La periodista de Subrayado Verónica Chevalier recurrió a sus redes sociales para alertar sobre un intento de estafa que tuvo como destinatarios a sus padres. A través de una modalidad similar a la conocida como "cuento del tío", delincuentes se comunicaron telefónicamente con ellos y les hicieron creer que la comunicadora había protagonizado un grave accidente de tránsito y se encontraba incomunicada en una dependencia policial.

Los estafadores elaboraron una historia con numerosos detalles para darle verosimilitud al relato y generar desesperación en sus interlocutores. Según contó la periodista de Canal 10, les aseguraron que había atropellado a una persona en un cruce peatonal y que estaba detenida.

"De hecho, le nombraron la seccional, le nombraron el nombre del supuesto médico que había atendido la situación", relató Chevalier en un video que compartió en sus redes sociales.

Los delincuentes también hicieron referencia a la Fiscalía que supuestamente intervenía en el caso y comenzaron a ejercer presión sobre los padres de la comunicadora para que les proporcionaran información.

Sin embargo, la madre de la periodista comenzó a desconfiar de la historia, una reacción que resultó determinante para frustrar la maniobra. Al advertir sus sospechas, los responsables de la llamada redoblaron la apuesta con un elemento todavía más dramático.

"Mi mamá, por suerte, que estaba muy atenta, sospechó. Cuando vieron que ella sospechaba, le dijeron que la persona que yo había atropellado era una mujer embarazada y que el embarazo corría riesgo", detalló.

Nota a Veronica Chevalier, periodista y locutora uruguaya, en la calle peatonal Nuestra Señora de Encina en Montevideo, ND 20260615, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Superado el mal momento, Chevalier decidió hacer público el episodio con el propósito de advertir a otras personas sobre este tipo de maniobras y prevenir eventuales intentos de estafa en los que se utilice su identidad.

"Tenemos todos los datos, por supuesto que se están haciendo las denuncias, pero quiero advertirles ante estas situaciones y pedirles que si alguien llega a comunicarse en mi nombre, por favor, me lo haga saber primero a mí", expresó.

El episodio pone de manifiesto una vez más cómo los delincuentes apelan a la angustia, el miedo y la urgencia para intentar vulnerar a sus víctimas. Ante este tipo de llamadas, resulta fundamental interrumpir la comunicación y contactar directamente al familiar involucrado antes de proporcionar datos personales o realizar cualquier operación económica.