El actor Robert Moré canceló una función de su show por baja venta de entradas: "No se llegó al mínimo requerido"
El artista comunicó la decisión en un video que compartió en sus redes sociales y explicó que no se alcanzó el mínimo de localidades necesario para cubrir los costos de la función.
El actor Robert Moré anunció la cancelación de una función de su unipersonal La Realidat debido a la baja venta de entradas el pasado fin de semana. Lo comunicó a través de un video que compartió en sus redes sociales, en el que habló a cámara al aire libre y explicó los motivos de la decisión.
"Hoy tenía show y lo tuve que suspender porque no se llegó al mínimo de entradas requeridas para cubrir los costos", comenzó diciendo el actor, que optó por contar públicamente la situación y evitar explicaciones más generales. "Como ahora los artistas tenemos el berretín de no trabajar gratis", agregó con ironía.
sincericiando fuerte https://t.co/djfKo2VC8R— robert moré (@robertmoreactor) October 2, 2026
Moré hizo alusión a las explicaciones que suelen darse cuando se suspende una función. "Podíamos haber dicho 'razones de fuerza mayor', 'razones ajenas a la producción', 'razones de salud'. Ya estoy todo roto y no puedo currar más con eso”, comentó con humor.
"Hoy era una fecha linda de un espectáculo lindo como La Realidat, que lo hicimos enero y febrero llenando la sala, pero hoy no", expresó.
En el video, además, pidió disculpas a quienes habían comprado entradas para la función que finalmente no se realizó. "A los que compraron la entrada y no van a poder verlo hoy les pido disculpas", expresó.
Por último, agradeció a quienes acompañan habitualmente su trabajo, aunque cerró con un comentario dirigido a quienes consultan por sus espectáculos pero finalmente no concurren. "A los que están siempre haciendo el aguante, muchas gracias. A los que siempre preguntan 'cuándo hay' y después no van, mucho cariño para ustedes", concluyó con ironía.
Moré ha desarrollado una extensa trayectoria en teatro, televisión y cine, además de consolidarse como uno de los referentes de la escena local. En cuanto a La Realidat, se trata de un espectáculo unipersonal en el que el actor interpreta tres personajes de humor muy distintos entre sí que, con ironía y ternura, abordan temas "profundamente uruguayos". La propuesta se presentó durante enero y febrero en el Teatro Circular de Montevideo, con funciones a sala llena, y ahora regresaba a escena con nuevas fechas.
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