Qué hacer en la Feria del Libro de Montevideo este 10 de octubre: cinco actividades recomendadas para hoy

La Feria del Libro de Montevideo entra este sábado 10 de octubre en otra jornada cargada de actividades. Desde primera hora de la tarde y hasta la noche habrá presentaciones, homenajes, conversaciones y uno de los acontecimientos centrales de cada edición: la entrega de los Premios Bartolomé Hidalgo.

La programación permite, además, recorrer registros bien diferentes. María Topolansky presentará sus memorias; habrá un homenaje al poeta y comunicador Eduardo Nogareda; la economista Carolina Sur pondrá sobre la mesa la independencia financiera de las mujeres, y Claudio Invernizzi cerrará la jornada con su nueva novela.

Para quienes estén pensando en pasar este sábado por la feria, estas son cinco actividades recomendadas para hoy, con horarios, salas y los datos necesarios para organizar la visita.

15.00 | María Topolansky presenta sus memorias

La primera recomendación del día será a las 15.00 en la Sala Marosa, donde María Topolansky, hermana de Lucía Topolansky, presentará Pequeña memoria. La vida, ese torrente, su autobiografía.

En diálogo con el escritor Antonio Ladra, repasará un libro en el que reconstruye su historia personal y sus recuerdos. Publicado por Editora del Norte, se encuentra a la venta por 850 pesos.

16.00 | Un homenaje a Eduardo Nogareda y su obra

Una hora después, la Sala Marosa será escenario de un homenaje al poeta y comunicador Eduardo Nogareda, fallecido en 2025. A las 16.00 se presentará Lo que le pasó a la flor, su libro póstumo, y se recorrerán distintos aspectos de su obra y trayectoria. Participarán Hugo Achugar, Melba Guariglia, Roberto López Belloso, Teresa Korondi y Diego Cubelli.

18.00 | Carolina Sur y el desafío de la independencia financiera

A las 18.00 en la Sala Roja, la economista Carolina Sur, autora de De gastadora a inversora, propondrá una conversación alrededor de una pregunta de plena actualidad: por qué la independencia financiera continúa siendo una promesa incumplida para buena parte de las mujeres. La charla abordará las dificultades que todavía existen para alcanzar esa autonomía, pero también buscará plantear herramientas y caminos concretos para conseguirla.

Carolina Sur ESTEFANIA LEAL

19.00 | Se entregan los Premios Bartolomé Hidalgo 2026

Uno de los momentos centrales de este sábado llegará a las 19.00 en la Sala Azul, cuando se anuncien los ganadores de los Premios Bartolomé Hidalgo 2026, uno de los principales reconocimientos de la literatura uruguaya.

Durante la ceremonia se conocerán los premiados en las categorías Poesía, Crónica e investigación periodística, Divulgación académica, Testimonios, memorias y biografías, Narrativa e Historia. Además, se revelarán dos de los reconocimientos más esperados de la noche: los premios Trayectoria y Revelación.

21.00 | Claudio Invernizzi presenta su nueva novela

El cierre de esta selección será a las 21.00 en la Sala Dorada, con la presentación de Ya ni siquiera miraba las puertas, la nueva novela de Claudio Invernizzi. El autor conversará con Juan Manuel Petit y Milton Fornaro sobre un libro que cruza biografía, crónica periodística e investigación. Editada por Estuario, la novela tiene un precio de 690 pesos.

