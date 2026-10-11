Bartolomé Hidalgo 2026: todos los ganadores del premio que reconoce los mejores libros uruguayos

La Feria del Libro de Montevideo tuvo este sábado uno de sus momentos centrales con la entrega de los Premios Bartolomé Hidalgo 2026, que reconocieron a autores y libros publicados en distintas áreas durante el último año. La ceremonia se realizó en la Sala Azul de la Intendencia y dejó ganadores en ocho categorías.

En Narrativa, el premio fue para Caballo regalado, de Cecilia Ríos, publicado por Estuario Editora. El libro se impuso en una terna que también integraban Los ahogados, de Emanuel Bremermann, y El final de todas las cosas, de Martín Otheguy. En Poesía, el ganador fue Héctor Bardanca por SΩ, editado por Yaugurú, por encima de los trabajos nominados de Jorge Arbeleche y Tatiana Oroño.

La categoría Historia reconoció a Fernando López D’Alesandro por Demócratas y ortodoxos. Una historia de la izquierda uruguaya 1900-1990, publicado por Ediciones de la Plaza. Competía con El Palacio de mármol, de Santiago Medero, y La república esquiva. Desarrollo económico y desigualdad en el Uruguay (1750-2020), de Javier E. Rodríguez Weber.

En Crónica e investigación periodística, uno de los rubros con mayor presencia de títulos de actualidad, el Bartolomé fue para Leonardo Haberkorn por Pacto de silencio, de Planeta. Completaron la terna Instrucciones para las ruinas, de Ana Fornaro, y De naufragios y tesoros en las costas de Maldonado, de Juan Antonio Varese.

En Testimonios, memorias y biografías, el reconocimiento correspondió a Moira Sotelo y Silvia Soler por ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo?, mientras que en Divulgación académica ganó Daniel Barrios con Des-cubrir China, editado por la Fundación de Cultura Universitaria.

La categoría Revelación tuvo, en cambio, dos ganadores: Sebastián Casafúa, por Hiato, de Criatura Editora, y Giorgina Cerutti, por Cruzar, publicado por Planeta. El premio Trayectoria, uno de los anuncios más esperados de la noche, fue para el expresidente de la República Julio María Sanguinetti.