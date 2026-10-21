Paco Casal tras el acuerdo con Daecpu por los derechos del Carnaval: "Queremos hogar 0 sin acceso al Carnaval"

Este miércoles la empresa Tenfield firmó un acuerdo con Daecpu para la transmisión del Carnaval uruguayo. Durante la conferencia realizada en Daecpu, Paco Casal habló de la importancia de llevar el Carnaval a todos los hogares de nuestro país.

“No hubo que ir a licitación ni a nada. Quedamos Daecpu y Tenfield con un nuevo contrato de siete años, y conformes de ambas partes. Daecpu y Tenfield en estos siete años venideros vamos a estar espalda con espalda trabajando por un nuevo Carnaval, con ideas nuevas, mucho trabajo va a haber. No es solo lo que se ve en el Teatro de Verano, el Concurso Oficial, sino que vamos a ir más allá, vamos a ir a un Carnaval de invierno, popular, en todo el territorio”, dijo Alfredo Jaureguiverry, presidente de Daecpu, durante la conferencia, celebrada en la sede de Daecpu.

“La directiva de Daecpu quedó muy conformes con el nuevo contrato y felices por todo lo que se nos viene. Fueron muchos meses de trabajo para llegar a esta instancia, muchos meses de ida y vuelta, pero siempre con respeto y por lo mejor para Tenfield y nuestra institución, como debe ser”, agregó Jaureguiverry.

En la conferencia también habló el director del canal VTV y Tenfield: “Buscamos lo mejor para la gente. Ese carnaval que hace varias décadas pudimos meter en el hogar de la gente, que siga llegando a los hogares de la gente, pero también que pueda llegar a cada rincón del país. Entonces hay un proyecto interesante, que haya Carnaval prácticamente durante todo el año,pero que el interior de nuestro país participe en vivo. no solo a través de la televisión del Carnaval, y que todos los uruguayos tengan acceso al Carnaval. Queremos hogar 0 sin acceso al Carnaval", dijo Casal.

"Como alguna vez a mí se me ocurrió pensar que se podía exportar el talento uruguayo a través de los futbolistas, y durante 30 años fuimos el país más exportador de futbolistas del mundo per cápita. Creo que el gran talento que tiene el Carnaval uruguayo es exportable", dijo Casal en la conferencia realizada en la sede de Daecpu.

“Toda la vida busqué logros. Los logros parten de un sueño, y los sueños se persiguen. Espero que antes que me vaya de la faz de esta Tierra pueda lograrlo. Porque no es un logro mío, es un logro de Uruguay, y sobre todo la esencia de Uruguay.

El carnaval es la voz del pueblo. Si ustedes en todo el año no tuvieron acceso a la información, miren el Carnaval que van a ver qué es lo que le pasa a la gente, que es lo que siente la gente", continuó Casal.

Desfile del Carnaval 2026. Foto: Archivo. Foto: Natalia Rovira / Archivo El País

"El carnaval es la representación del pueblo, es la voz de los que no tienen voz. Con jilgueros extraordinarios, con plumas extraordinarias que son poéticas, que reviven el año y el sentimiento de la gente común, de todos nosotros. Eso hace a la identidad uruguaya, y es un orgullo poder ser parte de algo que lo vi así desde que tengo uso de razón, desde que tengo cinco años”, continuó Casal en la conferencia de prensa.

“Creo haber logrado todos los sueños en la vida, me faltó uno, poder haberme pintado la cara, el problema es que no tenía condiciones para subir a un escenario. Pero lo vivo a través del esfuerzo que hay en la muchachada que trabaja todo el año, y que más allá de haber creado una pequeña industria que tiene que crecer, es la alegría del pueblo, la voz del pueblo, y espero que siga así; y que no solo se pueda exportar, sino el primer paso es que en cada rincón del Uruguay pueda vivir el Carnaval en vivo”, finalizó Casal.

Carnaval todo el año

Luego de la firma del acuerdo, Jaureguiverry habló del Carnaval de Invierno. Dijo que para 2028 esta cerrado, y para 2027 "hay que pisar el acelerador", comentó. "Ya tenemos la idea, los que clasifican en el Concurso Oficial ya pasarían a ese Carnaval de invierno, con la plata del derecho de imagen. No queremos abrir muchas cosas porque es algo que primero lo queremos plasmar, hacer y después salir con todo", dijo.

También agregó que la idea es ir donde estén dispuestos los intendentes, y que va a ser un carnaval que irá de jueves a domingo. "Va a ser el nuevo Carnaval nacional", agregó Jaureguiverry.