La noche del lunes en Gran Hermano Uruguay (Canal 10) fue especial: se concretó la primera doble eliminación, con la salida de Melanie Porta tras un emotivo duelo con Tai Dudok. También hubo un doble comunicado de Gran Hermano que, según explicó el Colo Gianarelli, apunta directamente al corazón del juego, ya que quedan dos eliminaciones antes de la gran final.

El conductor anunció a los televidentes que no habrá más nominaciones espontáneas y que el líder ya no podrá bajar de placa a ningún participante.

Pero antes, en la gala del domingo, la primera eliminada había sido Jazmín Esquivel, quien fue recibida en la noche del lunes por el conductor y los panelistas del reality. Entre tapes que repasaban sus jugadas y sus principales vivencias en la casa más famosa, hubo un momento para la emoción y las lágrimas.

Todo sucedió cuando el Colo le anticipó que afuera de la casa habían pasado muchas cosas, antes de entregarle un sobre para que lo abriera.

Sin embargo, el conductor le dio uno que no era el indicado y ella se lo hizo notar. "¡Ah!", gritó con efusividad la recién eliminada, sin revelar nada. "Me puedo equivocar también", dijo él, tapándose la cara.

"Decía Jazmín ahí también", señaló ella. "Era para vos también. Me puedo equivocar. Soy humano", se excusó el conductor.

Entonces le pidió que se sentara y le entregó el sobre que correspondía, con la noticia que la esperaba. Jazmín no pudo contener las lágrimas y lloró desconsoladamente de emoción al ver la imagen de su sobrina recién nacida.

El Colo Gianarelli luego de equivocarse de sobre al aire en "Gran Hermano Uruguay". Foto: captura de pantalla de YouTube.

El Colo le pidió que diera vuelta la foto y entonces apareció la imagen de Gianna, a quien la participante solía mencionar dentro de la casa. "Es mi primera sobrina", dijo, casi sin poder hablar por la emoción.

"Preguntabas mucho por ella en la casa. Nació el jueves", le informó el conductor. Luego la invitó a abrazar a su mamá y a su familia, que estaban en la tribuna, para descomprimir el momento.

En otro tramo de la noche, el Colo le entregó el sobre que probablemente había confundido antes y que contenía otra buena noticia para la participante. Al abrirlo, leyó: "Jazmín, tu sueño de cantar empieza a hacerse realidad. Camila Sapin Escuela de Canto te regala una mentoría vocal exclusiva con la propia Camila Sapin, cantante y coach vocal de Luana".

Jazmín escuchó el anuncio sin poder creerlo. El comunicado finalizaba señalando que el objetivo era que pudiera prepararse, desarrollar su talento y dar sus primeros pasos en la música.

"Un regalo muy especial para una voz que sorprendió a todos", cerraba el anuncio. Y ante semejante sorpresa, el furcio del Colo quedó en segundo plano.