Se inaugura Teatrón, una nueva sala en Montevideo que mezcla teatro, gastronomía y experiencias en vivo

Desde hoy, Montevideo suma una nueva sala de espectáculos. Esta noche se inaugura Teatrón, espacio creado por el artista Pablo Atkinson que combinará teatro, música, humor y gastronomía. Sin butacas fijas y con un salón adaptable a distintos formatos y propuestas, el lugar busca ir más allá de la función tradicional y atraer también a públicos que no suelen frecuentar las salas teatrales.

El proyecto, afiliado a Futi y emplazado en Rivera 3406 esquina Julio César, llevó cuatro años desde la idea inicial y casi dos de obras. Para Atkinson, representa también la posibilidad de ofrecerles a otros artistas un lugar donde desarrollar sus propuestas y sumar una alternativa a la oferta cultural montevideana.

La idea de tener un espacio propio nació de su experiencia como artista. En sus comienzos, Atkinson actuó en sótanos y locales con condiciones precarias, donde el trabajo artístico no siempre era valorado.

“Siempre soñé tener un espacio propio, algo donde poder desarrollar mis cosas”, dice Atkinson.

Por eso Teatrón no tiene las tradicionales filas de butacas fijas. Su salón rectangular permite modificar la distribución según las necesidades de cada actividad. “Es como una hoja en blanco”, explica. Allí se pueden montar espectáculos, desfiles de moda, demostraciones de cocina y eventos empresariales, entre otras opciones.

La inauguración que se podrá seguir por el canal de streaming Trimax (también cuenta con entradas en Redtickets), incluirá una performance con invitados sorpresa.

Teatro y más

La gastronomía es otro de los pilares de Teatrón. Atkinson trabaja junto a su socia, Antonella Olivera, responsable de esa área. La cocina elaborará sus propios platos y ofrecerá una carta acotada con clásicos, y alternativas vegetarianas y sin gluten.

La unión de espectáculos y gastronomía busca atraer tanto al público teatrero como a quienes no frecuentan las salas.

Además, la programación de Teatrón apuesta a la diversidad. Entre los espectáculos anunciados figuran un mano a mano entre Pitufo Lombardo y Marcel Keoroglian, la semana próxima un show del Gaucho Influencer; y para noviembre, una función de la argentina Gladys Florimonte.

Y desde el viernes habrá funciones de Vuelo de Locos los viernes, sábados y domingos que protagoniza Atkinson junto a Petru Valenski, Fito Galli y Nacho Cardozo. Las entradas están a la venta por Redtickets.

Otra de las propuestas que seguirá hasta fin de año es El Gran Show, reality de canto que tendrá su segunda edición en este espacio, los domingos, y se podrá ver por Trimax.

La programación sumará noches de karaoke, música y propuestas interactivas, además de una fiesta de disfraces para Halloween.

Entre los planes para 2027 está el regreso del clásico Alcanzame la polvera, de Omar Varela, con Petru y Fito.

Atkinson quiere que la actividad no se limite a las funciones convencionales. Tiene previsto hacer cenas acompañadas de jazz, noches temáticas y encuentros gastronómicos con chefs invitados. “Vamos a tratar de incorporar experiencias diferentes que acompañen cada una de las noches”, adelanta.

Después de años de trabajo y planificación, Atkinson inaugura esta noche un espacio que aspira a crecer con cada función, espectador y cada plato.