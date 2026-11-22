Visita del Papa León XIV
Ciudadana | Montevideo
@|Más allá de la alegría que nos dio a todos los católicos la visita del Santo Padre, una cosa importante a destacar fue que el Papa logró que por unos poquitos días la ciudad de Montevideo estuviera limpia.
¡Sí! ¡Fue un milagro! Los montevideanos pudimos transitar por las calles sin ver los contenedores desbordados; se respiró otro aire. Caminamos en paz y tranquilidad (sentimientos que hace años no sentimos).
Sería lindo poder disfrutar todos los días de este paisaje. Pero duró poquito y rápidamente volvimos a la triste realidad de vivir en un basurero: contenedores sucios, desbordados, quemados, malolientes.
Y uno se pregunta hasta cuándo!!!! Y no hay respuesta, porque el montevideano se acostumbró a vivir así, a pesar de los altos impuestos que paga. Pesa más la ideología que la posibilidad de elegir una mejor calidad de vida.
¡Una pena!
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