Melanie tuvo su gala tras salir de Gran Hermano y protagonizó un momento particular cuando Colo le preguntó por su vínculo con Catán durante el reality. La conversación, que comenzó con una reflexión sobre el acercamiento entre ambos, terminó con una reacción poco habitual del participante: por unos segundos, se quedó sin palabras.

“Son dos personas solteras que disfrutaron de estar juntas y está buenísimo. El tema es todo lo que pasó en el medio. Estuvo una nominación, estuvo esa salvación —‘Si no me salvás…’—. Era muy Catán, pero, ¿a vos te cayó raro que te dijera eso?”, planteó Colo.

Melanie no esquivó la pregunta y respondió con una frase que pareció descolocar a su excompañero. “Yo no te voy a mentir, en su momento me divertí, con la locura que tiene encima”, dijo. Cuando Colo le preguntó si se refería a él, agregó: “Y yo también, y fue lo que fue”.

Entonces se produjo un silencio. Catán esperó unos segundos antes de intervenir y soltó: “Bárbaro lo que dijo”. La pausa no pasó inadvertida para Colo, que acotó con humor: “Está sin palabras Catán, único”.

Acostumbrado a expresarse sin demasiados filtros, el exparticipante eligió un tono más medido para responder. “Pero no es la noche de Catán, es la noche de Mela y la quiero un montón. Es una genia, es una tipaza y la pasamos bárbaro. No sé qué están tratando de instalar, pero la pasamos bárbaro”, sostuvo.

Colo le retrucó que no estaba intentando instalar nada, sino retomando una situación que ellos mismos habían protagonizado dentro de la casa. “Lo instalaron ustedes adentro de la casa. Estoy pasando algo que pregunto adentro”, le aclaró.

Para cerrar el intercambio, Catán buscó poner el foco en el vínculo que mantiene con Melanie fuera del reality y dejó en claro cómo lo define hoy: “Lo que pasó en la casa quedó en la casa y fue espectacular. Nos llegamos a conocer muchísimo y es una hermosa amistad al momento”.