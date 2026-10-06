El actor Robert Moré canceló una función de su show por baja venta de entradas: "No se llegó al mínimo requerido"

El actor Robert Moré anunció la cancelación de una función de su unipersonal La Realidat debido a la baja venta de entradas el pasado fin de semana. Lo comunicó a través de un video que compartió en sus redes sociales, en el que habló a cámara al aire libre y explicó los motivos de la decisión.

"Hoy tenía show y lo tuve que suspender porque no se llegó al mínimo de entradas requeridas para cubrir los costos", comenzó diciendo el actor, que optó por contar públicamente la situación y evitar explicaciones más generales. "Como ahora los artistas tenemos el berretín de no trabajar gratis", agregó con ironía.

sincericiando fuerte https://t.co/djfKo2VC8R — robert moré (@robertmoreactor) October 2, 2026

Moré hizo alusión a las explicaciones que suelen darse cuando se suspende una función. "Podíamos haber dicho 'razones de fuerza mayor', 'razones ajenas a la producción', 'razones de salud'. Ya estoy todo roto y no puedo currar más con eso”, comentó con humor.

"Hoy era una fecha linda de un espectáculo lindo como La Realidat, que lo hicimos enero y febrero llenando la sala, pero hoy no", expresó.

En el video, además, pidió disculpas a quienes habían comprado entradas para la función que finalmente no se realizó. "A los que compraron la entrada y no van a poder verlo hoy les pido disculpas", expresó.

Por último, agradeció a quienes acompañan habitualmente su trabajo, aunque cerró con un comentario dirigido a quienes consultan por sus espectáculos pero finalmente no concurren. "A los que están siempre haciendo el aguante, muchas gracias. A los que siempre preguntan 'cuándo hay' y después no van, mucho cariño para ustedes", concluyó con ironía.

Moré ha desarrollado una extensa trayectoria en teatro, televisión y cine, además de consolidarse como uno de los referentes de la escena local. En cuanto a La Realidat, se trata de un espectáculo unipersonal en el que el actor interpreta tres personajes de humor muy distintos entre sí que, con ironía y ternura, abordan temas "profundamente uruguayos". La propuesta se presentó durante enero y febrero en el Teatro Circular de Montevideo, con funciones a sala llena, y ahora regresaba a escena con nuevas fechas.