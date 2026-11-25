Teledoce prepara un 2027 cargado de novedades. El canal presentó este miércoles su programación para el próximo año, en el que celebrará sus 65 años de historia, con una apuesta que tendrá al entretenimiento como uno de sus principales protagonistas.

Entre los anuncios sobresale uno que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos televisivos del año: la llegada de Bailando por un sueño, que tendrá por primera vez una edición realizada en Uruguay.

El formato internacional desembarcará en los estudios del canal con 14 parejas integradas por una figura conocida y un bailarín profesional. La competencia tendrá un jurado encargado de evaluar cada presentación y un componente solidario: cada pareja buscará cumplir un sueño. La conducción estará a cargo de Maxi de la Cruz y Claudia Fernández, que volverán a compartir pantalla en un espectáculo que combinará baile, figuras, emoción y competencia.

Durante la presentación, los conductores adelantaron que ya hay algunos participantes confirmados, aunque prefirieron no revelar nombres. Sí revelaron quiénes serán los encargados de puntuar a los participantes, y anunciaron que el jurado de primer nivel estará a cargo de Rosina Gil, Nacho Cardozo, Pablo Turturiello y Cata Ferrand, en una propuesta que buscará involucrar a toda la familia. La intención es que, además de la competencia entre los famosos, cada pareja pueda ayudar a concretar el sueño de quienes participan.

Otro de los estrenos anunciados es En esta cocina mando yo, la adaptación de un cooking game show que tendrá a Lucía Soria y Pablo Fabregat como conductores. La propuesta parte de una regla tan sencilla como disparatada: dos parejas se enfrentan en la cocina, pero quien conoce la receta no puede cocinar y debe darle indicaciones a su compañero.

El resultado promete desafíos culinarios y mucho trabajo en equipo, ya que la idea es que los participantes consigan preparar los platos mientras intentan entender las instrucciones de lo que se debe cocinar.

A eso se sumará una nuevos episodios de 100 uruguayos dicen, con Lucía Rodríguez, que volverá a poner a prueba las respuestas y ocurrencias de los participantes a partir de las preguntas que todos alguna vez se hicieron; una nueva temporada de Fuego Sagrado, nuevamente con duplas, y Lucía Soria, Sebastián Manito y Aldo Cauteruccio como jurados.

Maxi de la Cruz y Claudia Fernández, junto a Lucía Soria y Pablo Fabregat en el Upfront 2027 de La Tele. Foto: Nicolás Lauber

En materia de entretenimiento para los meses de calor, también regresará el Grand Prix del verano, el clásico concurso español conducido por Ramón García, en el que dos pueblos se enfrentan en pruebas disparatadas. Además, Andy Vila, Cata Ferrand y Nico Cáceres llegarán a la pantalla para recorrer la temporada de verano, con cobertura de fiestas, eventos y entrevistas a las principales figuras que pasen por la península.

Otra de las apuestas para los próximos meses será El túnel, un nuevo programa español de preguntas y respuestas en el que los participantes se enfrentarán en duelos cara a cara. Cada respuesta correcta permitirá avanzar por un túnel, mientras que un error puede dejar al concursante fuera de competencia. El premio para quien consiga llegar hasta el final será de 150.000 euros.

La ficción también tendrá un lugar destacado en la programación de La Tele en 2027. Entre los anuncios figura Quien ama cuida, la nueva novela de Globo protagonizada por Antonio Fagundes y Tony Ramos, que combina una historia de amor y misterio alrededor de un millonario asesinado y la disputa por su fortuna.

La Tele estrenará la segunda parte de "Avenida Brasil". Foto: Archivo.

A su vez, llegará la esperada continuación de Avenida Brasil, uno de los grandes éxitos de la televisión brasileña y una ficción que tuvo una fuerte repercusión entre los televidentes uruguayos.

También habrá lugar para la serie española Vivir sin permiso, protagonizada por José Coronado, que presenta una historia de poder, familia y secretos en el universo del narcotráfico gallego.

La música y el humor completarán las novedades. Teledoce anunció que volverá a apostar por los grandes recitales en pantalla, con espectáculos en vivo de distintos géneros. Entre las propuestas se anunció Catarsis, el flamante show de Germán Medina estrenado en el Teatro de Verano.

La presentación de la programación estuvo atravesada por otro aniversario: en 2027, Teledoce cumplirá 65 años. Durante el evento, Maxi de la Cruz recordó sus vínculos familiares con la historia del canal y evocó los tiempos de El show del mediodía, cuando se generaban contenidos en vivo todos los días.

El conductor también destacó el impacto que tuvo ¿Quién es la máscara?, que recientemente recibió el Martín Fierro al Mejor Reality. Según contó, el programa consiguió reunir a distintas generaciones frente a la pantalla y hasta llegó a las escuelas, donde algunos maestros recreaban el juego con sus alumnos.

Con ese espíritu, el canal se prepara para un año en el que combinará formatos internacionales, producción local, ficción y entretenimiento. Y con el Bailando por un sueño tendrá una novedad particular: por primera vez, el famoso certamen de baile tendrá su propia edición uruguaya.