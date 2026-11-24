Orlando Petinatti lanzó un encendido descargo contra el intendente de Montevideo, Mario Bergara, a raíz de unas declaraciones del jefe departamental sobre la limpieza de la capital durante la visita del papa León XIV, entre el 6 y el 8 de noviembre.

El conductor de Malos pensamientos (Azul FM) cuestionó que el jerarca reconociera que se había prestado especial atención al acondicionamiento de la ciudad durante la estadía del pontífice y sostuvo que los principales destinatarios de esos esfuerzos deberían ser los montevideanos que pagan sus impuestos.

En rueda de prensa, Bergara había sido consultado sobre el estado de la capital durante la visita papal y si se había intensificado la limpieza en aquellos días.

"Creo que se puso un poco más de atención en los tramos importantes, porque también mostrar un Montevideo lindo era parte de lo que nos permitía la visita del Papa. Pero se trabaja en el tema limpieza", respondió el intendente.

Ante la observación de que se había cortado el pasto, realizado podas y que la ciudad lucía particularmente prolija, Bergara fue consultado sobre la posibilidad de "apretar más el acelerador" en esa materia.

"Se hace todo el tiempo, lo que pasa es que no siempre viene el Papa", contestó.

El papa León XIV junto al intendente de Montevideo, Mario Bergara. Foto: Darwin Borrelli.

La respuesta despertó la indignación de Petinatti, quien reprodujo en reiteradas oportunidades el audio del intendente durante su programa y lo postuló, irónicamente, al "premio al cinismo de la semana".

"Cínico y lamentable", disparó el comunicador antes de detenerse en una de las expresiones del jefe comunal. "No, no, no, nabo. Mostrar un Montevideo limpio es para los montevideanos que pagamos los tributos", exclamó.

El conductor insistió en que el mantenimiento de los espacios públicos no debería estar condicionado por la llegada de una personalidad internacional. "Mostrar un Montevideo limpio no es para cuando viene el Papa. Es para nosotros, los montevideanos que pagamos todos los impuestos, contribución, saneamiento y absolutamente todo", agregó.

Petinatti interpretó que las declaraciones de Bergara suponían un reconocimiento implícito de las deficiencias en materia de limpieza durante el resto del año. "Está de alguna manera mostrando que tiene Montevideo mugriento todos los días del año hasta que vino el Papa", sostuvo.

Especialmente molesto con la frase "no siempre viene el Papa", el comunicador volvió a reproducirla en varias oportunidades y acusó al intendente de privilegiar la imagen de la capital ante el mundo por encima de las necesidades cotidianas de sus habitantes. "Da vergüenza lo que dice", expresó.