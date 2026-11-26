La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, adelantó este jueves en conferencia de prensa que a partir del próximo martes 1° de diciembre se extenderá el acceso gratuito a la vacuna contra el meningococo a los adolescentes de entre 16 y 18 años. Hasta ahora pueden acceder los menores de 15.

Con este paso, se completará la cobertura prevista de dosis de MenFive, que protege contra el serogrupo C, que concentró el 70% de los casos reportados en este año.

Lustemberg llamó a que todos aquellos que tengan entre dos y 18 años al 1° de diciembre a que “rápidamente” se acerquen a los puestos de vacunación, públicos o privados, porque la campaña que abarca esa franja etaria “va a finalizar” en breve, aunque no dio una fecha concreta.

“A vacunarse en diciembre cuando bajen las fiestas porque en un momento vamos a cerrar la oportunidad de vacunarse de forma gratuita contra el meningococo C”, remarcó la ministra.

La directora general de la Salud, Laura Llambí, indicó que “no está prevista” una nueva compra de vacunas contra el meningococo para este año. No obstante, ya se encargaron las vacunas para 2027, las que llegarían a comienzos del próximo año.

Más allá de la finalización de la campaña puntual de los menores de dos a 18 años, Lustemberg recordó la importancia de mantener la inmunización contra el meningococo, que se habilitó sin costo en 2025, para todos los menores de dos, cuatro y 15 meses con las vacunas Bexsero, y al año y luego también con 11 años con las dosis de MenFive.