron a ser notera del programa de verano de Verónica D’Andrea. En paralelo, Diego Sorondo me convocó como productora en TV Libre. Cuando se fue la conductora, probé y quedé. Y no paré.

—Entraste a Telenoche (Canal 4) con 19 años luego de mandar CV a todos los canales. Por vergüenza, ocultabas tu pasado como modelo y contaste que llegaste a sentirte un florero. ¿Padeciste esa etapa?

—No sé si padecer es la palabra, pero tenía miedo o me prejuzgaba. Sentía que, si se daban cuenta de que venía del modelaje, no me iban a respetar. De hecho, dejé de trabajar como modelo, un lugar que amo, porque sentía que las dos cosas no podían convivir, y quería demostrar que podía ser una periodista seria.

Lucía Brocal conduce "Telemundo mediodía" por Canal 12.

—¿Te lo hicieron notar?

—Al principio, sí. Era otro mundo. La mujer tenía otro rol. Yo era muy joven, tenía 19 años. Estaba el chistecito sobre tu imagen o algún comentario de un legislador que me incomodaba. Siempre intentaba marcar distancia y no entrar en esos lugares para imponer respeto.

—Finalmente renunciaste a Telenoche...

—Sí. Era otra sociedad, no era algo personal conmigo. Tenía un rol de coconductora que no funcionaba como tal porque el periodista hombre era la figura y las mujeres acompañábamos. Me sentía incómoda. No podía desarrollarme. Proponía cosas y no eran recibidas. Sentí que no se valoraba mi trabajo y me fui.

—¿En qué momento te empezaron a valorar como periodista?

—Me fui de Telenoche y me llamaron para El Observador TV. Cuando sacamos la foto institucional, estaban Cecilia Bonino, Mariano López, Jaime Clara y Carina Novarese, y dije: “Algo bien estoy haciendo”. Fue una palmadita en la espalda. Pero donde me pude desarrollar como periodista y demostrar fue en Doble Click. Me fue a buscar Iñaki Abadie y fue una sorpresa y una alegría. Hicimos un equipo extraordinario y nos va bien: marcamos agenda, nos respetan, nos atienden todos los políticos y la gente nos escucha. Es mi gran logro como periodista.

—Contaste que el primer tiempo en Desayunos Informales eras "un robot" y tenías miedo de que te juzgaran. ¿Cómo lo superaste?

—Una tiene miedo a la mirada del otro, pero tiene que estar segura de quién es. Haber sido modelo no le quita mérito a tu trabajo. Decía: 'Si bailo o me disfrazo, no van a respetarme’. Con los años aprendí que puedo hacer una nota seria, con rigurosidad, pero también tengo la ductilidad para bailar, reírme o hacer una nota descontracturada, y no pasa nada. Me amigué con todas mis versiones.

El día que se despidió de "Desayunos Informales", junto a sus compañeros.

—¿Lo trabajaste en terapia?

—Sí. Este trabajo, además, tiene esa parte de la aceptación: necesitamos que el otro nos elija, nos quiera ver y escuchar. Por momentos puede ser difícil. Cuando una crece, endurece el lomo y gana confianza. Podrá gustar o no, pero estás tranquila de que hacés las cosas lo mejor posible. Aprendí que no soy monedita de oro para que me quiera todo el mundo. Y es parte de.

—¿Desde cuándo vas a terapia y por qué empezaste?

—Desde los 18 años. Quería fortalecerme. Creo que es necesaria para todos y te da grandes herramientas.

—También usaste el teatro como terapia para desahogar. ¿Te sirvió?

—Cuando empecé en Desayunos me veía más dura y estructurada, e hice un año de teatro para agarrar herramientas que me permitieran soltarme e interpreta otros roles. Diego Sorondo se enteró, me ofreció hacer Casados con hijos y acepté. Fue tachar un pendiente.

—¿Lo volverías a hacer?

—En la inconsciencia del arranque uno acepta cosas y después te das cuenta de que no. Es muy sacrificado y difícil. Hoy prefiero dedicar ese tiempo a otras cosas.

—El 30 de octubre fue tu último día en Desayunos. Esa mañana decías que no había sido una decisión fácil. ¿Qué pasó para que dieras ese paso?

—Fue un proceso natural. Son más de 11 años de un programa que adoro y me dio un montón de cosas. Aprendí mucho, pero empecé a sentir que era una etapa cumplida. Por el cariño hacia mis compañeros, la costumbre y porque el canal me ha dado un rol muy importante, fui postergando la decisión. Pero entendí que para que vengan otras cosas hay que cerrar etapas.

—Al día siguiente posteaste: “Tirate al agua, aunque te dé miedo”. ¿Así te sentiste?

—Sí. Lo pensé durante meses. Lo hablé con Leandro (García Morales), con mis amigas y mi familia: ¿Será lo mejor? ¿Será el momento? ¿Qué pasa si lo hago?

—¿Qué pasó para que tomaras la decisión?

—Me fui de vacaciones y ahí una tiene más tiempo para pensar y mirar las cosas en perspectiva. Lea es tremendo compañero y me ayuda a pensar desde lugares de sanidad. Cuando volví dije: ‘Es el momento’.

—También dijiste que se venían cosas nuevas. ¿Qué podés adelantar? ¿Te hicieron propuestas en el canal?

—Cuando comuniqué la decisión, para mí era muy importante que se entendiera que era un gracias por lo lindo de estos años, pero sentía que era una etapa cumplida. Del otro lado recibí un: ‘Lo entendemos pero no queremos que te vayas; pensemos juntos’. Fue hermoso para mí.

—¿Y qué harán?

—Vamos a hacer un ciclo de entrevistas largas, cálidas y humanas a personajes de distintos ámbitos. No es de actualidad, sino para conocer a la persona en profundidad. Me he dado cuenta de que entrevistar es lo que más disfruto de mi rol de periodista. Se verán en las redes de Telemundo, la web y el canal de YouTube.

El canal atraviesa un momento de crisis pero es una oportunidad de buscar cambios, y lograr hacer cosas diferentes con los recursos que tenemos. También me propusieron hacer informes semanales sobre temas de actualidad para las redes de Telemundo, con un costado más informal y dinámico.

—¿Cuándo se estrena?

—Estamos ultimando detalles internos para arrancar la semana próxima.

—¿Tenés entrevistados en mente?

-Un montón. Hay mucha gente con historias hermosas para contar.

Lucía Brocal y Leandro García Morales paseando por las calles de Nueva York. Foto: @luciabrocal

—¿Y el propio García Morales, que no le gusta dar notas?

—Me encantaría. Además siento que hay un costado que la gente no conoce. Tengo que ver si lo convenzo, si doy con el cachet (risas).

—Cuando te despediste decías que el equipo de Desayunos Informales es como una familia. ¿A quién vas a extrañar más?

—A todos. Es gente con la que crecí. Es imposible elegir uno.

—¿Has rechazado en estos años propuestas de otros canales?

—Sí. Una puntualmente parecía atractiva, pero me siento muy cómoda en Canal 12. Me dieron la oportunidad de estar en Telemundo. Siento que tengo la posibilidad de hacer todo lo que me gusta. Es difícil tomar la decisión de irse después de años de plantar una semilla en un lugar.

—Paola Bianco hizo un descargo por las agresiones que recibe en redes y dijo que la mayoría vienen de mujeres. ¿Sufrís el hate?

—En Instagram tengo muy poco hate. Son tan poquitos los ataques que cuando me dicen algo, me sorprende. En X sí recibo violencia. Pero es propio de esa red social. Cuando denuncié lo que le pasó a mi hijo Felipe en el ómnibus, en Instagram tenía 500 mensajes diciéndome, ‘me pasó lo mismo’. Y en X me acribillaron con mensajes de odio. Traté de no mirar.

—Has dicho que no te pesa llegar a los 40 porque te sentís en tu mejor momento. Se te ve muy feliz con García Morales. ¿Cómo lo conociste? ¿Quién conquistó a quién?

—Por cosas que me pasaron, he decidido dejar lo más que pueda en el ámbito privado y así me lo voy a guardar. Pero estoy en un gran momento. Me siento muy bendecida. Tengo una vida preciosa, dos hijos hermosos que tienen salud; trabajo de lo que amo. Tengo una pareja que es lo más divino y un compañerazo.

—¿Qué te enamoró de él?

—Es un hombre muy recto, calmo y sencillo. Está bien parado en la vida y es muy profesional. Tiene las cosas claras. Tiene su ego tan bien colocado que entiende perfectamente mi trabajo, lo respeta y lo celebra. Me fascina su sentido del humor. Es muy inteligente y nos reímos muchísimo.

—¿Te volverías a casar?

—No sé. No siento que el matrimonio sea algo que me cambie la vida. Pero tampoco lo descarto.

—Días atrás publicaste un video del mar con el mensaje “no existe más nada que el momento presente”. ¿Es una frase que te representa?

—Siempre, después del cáncer de riñón que atravesé cuando Felipe era bebé. Cuando me dieron el alta, me tatué la frase “Estoy viva y estoy respirando”. A veces entro en la rosca pero intento no olvidarlo. En mi casa tengo un cuadro que dice “La vida es hoy”. Para mí es ahora. Intentar disfrutar del día a día, que es lo que sabemos que tenemos. Ojalá todos lo tengamos más presente, en vez de estar ansiosos por lo que vendrá o clavados en lo que pasó. Disfrutar, porque mañana no sabés.