La polémica que involucra a Juan Martín Santana, y Stephanie "Tai" Dudok sumó un nuevo capítulo fuera de la casa de Gran Hermano Uruguay. Luego de que Canal 10 difundiera imágenes de un intercambio entre ambos en el que la participante manifestó su incomodidad ante los acercamientos del joven, familiares y amigos del jugador publicaron un comunicado en el que cuestionaron la forma en que se presentó el episodio.

El hecho ocurrió cuando Juanma intentó convencer a Tai de que lo acompañara hasta la piscina, aunque ella manifestó que quería irse a dormir. "No. No quiero. Me voy a dormir, no quiero", le respondió la participante. El joven insistió apelando al vínculo que habían construido dentro del reality: "¿Viste que siempre hago todo lo que vos querés? Desde el día uno estoy acá".

Lejos de desistir, Santana buscó un acercamiento físico y planteó que solo pretendía darle un beso en la mejilla. "Nada más un beso en el cachete iba a ser", expresó. La actitud provocó el enojo de Tai, que le reprochó: "No me gusta. No, no, no. Ya no puedo confiar en vos. ¿Por qué hacés eso?". La participante también le pidió que no le mintiera y lanzó una frase que se viralizó en redes sociales: "En contra de mi voluntad y yo te digo que no".

El episodio tuvo una fuerte repercusión en X (ex Twitter) donde numerosos usuarios cuestionaron la actitud de Juanma y reclamaron que se respetaran los límites expresados por Tai. La situación trascendió incluso el ámbito local y llegó al periodista argentino Pepe Ochoa, quien se hizo eco de las imágenes y reaccionó con una contundente frase: "No es NO", publicó junto al video del episodio.

No es NO https://t.co/MMr4kjfnBh — pepe ochoa (@pepeochoa88) November 23, 2026

En ese contexto, los allegados a Juanma compartieron dos historias en su cuenta de Instagram para referirse a la repercusión del episodio y, particularmente, al fragmento difundido por Canal 10. "Hemos visto muchos comentarios sobre Juan Martín y Tai, particularmente un clip que circula por redes y no muestra el contexto en su totalidad", señalaron al comienzo del comunicado.

En primer lugar, aclararon que reconocen el derecho de Dudok a manifestar su incomodidad. "Valoramos lo que Tai expresó. Tiene todo el derecho de poner un límite y de no querer escuchar lo que Juan sentía. Estamos de acuerdo con su "basta" y con que el "no es no". No buscamos minimizar ni cuestionar cómo se sintió", expresaron.

El comunicado del entorno de Juan Martín.

Sin embargo, también señalaron que durante el episodio se pudo ver cómo Juanma ofreció disculpas y cómo ambos las recibieron y aceptaron. Por ese motivo, pidieron que "una situación puntual, vista en un solo momento, no se use para definir a una persona".

En una segunda publicación, los familiares y amigos profundizaron sus cuestionamientos a las interpretaciones que circularon sobre el participante. Rechazaron la difusión de "especulaciones y señalamientos infundados" que, según plantearon, perjudican su imagen y fomentan una campaña de hostilidad hacia él.

Tai Dudok y Juanma Santana. Foto: captura

"Las versiones que circulan y las conclusiones que sacan sobre él no constituyen verdades. Las etiquetas y afirmaciones que se repiten como si fueran hechos, y que se apoyan en fragmentos sueltos", sostuvieron.

También marcaron una diferencia entre analizar un momento puntual y construir una imagen de una persona a partir de suposiciones. "Si hay algo concreto que se quiera señalar, que se diga con claridad y con pruebas, para poder responderlo con la misma claridad", agregaron.

Finalmente, cerraron el comunicado con un pedido de "responsabilidad y respeto": "No vamos a alimentar polémicas, pero tampoco permitiremos que el odio y la desinformación se normalicen a costa de su imagen".