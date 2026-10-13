Qué hacer en la Feria del Libro hoy 13 de octubre: cuatro actividades recomendadas para esta jornada

La Feria del Libro de Montevideo continúa con una intensa lista de actividades este martes 13 de octubre. Desde primera hora de la tarde y hasta la noche habrá presentaciones, homenajes, conversaciones y mesas de discusión.

Es una jornada con varias novedades literarias y algunas investigaciones históricas. Aquí un repaso por cuatro actividades recomendadas para hoy.

17.00 | Investigación sobre la nueva derecha

A las 17.00 en Sala Dorada se realizará la presentación de El libro negro de la nueva derecha. Cómo se construyó y cómo se gestiona la batalla cultural, a cargo del autor, Ezequiel Saferstein, junto con Florencia Dansilio y Magdalena Broquetas.

18.00 | Presentación del libro de Elisa Lieber

La periodista, docente y productora uruguaya Elisa Lieber presenta a las 18.00 en la Sala Dorada su libro, Otra que yo, ya disponible en las librerías. La presentación se realizará junto a la escritora y periodista argentina Hinde Pomeraniec.

19.00 | Investigación sobre la República de Weimar

A las 19.00 en la Sala Azul se realizará la presentación de la investigación histórica Weimar: Vida al borde de la catástrofe de la alemana Katja Hoyer, quien conversará con Stephen Host. El libro narra el contraste en el período de entreguerras.

20.00 | Presentación del libro sobre la izquierda uruguaya en el exilio

En la Sala Marosa del Entrepiso, a las 20.00 se realizará la presentación del libro Idos y recién llegados, sobre la izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de derechos humanos (1967-1984) a cargo de la autora, Vania Markarian.