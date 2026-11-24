La primera edición en Uruguay de los premios Martín Fierro, celebrada el pasado viernes en el Radisson Montevideo Victoria Plaza, dejó varias historias que trascendieron la entrega de estatuillas. Una de ellas tuvo como protagonistas a una reconocida periodista argentina y a dos de los solteros más codiciados del Río de la Plata.

La comunicadora en cuestión es Nancy Duré, integrante del programa Puro Show y periodista de Infobae, quien llegó a Montevideo en calidad de integrante de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), entidad responsable de los galardones.

Quiso el destino que la argentina compartiera mesa con dos galanes de fuste: el contador uruguayo Jorge Lenoble, reconocido seductor oriental al punto de que ha sido catalogado como el "Don Juan Uruguayo", y el cantante y buen mozo Patricio Giménez, hermano de Susana Giménez y radicado en Punta del Este desde hace una década.

Según las crónicas de la velada, una de ellas a cargo del periodista Gustavo Descalizi en FM Gente, ambos quedaron magnetizados por la belleza y la simpatía de Duré. Y comenzaron a desplegar sus encantos para conquistar la atención de la periodista, quien además lució especialmente elegante para la ocasión con un vestido con brillos en tonos de rosado.

Nancy Duré junto a Jorge Lenoble y a Patricio Giménez.

De acuerdo al relato de Descalzi, Giménez habría sacado cierta ventaja en los primeros tramos de la ceremonia. Tenía además el privilegio de ser vecino de silla de Duré mientras que Lenoble estaba separado de la comunicadora argentina justamente por el cantante. Sin embargo, este relato omite que en varios momentos de la velada, Giménez dejó la mesa para atender a su perrita, Rumba, que lo acompaña a todos lados y que había dejado en custodia en otro sector del hotel. A través de una especie de baby call, Giménez monitoreaba a su mascota.

En estas ausencias, aparecía en escena el seductor nacional, el Don Juan celeste, desplegando todas sus dotes cautivantes.

Otros integrantes de la mesa, en la que también estaba Charlotte Caniggia, entre otras celebridades, dieron cuenta de que Nancy Duré disfrutó de la velada y de la conversación con ambos galanes, compartiendo sonrisas y animadas conversaciones con cada uno o incluso con los dos.

La gala llegó a su fin pasadas la 1:00 de la madrugada. Los dos caballeros se despidieron de otros invitados pero hay versiones que indican que la noche para Duré habría continuado en compañía de uno de los dos galanes. ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? Es un misterio y ninguno de los protagonistas se ha pronunciado públicamente.

Al día siguiente, la periodista argentina, que estaba alojada en el mismo hotel donde se desarrolló la premiación, compartió una publicación desde el barco que la llevaba de regreso a Buenos Aires. "Gracias Uruguay", escribió, sin ofrecer mayores detalles.

Sin embargo, en otra publicación de Facebook se puede entreleer alguna pista. Duré compartió fotos de su estadía en Uruguay en Plaza Independencia y en la misma ceremonia. Posó junto a los dos galanes en cuestión (Giménez y Lenoble) pero también con otras figuras. Escribió que hacía 25 años que no pisaba Montevideo y que había disfrutado mucho del fin de semana en la República Oriental. En el posteo quedó etiquetado Jorge Lenoble.

El posteo de Nancy Duré en Facebook.

¿Hay un romance internacional en puerta? El desenlace de esta historia, por ahora, permanece bajo siete llaves.