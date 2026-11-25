El pasado 11 de noviembre, Carolina Domínguez sorprendió a sus seguidores con una hermosa noticia: está en la dulce espera por primera vez. Lo hizo con un emotivo video desde España, país en el que reside desde 2019 y donde desarrolla su emprendimiento de comunicación, Tu Empresa en Medios (TEEM), además de desempeñarse como corresponsal del programa Doble Click (Del Sol FM).

Enseguida, el posteo se llenó de felicitaciones y saludos a la distancia de amigos, familiares y colegas de los medios para la exconductora de Telenoche (Canal 4) y Subrayado (Canal 10).

En las últimas horas, la periodista compartió un nuevo dato sobre esta etapa que la tiene tan feliz a sus 40 años. Publicó un carrusel de fotos y videos de la fiesta de revelación de sexo, con el que finalmente dio a conocer si espera una nena o un varón.

"La gran pregunta: ¿nena o varón?", escribió en el pie de la publicación.

En las imágenes se la puede ver junto a familiares y amigos, y también una enorme torta cubierta de merengue con un signo de interrogación dibujado en la parte superior. En su interior estaba la respuesta que todos esperaban.

La expectativa fue creciendo con distintas postales: una foto de su madre sosteniendo un plato con la inscripción "boy or girl" (nena o varón), dos conjuntos de ropa de distintos colores —uno rosado y otro celeste—, una imagen de Carolina haciéndose una ecografía y hasta una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp en el que habían hecho una encuesta. Allí, la opción niño le ganaba a niña por siete votos contra tres.

En una de las últimas secuencias, una de sus amigas cortaba la torta mientras todos aguardaban el resultado. La reacción de los presentes al descubrir el contenido fue de pura alegría. Finalmente, una foto del postre teñido de celeste confirmó que Carolina espera un varón.

La foto que confirmó que Carolina Domínguez espera un varón. Foto: @carodominguezuy

El posteo volvió a llenarse de felicitaciones y mensajes cariñosos. Entre ellos, llamó la atención uno de Patricia Madrid, quien también está en la dulce espera de un varón (Imanol) y aprovechó la ocasión para hacerle un divertido reclamo a su colega.

"Ahora el nombre jajajaja", escribió la conductora de Puesta a punto (Canal 12) y Así nos va (Radio Carve), junto a varios emoticones de corazones.

Carolina no tardó en responderle: "Superada una pregunta, aparece la siguiente ;)", escribió la futura mamá.

"Jajajajaja en loop", cerró Madrid entre risas, en referencia a la sucesión de interrogantes que trae esta nueva etapa.