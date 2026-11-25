La llegada de un bebé cambia la dinámica de cualquier familia. Los horarios, las salidas, las horas de sueño y hasta las actividades más sencillas pasan a organizarse de otra manera. Cada familia encuentra sus tiempos y sus propias estrategias para adaptarse a esa nueva rutina. Y cuando llega el segundo hijo, la experiencia ayuda, aunque no evita que aparezcan algunos imprevistos.

Eso le pasó a Eugenia Tuque García, que este año volvió a convertirse en madre con el nacimiento de Justina. La periodista de Canal 12 e integrante del ciclo Puesta a Punto, ya tenía a Alfonso, su primer hijo, y ahora transita la aventura de criar a dos pequeños. En ese camino, compartió con sus seguidores una escena tan cotidiana como caótica.

A las 3.58 de esta madrugada publicó una historia de Instagram en la que mostró el resultado de un accidente doméstico: un extractor de leche derramado sobre el piso de madera.

"¡Qué impotencia! Mañana tengo un día re movido, por primera vez salgo de casa varias horas. Me saqué un pump divino para dejar la primera mema. ¡Y dormida se me cae todo al piso!", escribió junto a la imagen, acompañada por varios emojis que reflejaban su frustración.

Historia de Instagram de Tuque García. Foto: Instagram @tuque.garcia

El episodio tenía un motivo especial. La periodista se preparaba para pasar varias horas fuera de casa por primera vez desde la llegada de su segunda hija, y había querido dejar todo pronto para su hija. Pero el plan se complicó en plena madrugada y la leche terminó derramada.

Por suerte, la historia tuvo un final feliz. Más entrada la mañana, la periodista volvió a compartir otra fotografía en Instagram, esta vez con el extractor repleto y la frase: "Ahora sí... buenos días". Una imagen que confirmó que, pese al contratiempo nocturno, la periodista y madre de dos pequeños logró su cometido.