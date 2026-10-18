Nico Furtado: el crecimiento como actor, la comedia que filmó en Uruguay y el elogio a Maxi de la Cruz

Es, seguramente, el actor uruguayo más destacado en el audiovisual, con proyectos en España, Argentina y Uruguay. Ha sido parte de éxitos como El marginal, Porno para principiantes y Goyo, entre otros. Ahora Nicolás Furtado protagoniza Escondida en mi cabeza, comedia que ya llegó a los cines y que parte de una situación insólita y prometedora: Erni despierta después de pasar 14 años en coma y descubre que el mundo siguió adelante sin él. Entre los cambios que debe afrontar está una fortuna en criptomonedas a la que solo puede acceder si recuerda una contraseña que tiene, como dice el título, en su cabeza.

Dirigida por Lucas Vivo García Lagos y filmada en Uruguay, la película combina marihuana, aventuras y disparates. Erni tendrá que volver a encontrarse con su exnovia, sus amigos y su antiguo jefe para intentar recuperar la clave que podría cambiarle la vida. En el elenco participan los uruguayos Sebastián Iturria, Maxi de la Cruz, Myriam Gleijer, Moré y Hugo Giachino, junto a los argentinos Agustina Suasquita, Mike Chouhy, Alejandra Flechner y Charo López, entre otros.

En charla con El País, Furtado habla de su crecimiento profesional, de la elección de personajes que le permitan alejarse de la sombra de Diosito, el recordado papel de El marginal, y de su regreso a la comedia, un género que dice disfrutar especialmente. También cómo fue compartir el rodaje con Maxi de la Cruz.

—En la película estás 14 años en coma y, cuando al despertar, todo a tu alrededor cambió. Si a un amigo tuyo le hubiera pasado eso antes de que vos fueras a Argentina para hacer Dulce amor y despertara hoy, ¿qué te diría?

—Le sorprendería. Me vería en otro lugar, con una trayectoria ya hecha, con un montón de camino recorrido, y tendríamos que tener una larga y linda charla para contarle gran parte de mi vida. Fueron los años más activos de mi vida. Me fui de Uruguay a los 24 años y han sido los años más importantes.

—Tu vida realmente cambió en estos últimos 14 años. Diste un salto importante y te lograste consolidar una carrera en una industria que no siempre ofrece certezas.

—Sí, por suerte. Pude cumplir ciertos objetivos que tenía. Estando en Uruguay soñaba con abrir el mercado en otros países y, por suerte, se viene dando. Estoy muy feliz y trabajando mucho para que eso suceda. Uno tiene que poner las energías en eso y ocuparse de que suceda. Si bien como actores dependemos mucho de que nos llamen, nos convoquen y nos vean, también tiene mucho que ver lo que uno haga para que eso pase. Hay que trabajar y trabajar.

Lucas Vivo García Lagos y Nicolás Furtado en la filmación de "Escondida en mi cabeza". Foto: Difusión.

—Diosito es uno de esos personajes que el público sigue recordando, incluso ocho años después de El marginal. ¿Te siguen relacionando con ese papel?

—Sí, por supuesto. Es algo constante, como mi mayor carta de presentación. No porque yo la use, sino porque está implícito cada vez que alguien me conoce o me presentan. Es una forma fácil de reconocerme o de decir: “Ah, este es el pibe de tal serie”. A los actores nos pasa mucho eso. Para saber de quién estás hablando, la gente describe lo más popular que uno tiene, lo más significativo. En mi caso es ese personaje, y abrazo lo que sucede. No me genera ningún tipo de rechazo, todo lo contrario: siempre estoy agradecido porque es un personaje que me sigue abriendo puertas hasta hoy. Pero, por suerte, cada vez aparecen más personajes que no tienen nada que ver con ese y la gente empieza a conocer al Nico actor, más allá del personaje. Con los distintos proyectos que voy haciendo, como ahora Escondida en mi cabeza, me van viendo en otros roles. Por eso soy bastante estricto a la hora de elegir los proyectos en los que participo. Intento darle a la gente la seguridad de que, cuando vea una película o una serie en la que estoy, sepa que va a ser algo bueno. Tal vez no tenga nada que ver con lo que ya conoce, pero va a ser algo bueno. Eso es lo único que quiero: que la gente tenga esa tranquilidad. Trato de hacer distintos proyectos, siempre con cierto nivel. Estoy contento de estrenar esta comedia, que parece que está gustando mucho. Así que, feliz.

—¿Lo ves como volver a la comedia después de Porno para principiantes?

—Sí, exacto. Como género, Porno... fue lo último que había hecho. En Uruguay también había trabajado en Relocos y repasados, que tiene cierta similitud con Porno..., y Escondida en mi cabeza va por ese lado de las comedias flasheras o fumonas, de aventuras y amigos, con un ritmo acelerado. No es lenta. Es un género que nos gusta con Lucas. No queríamos algo costumbrista, sino darle una identidad muy punk, acelerada y frenética. Eso me gusta, atrapa y hace que la película sea divertida y no decaiga.

Lucas Vivo García Lagos y Nicolás Furtado en la filmación de "Escondida en mi cabeza". Foto: Difusión.

—¿Cómo te llegó la propuesta de esta película?

—Lucas me hizo llegar la primera idea, que me gustó mucho y a la que le vi potencial. Después nos conocimos y vi que era un director buena onda, permeable a las ideas, con quien podíamos terminar de desarrollar algunos puntos del guion, siempre para sumar y con buena recepción. Fue un trabajo en equipo. El resto del elenco también fue clave para la unión de esta familia, porque así lo vivimos durante el rodaje.

—Al tratarse de una comedia que tiene sus propios tiempos y ritmos, ¿había espacio para improvisar?

—Más o menos. Había momentos en los que sí, en los que llevábamos propuestas y se las mostrábamos a Lucas. A veces es mejor mostrarle algo directamente en la escena, en lugar de contarle lo que vas a hacer, para que lo vea. Si le gustaba, iba; si no, no. Es así de sencillo, y lo banco. Está bueno tener un director que sabe lo que quiere, porque tiene una noción clara del proyecto. Te puede gustar o no lo que la otra persona quiere, pero, si lo tiene claro, el resultado final va a ser muy concreto, va a tener un sentido y una esencia. Eso es distinto de un director que va más a la deriva, buscando y buscando durante el rodaje.

—Se filmó en Uruguay y cuenta con varias caras conocidas. ¿Ya habías compartido pantalla con alguno de tus compañeros?

—Con los actores con los que trabajé, tanto argentinos como uruguayos, nunca había coincidido antes. Así que fue un placer. Con quien tenía muchas ganas de trabajar era con Maxi de la Cruz. Tuvimos la oportunidad de hacerlo, me divertí mucho y aprendí mucho. Maxi me parece un gran artista, no solo como actor, sino también como humorista, conductor y en todo lo que hace. Todo lo hace de una forma genial. Tiene un humor muy natural, que supongo que viene de familia. Con esta película me saqué las ganas de laburar con Maxi. Y, con el pedazo de elenco que tenemos, fue un placer. Eran todos compañeros nuevos para mí.

Nicolás Furtado y Maxi de la Cruz en la filmación de "Escondida en mi cabeza". Foto: Difusión.

Un director que ama el audiovisual uruguayo

Después de Franklin: historia de un billete, Lucas Vivo García Lagos vuelve a la comedia. El director que comenzó su carrera en el género con la serie Los Psiconautas, llevaba tiempo con ganas de regresar a ese terreno. La propuesta de Gabriel Korenfeld terminó de convencerlo, incluso cuando ya tenía otro proyecto en carpeta.

“Me había gustado mucho la premisa y me enrosqué con la idea, con el guion. Le dediqué tanto tiempo a este proyecto que me fui con lo que me conmovió, que fue Escondida en mi cabeza”, cuenta Vivo, que también trabajó como productor en las tres temporadas de Porno y helado, la serie de Martín Piroyansky.

Vivo ya conocía parte de la industria audiovisual uruguaya por su trabajo como productor, y para Escondida en mi cabeza se encontró con un elenco distinto al de aquella serie.

“Amo el audiovisual uruguayo. Como uruguayo expatriado, me da mucha honra volver y acercar proyectos para filmar acá. Me da un montón de placer”, afirma.

El elenco también dejó una impresión especial en el director, en particular los ancianos del hogar de Coni. “Mi propuesta era muy lúdica con ellos, para que se divirtieran y pasaran bien. Vinieron con una entrega absoluta y fue muy lindo recorrer esos días de rodaje”, dice.