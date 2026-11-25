Claudia Fernández confirmó que volverá a la televisión en 2027 y dio algunos detalles de la propuesta que la tendrá nuevamente en pantalla. La actriz y conductora hizo el anuncio durante su visita a Vamo Arriba (Canal 4), adonde fue para promocionar la última función de Atrevidas, su unipersonal que se presentará el 4 de diciembre en el Undermovie.

En el espectáculo, que define como un "homenaje al poder femenino", repasa la vida de mujeres y figuras como Juana de Ibarbourou, Frida Kahlo y Eva Perón.

Durante la charla, Fernández se definió como una "atrevida" de siempre. "He hecho cosas cuando nadie las hacía", dijo, y se consideró una pionera que abrió caminos en el medio, aunque eso también le valió recibir críticas. Incluso recordó una frase de su abuela que, según contó, la acompañó a lo largo de su carrera: "Clavo que sobresale recibe martillazo".

También habló de su vínculo con Argentina, país del que se declaró una gran defensora porque, además de haberle dado un marido, una hija y trabajo, nunca la hicieron sentir extranjera. "Siempre me abrazaron y me dieron muchas oportunidades", señaló.

Luego se refirió a la rivalidad entre uruguayos y argentinos, que suele hacerse más visible en el fútbol y que sintió especialmente durante el Mundial. Sostuvo que en Uruguay no se logra asumir que se trata de "un gran complejo". "Realmente les encanta todo el brillo de Argentina y todo lo que viene de allá", opinó.

Por otra parte, al ser consultada sobre los Martín Fierro Uruguay, celebró que haya entretenimiento en los medios locales y que se premie a la televisión nacional. Sin embargo, reconoció que extraña los Premios Iris y los Premios Tabaré. También dijo que le gustaría que existiera un premio con los nombres de Cacho de la Cruz, China Zorrilla o Cristina Morán.

"Celebro que se empiece a hacer en Uruguay todo este tipo de cosas, si nos encanta el circo. No mientan más", expresó.

El regreso de Claudia Fernández a la televisión

Nota a Claudia Fernandez, modelo, vedette, actriz, conductora y empresaria uruguaya, en el Cafe Brasilero en Montevideo, ND 20250506, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Fue a partir de una pregunta de Federico Paz que Fernández dio la primicia sobre su regreso a la pantalla chica. El periodista quiso saber si extrañaba la televisión y ella respondió que, por suerte, siempre recibe propuestas interesantes.

"En 2027 vengo con una súper propuesta divina que todavía no puedo contar nada", adelantó. Además, confirmó que la promoción ya está hecha y que volverá a Canal 12, donde antes participó de ¿Quién es la máscara? —con el personaje de Sapa, con el que resultó ganadora— y luego fue jurado de Tu cara me suena.

"Sigo en Canal 12 con una propuesta divina, que me tiene muy muy feliz", agregó, sin revelar todavía de qué se trata el proyecto.

"Que no se deje nunca de hacer televisión nacional. Yo soy gran defensora", cerró.