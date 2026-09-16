Griselda Siciliani llega a Uruguay con Carlos Casella: cómo será "Boîte", fecha, lugar y precios de las entradas

Griselda Siciliani y Carlos Casella llegarán a Montevideo con Boîte, un espectáculo que combina música en vivo, actuación y humor a partir del universo de los clubes nocturnos de los años setenta. La función será el miércoles 4 de noviembre en el Teatro El Galpón. Las entradas están a la venta en RedTickets y cuestan entre 2480 y 3680 pesos.

La propuesta reúne a dos artistas que ya compartieron Estás que te pelas, Sputza y Pura Sangre. Su relación se remonta a más de dos décadas y comenzó en las clases de danza: Casella fue maestro de Siciliani antes de convertirse en su compañero de escenario. Esa historia compartida es uno de los puntos de partida de este nuevo encuentro, en el que ambos cantan y actúan.

El título alude a las boîtes, aquellos locales donde la música, la seducción y el encuentro social formaban parte de una misma noche. Según la presentación del espectáculo, eran espacios en los que importaba tanto entrar como ser visto. El show recupera esa referencia y la estética del cabaret para construir una propuesta que alterna humor, sensualidad, drama y celebración.

En Buenos Aires, Boîte continúa en cartel en La Trastienda, en el barrio de San Telmo, donde se estrenó el 30 de julio. El estreno estaba previsto para el 25 de junio, pero debió postergarse tras una operación de apendicitis de Casella. La producción optó por esperar su recuperación y conservar la dupla original, según informó Diario Popular.

El repertorio cruza géneros e idiomas y ofrece versiones de canciones conocidas. Según la reseña de Canal 26 sobre las funciones porteñas, Casella interpreta una versión íntima de “Believe”, de Cher, mientras que Siciliani canta el tango “Como dos extraños”. Los dos se encuentran en “Quiero entrar en tus cosas”, de Daniel Melero. También hay un popurrí de cumbias y un cierre con “Ni tú ni nadie”, de Alaska y Dinarama.

Esa selección permite pasar del tango al pop y de la canción romántica a la música bailable, con cambios de clima que acompañan las intervenciones de los protagonistas. La música se interpreta en vivo y ocupa el centro de una puesta que también incluye escenas de humor entre canciones. Las funciones argentinas tuvieron una duración anunciada de 80 minutos.