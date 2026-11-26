La historia de amor de esta pareja comenzó en los pasillos de Canal 10 una década atrás. Ella era movilera de La mañana en casa y él, camarógrafo de Saeta. Durante seis meses salieron a escondidas y mantuvieron el vínculo en secreto para evitar conflictos laborales. Hoy son padres de Olivia y gritan su amor a los cuatro vientos en redes sociales.

Se trata de Noelia Etcheverry y Fabricio Fernández. Él es camarógrafo en Saeta y también trabaja en La Guitarrita, la productora de Iñaki Abadie, Rafa Cotelo y Jorge Piñeyrúa. Ella lleva adelante Sonríe y MasterChef Uruguay, ambos por Canal 10, además de ser la flamante ganadora de la primera edición de los Martín Fierro Uruguay como Mejor Conductora.

En las últimas horas, la pareja protagonizó un divertido momento en redes sociales que fue registrado por Etcheverry durante un almuerzo, en una de las salidas de novios que intentan realizar.

De lentes de sol y entre risas, la conductora e influencer compartió un video que incluía un mensaje e incluso abría una encuesta entre sus seguidores.

"Nicolás Osano le preguntó a Fabri cuándo nos casamos. Jugué todas mis cartas ya", decía.

Arrancó relatando que le estaba diciendo a Fabri que el "sí a todo" —minutos antes se habían sacado una foto en un café montevideano con esa inscripción de fondo en una pared— la llevaba al "sí quiero".

"Me da medio casorio", lanzó. "Eso lo tomás vos", contestó él, tirando la pelota para el costado.

Noelia Etcheverry y Fabricio Fernández. Foto: redes sociales

Acto seguido, Noelia procedió a contar a su comunidad lo que definió como "un lore" de la gala de los Martín Fierro.

"Nicolás Osano, el diseñador número uno, que yo sueño con que me haga el vestido de novia. De hecho, cuando me probé el de los Martín Fierro le dije: 'El próximo es el de la boda'", expresó.

"En la mesa cuatro, Nico Osano le dijo a Fabri: 'Poné fecha, ¿para cuándo?'. Hasta los diseñadores te hablan", dijo entre risas la conductora, que también lideró la vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario.

Luego de que la cámara lo enfocara, Fabri contestó escueto: "Dame tiempo".

Entonces ella le pidió que dijera qué fecha tenía él en mente. Y respondió: "15 de noviembre de 2028".

"¿Entendés que faltan dos años para eso?", le reprochó ella. "Dos años, ¿qué son dos años?", dijo él. "Es un montón. Sobre mi cadáver", insistió ella.

"Abrís y cerrás los ojos y ya está", le dijo él. Noelia consideró que un año estaba bien y que noviembre de 2027 era un buen plan. Así que sometió la discusión a la votación de sus seguidores con una encuesta en la que propuso dos opciones: noviembre de 2027 o noviembre de 2028.

En una siguiente historia, contó también que habían salido a almorzar porque estaban intentando tener más tiempo juntos a solas. "Siempre hacemos actividades con nuestra hija, a la que amamos, y cuando estamos acá hablamos de ella, además del casorio", bromeó.

También quiso saber si a los padres que integran su comunidad les cuesta tomarse tiempo para disfrutar en pareja. "¿Lo hacen? ¿No lo hacen? Voy a dejar acá para que me cuenten", dijo.

Y abrió otra encuesta con las siguientes opciones: "Nos cuesta un montón", "Nos organizamos bien" y "Nunca tenemos tiempo solos".

Ahora resta esperar si el tirón de orejas de la ganadora del Martín Fierro dará sus frutos y pronto tendremos un anuncio de boda y una gran fiesta.