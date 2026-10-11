Qué hacer en Montevideo del 11 al 17 de octubre: David Bisbal, Feria del Libro, grandes estrenos y más planes

La agenda cultural de Montevideo tendrá una semana especialmente intensa, con visitas internacionales, grandes recitales, estrenos de cine y teatro y una nueva tanda de lanzamientos en las plataformas de streaming. Entre el domingo 11 y el sábado 17 de octubre habrá propuestas para todos los gustos, tanto en las salas de espectáculos como en los principales espacios culturales de la ciudad.

Uno de los grandes atractivos será la última semana de la Feria Internacional del Libro, que se desarrolla en la Intendencia de Montevideo. Por allí pasarán figuras como Mercedes Morán, Jaime Bayly, Selva Almada y Ludovica Squirru. La música también tendrá una agenda destacada, con el regreso de David Bisbal al Antel Arena, los 35 años de La Abuela Coca y conciertos de la Ossodre, entre otras propuestas.

El teatro ofrecerá varias novedades, entre ellas la llegada de Florencia Peña, Pilar Gamboa y Soledad Villamil con Las hijas, además de nuevos espectáculos protagonizados por figuras uruguayas. En los cines habrá una importante renovación de la cartelera y comenzará una nueva edición del Festival de Cine Francés, mientras que el streaming sumará títulos como La diplomática, VisionQuest y Crystal Lake.

A continuación, una selección de las principales actividades recomendadas para disfrutar durante la semana, con opciones que van desde encuentros literarios y grandes conciertos hasta películas, obras teatrales y series para ver en casa.

Feria del Libro de Montevideo

La Feria Internacional del Libro, que se realiza en la Intendencia de Montevideo, entra en su última semana con varias visitas internacionales. El martes, la historiadora alemana Katja Hoyer hablará sobre Weimar: vida al borde de la catástrofe, mientras que el jueves habrá un recital multilingüe de poesía con escritores de Argentina, China, Cuba, India y México.

El viernes concentrará buena parte de la actividad: el español Marcos Giralt Torrente hablará sobre su obra, Ludovica Squirru presentará Horóscopo chino 2027, Mercedes Morán hablará de Madre mía y Jaime Bayly conversará con los lectores. El sábado, además, Selva Almada presentará su novela Una casa sola.

Triay, Emilia

David Bisbal, La Abuela Coca y muchos más recitales

La agenda musical de esta semana combinará visitas internacionales con numerosas propuestas uruguayas. El martes se realizará un homenaje a Mercedes Sosa en Sala Zitarrosa. El miércoles habrá varias opciones: el pianista Homero Francesch actuará en el Auditorio Adela Reta, la Banda Sinfónica presentará la Quinta sinfonía de Mahler en el Teatro Solís y Cami Barrios y Renata Pieri llegarán a Sociedad Urbana Villa Dolores.

El jueves, Maia Castro cantará en el teatro de la ACJ. El sábado habrá tres grandes espectáculos: la Ossodre ofrecerá un homenaje a Manuel de Falla en el Auditorio Adela Reta, David Bisbal se presentará con entradas agotadas en el Antel Arena y La Abuela Coca celebrará sus 35 años de trayectoria en la Rural del Prado.

Cande de la Cruz, Florencia Peña y más para ver en teatro

La cartelera teatral tendrá numerosos estrenos y visitas internacionales. El miércoles, la compañía Contradanza presentará Pulsión de vida en Sala Victoria, mientras que el jueves comenzarán las funciones de ¡Ay! La miseria nos hará felices en Sala Verdi. Ese mismo día, Florencia Peña, Pilar Gamboa y Soledad Villamil llegarán a El Galpón con Las hijas, mientras que Pitufo Lombardo y Marcel Keoroglian presentarán Mano a mano hemos quedado en la flamante sala Teatrón.

El viernes habrá más novedades: Petru Valenski, Fito Galli, Pablo Atkinson y Nacho Cardozo estrenarán Vuelo de locos en Teatrón; Cande de la Cruz presentará Yo soy todas en Espacio Zorrilla; y Leo Lorenzo y Karina Molinaro protagonizarán ¿Estás ahí? en El Galpón.

Una semana llena de estrenos en las salas de cine

La cartelera de cines tendrá una semana cargada de estrenos, a los que se sumará una nueva edición del Festival de Cine Francés en los complejos Life Cinemas.

Entre las novedades estará La caída de la ballena, de Brian Duffield, sobre un joven que termina en el interior de un cachalote. También llegarán Street Fighter, la nueva adaptación del videojuego dirigida por Kitao Sakurai y protagonizada por Noah Centineo; El árbol mágico, con Andrew Garfield; La negociación, lo nuevo de Gus Van Sant; Narciso, de Marcelo Martinessi; y La casa, protagonizada por Diego Peretti y César Troncoso.

La lista incluirá, además, la comedia Perdida en mi cabeza, con Nicolás Furtado y Maxi de la Cruz, y el documental de Aldo Novick Elena Quinteros, a 50 años de la desaparición de la maestra uruguaya.

El jueves comenzará en Life una nueva edición del Festival de Cine Francés, cuya programación incluirá Franz, de Agnieszka Holland, sobre el escritor Franz Kafka; la comedia Buenas vibraciones; y Tiempos de ilusión, con Louis Garrel.

Varias novedades para ver en streaming

La agenda de streaming tendrá una semana cargada de estrenos. El martes, Netflix incorporará la serie policial La trampa y Tyson, una docuserie sobre el boxeador Mike Tyson. El miércoles, Disney+ estrenará VisionQuest, la nueva serie de Marvel, mientras que Prime Video sumará el drama El amor de tu vida, protagonizado por Margaret Qualley y Aaron Pierre.

El jueves, Netflix lanzará la cuarta temporada de La diplomática. El viernes habrá más novedades: Prime Video estrenará la comedia Masterplan, con Stanley Tucci, y Universal+ incorporará Crystal Lake, la serie que funciona como precuela de la saga Viernes 13.

Ese mismo día, Netflix sumará Lo dejamos acá, la película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, y Norm: La historia de Norm Macdonald, el documental dirigido por Judd Apatow y dedicado al recordado comediante canadiense.