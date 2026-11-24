El grupo musical The Party Band protagonizó un grave accidente de tránsito en la madrugada del pasado domingo en la ruta 54, mientras viajaba desde Juan Lacaze hacia Dolores para cumplir con su tercera presentación de la noche.

En diálogo con El País desde la Asociación Española de Montevideo —donde permanece internado bajo observación—, Marcelo "Kyoto" López relató cómo se desencadenó el despiste en un tramo recientemente recapado: "Mordí la banquina, se me fue el tráiler para abajo porque es muy chiquita la banquina y después es bajada de pasto, y cuando quise volver se me fue el control". El desnivel provocó que el remolque que transportaba los instrumentos y equipos se desestabilizara, arrastrando a toda la unidad.

Scelza, Bruno

El fuerte impacto dejó un saldo de tres integrantes lesionados, mientras que otros tres ocupantes resultaron ilesos. "Tenemos dos quebrados, los otros tres están bien", precisó López. Según la información primaria del caso, el baterista sufrió una fractura de hombro y la tecladista presenta una probable quebradura de costillas.

Por su parte, el propio López reviste el cuadro de mayor cuidado: además de politraumatismos varios y una fractura en una costilla, una tomografía realizada ayer le detectó un derrame en la cabeza. "Acá esperando exámenes y resultados. Tengo un pequeño derrame en el cerebro. Iba sin cinto. Tengo golpes por todos lados", explicó el músico. En la jornada del lunes se le practicó un nuevo estudio para evaluar su evolución; de no registrarse mejorías, deberá ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

De acuerdo con imágenes a las que accedió El País, la violencia del siniestro quedó marcada tanto en el pavimento como en el descampado lindero a la ruta 54. En la cinta asfáltica quedaron registradas profundas marcas de derrape y raspaduras que cruzan desde el carril contrario y evidencian el pronunciado escalón del borde del recapado por donde salió despedido el conjunto.

El utilitario en el que viajaba la banda atravesó la vegetación arbustiva y terminó completamente volcado con las cuatro ruedas hacia arriba, evidenciando severos daños estructurales en el frente, el techo y los laterales, además del desprendimiento de piezas de la carrocería como el paragolpes.

A varios metros del vehículo principal, el tráiler quedó también invertido y completamente desarmado, con los paneles laterales y puertas metálicas de su estructura cerrada totalmente desprendidos. Como consecuencia del vuelco, los instrumentos musicales, amplificadores, cajas de transporte y otros equipos de sonido quedaron esparcidos y dañados sobre el pasto.