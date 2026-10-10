El expanelista de “Polémica en el bar” que debuta en el Carnaval 2027 y estrena película con Nicolás Furtado

Hay sueños que quedan en el tintero y otros que tardan más en concretarse. El actor y director Robert Moré está convencido de que se le pasó el cuarto de hora para hacer teatro infantil. Sin embargo, llegó el momento de probarse en Carnaval: debutará en el Concurso Oficial a los 57 años con La Compañía, la revista que dirige Jean Claude y viene de ganar el primer premio.

Eso, asegura, es una responsabilidad inmensa, pero está chocho: “No quería quedarme con ese sueño sin cumplir. Sentía que se me iba el tiempo por el cansancio que me pueda originar, pero tenía muchas ganas de vivir la experiencia porque es un arte muy popular”.

Disfruta del Carnaval desde la niñez y recuerda aquellas idas al tablado del Rentistas, cuando vivía en el Cerrito de la Victoria, primero con su mamá, y luego en compañía de sus amigos.

Cuenta que intenta ir con sus hijos a los tablados, donde la picardía y la espontaneidad -sin las reglas del Concurso Oficial- hacen que los espectáculos sean más disfrutables. “En el Teatro de Verano es tan puro y cuidado a nivel estético que atenta contra el espíritu de jolgorio. Esa cosa pilla y de humor barrial se pierde”, opina el expanelista de Polémica en el bar (Canal 10).

Este actor y director, que forma parte del elenco estable del Teatro Circular, tenía entre ceja y ceja el deseo de salir en Carnaval, pero nunca se había dado.

Casi una década atrás, recuerda, lo citaron en un club de Malvín para ofrecerle que hiciera la puesta en escena de una murga que volvía al ruedo tras varios años sin salir. Se reunió primero con un tesorero, luego con un letrista y finalmente con el director responsable, que le dijo: “Tu laburo es media hora por semana y lo sacás”.

“Me chupé tanto que les pasé un caché de 500 mil pesos, algo irrisorio, para que me dijeran que no. Quería irme con la frente en alto. No voy a decir qué murga era por respeto a los componentes, pero eran bastante ilustres”, cuenta entre risas.

Este año, Yessy López le consultó por qué no salía en Carnaval y, ante su respuesta -“no me han llamado”-, la comunicadora y vedette le prometió conectarlo. Así apareció el llamado de Jean Claude, director artístico de La Compañía.

Sergio “Checho” Hernández se iba a Zíngaros, se abrió un cupo y Jean Claude le propuso integrarse a la revista campeona. Moré le aclaró que él no canta y el director le dijo que no había problema. Incluso le encomendó la dirección de actores.

La propuesta artística para 2027 aún no está definida, pero pudo probarse con La Jaula, el espectáculo del pasado Carnaval, en La Trastienda. Luego de ese “maravilloso” debut logró bajar un poco la ansiedad. “Me desafía poder integrarme a un elenco con semejante despliegue de talento”, asegura.

Revista La Compañía presentó "La Jaula" en La Trastienda. Foto: Federico David

Lo que más le entusiasma es la cercanía y ese ida y vuelta con el público. “El teatro no es un arte popular y el Carnaval sí. En el teatro, te aplaudió o no, le gustó o se aburrió, pero terminó y se fue. Acá bajás entre la gente, te van a saludar. El teatro no tiene eso”, dice.

Integrarse a un equipo ganador es un privilegio, pero también una responsabilidad mayor, sobre todo por su esencia competitiva: “Es un laburo, una experiencia, pero también una competencia y hasta a la bolita quiero ganar”, confiesa.

Salir en Carnaval era un sueño que no quería dejar pasar, y lo vive con alegría y enorme gratitud: “No me veo el año que viene yéndome a una murga. Quería probar el Carnaval, me integré a un conjunto que funciona como una familia y siento que tengo que devolver la oportunidad”, dice.

Las películas que estrenará Robert Moré

Moré interpreta a un villano en la película "Las 7 balas".

No todo es Momo para Moré. Las 7 balas fue la primera película uruguaya en abrir Festival de Cine de Montevideo (Monfic) y lo tiene entre sus protagonistas, encarnando al villano Yuri. Este policial dirigido por Sebastián Pérez narra la historia de un violento copamiento en un bar céntrico de Montevieo, y llega a las salas el 12 de noviembre.

Según Moré, tiene una mirada profunda y social sobre la realidad marginal: “Hay un robo, un crimen, pero cuando pasan estas cosas es porque se está jugando mucho más”, señala.

También se lo podrá ver en la pantalla grande cuando el 15 de octubre se estrene Escondida en mi cabeza, junto a Nicolás Furtado, Maxi de la Cruz y gran elenco.

Confiesa extrañar la televisión y, sobre todo, su rol en Polémica en el bar, porque disfrutaba del debate, la pelea corta y el retorno en la calle. “Mi mayor motivación era ir a hacer enojar a Sergio Puglia. Somos amigos y ya sabía que lo iba a hacer calentar. Me divertía mucho”, dice.

Desde la reestructura del programa, en 2022, no recibió nuevas propuestas para la pantalla chica, pero sí para meterse en el streaming. “Hice dos pilotos, los mostré a gente del circuito publicitario, pero vi que no iba a andar y me desmotivó. Para que te vaya bien te tenés que ir muy al carajo y poder captar la atención de jóvenes y adultos a la vez”, opina.

Tampoco se ve como analista de Gran Hermano Uruguay (Canal 10) ya que el formato no lo seduce: “Hemos visto tanto que se agota. Me parece que el Gran Hermano ya lo estamos viviendo en Instagram todos los días”, cierra.