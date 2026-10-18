Cosas para hacer en la semana: "Lupin" en Netflix, "Clayface" en cines, Cazzu en el Antel Arena y más

Del domingo 18 al sábado 24 de octubre llegan un montón de espectáculos para disfrutar. Hay varios estrenos en cine, teatro y en las plataformas de streaming, también mucha música uruguaya y visitas internacionales.

Aquí un repaso por las cosas para hacer del 18 al 24 de octubre en Montevideo.

“Manifiesto oriental”, “La clase de piano” y más teatro

Gaucho Influencer. Foto: Archivo. Foto: Lucas Perrini.

Las propuestas para las tablas son variadas esta semana. Mañana, en Magnolio hay función de Manifiesto oriental que une sátira política, humor y suspenso. El miércoles a La Cretina llega Mambo con Fernando Amaral y Leonor Chavarría. El jueves llega a Teatrón El Gaucho Influencer con su show de stand up: No tiene goyete, mientras que Danilo Mazzó y Fabrizio Silvera presentan Éxito en el Teatro Movie. El viernes en Magnolio se estrena La clase de piano, obra de teatro de Leo Masliah, y en Undermovie Fran Burghi hacer Only Frans. El sábado, Mati Morales estrena Agrandado en Undermovie.

Dani La Chepi, Apocalyptica, Elena Roger y más visitas

Elena Roger llega a El Galpón con un repertorio que mezcla comedia musical y tangos. Foto: Archivo. Foto: Carlos Furman

Son días cargados de visitas de todas partes. El martes la banda finlandesa Apocalyptica llega a Montevideo Music Box con su gira haciendo clásicos de Metallica; y la española Bebe celebra los 20 años de Pafuera telarañas en El Galpón. El miércoles el cuarteto de cuerdas argentino Ave Fenix llega a El Galpón; donde el jueves se presenta la comediante Dani La Chepi, y el viernes Elena Roger con sus clásicos. Además, el jueves la argentina Verónica Pelaccini trae la obra El Bien al Teatro Stella, y el viernes pero a Live Era llega la banda argentina Los Espíritus. Además, el sábado está Cazzu en el Antel Arena.

Varios clásicos y muchos estrenos en la pantalla grande

Es una semana con varias novedades y regresos a la pantalla grande. Mañana, en el ciclo CineArte del Auditorio Nelly Goitiño se proyecta Rebelión, el clásico de Masaki Kobayashi, e Historia de amor sueco, de Roy Andersson. Otros títulos que regresan a la pantalla esta semana con estatus de clásico son: Los juegos del hambre, el martes; y el jueves: la animada Shreck, la de suspenso Los otros, y la uruguaya El baño del papa. Además, hay un montón de estrenos esta semana. El jueves se estrena A cualquier precio, con Mark Wahlberg y Yahya Abdul-Mateen II, en una historia sobre derechos civiles en Misisipi en la década de 1960. También Clayface, sobre el villano de DC que está contada como thriller psicológico. El poder de la red, es otro de los títulos importantes de la semana. Es la continuación de La red social ahora dirigida por Aaron Sorkin. Y también se estrena Klara y el sol, basada en la novela del premio Nobel Kazuo Ishiguro, que está escrita y dirigida Taika Waititi, y protagonizada por Jenna Ortega y Amy Adams.

Ana Prada, Daniel Drexler y más música uruguaya

El Club de la Cumbia llega a Sitio. Foto: Archivo. Foto: Gentileza El Club de la Cumbia

Hay mucha música local. Hoy canta Luana en un agotado Antel Arena; y el martes Diego Kuropatwa y Fabián Severo presentan De Norte a Sur en la Sala Hugo Balzo; y el miércoles Martín Lebel dirige a la Filarmónica en La dolce vita y Daniel Drexler llega al Adela Reta con show a beneficio de la Facultad de Medicina. El jueves Los Mareados se presentan en Sala Zitarrosa, y Milongas extremas hace un homenaje a Zitarrosa en el Antel Arena. El viernes la Juvenil del Sodre hace Siete canciones españolas en el Adela Reta, Ana Prada lleva Siempre cantamos al Florencio Sánchez, y El Club de la Cumbia en Sitio.

Vuelve “Lupin” y se estrena “Mother Mary” en el streaming

En cuanto a las propuestas en streaming, es una semana cargada de novedades esperadas. El miércoles se estrena en Prime Video la segunda temporada de la serie de acción La lista terminal que protagoniza Chris Pratt. El jueves en Netflix se estrena la tercera temporada de la comedia Nadie quiere esto; y el viernes la esperada cuarta tanda de episodios de la francesa Lupin, y el nuevo documental de Judd Apatow, Paralizada por la esperanza: La historia de Maria Bamford. También el viernes, pero en HBO se estrena la película Mother Mary de David Lowery con Anne Hathaway y Michaela Coel.