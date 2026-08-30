Antes de la serie "Moria" fue actor, dirigió un film sobre una tragedia escolar real y contó la vida de Cris Miró

"No romanticemos la serie, vayamos a fondo”. Eso le dijo Moria Casán a Javier Van de Couter (50 años) cuando comenzaron a preparar la serie que aborda la vida de la diva argentina y que hoy no solo es furor en Netflix, sino tema de conversación en cualquier medio de comunicación argentino. Como es lógico, Uruguay recibe el rebote de todo eso.

Van de Couter es nada menos que el director y guionista de esta historia que en ocho capítulos cuenta lo que Moria quiso que se contara de una vida por demás intensa, bizarra, alocada y llena de una muy variada fauna de personajes.

El director no la conocía, sí a su hija Sofía Gala Castiglione, protagonista de Alanis, el film que guionó junto a su directora Anahí Berneri. El encuentro con la estrella se produjo en Mar del Plata, cuando él estaba filmando y Moria vivía el cierre del fenómeno teatral Brujas, obra que hizo durante 34 años con unas 4.000 funciones.

“Pegamos una onda tremenda”, contó Van de Couter a C5N sobre el momento que lo decidió a llevar adelante la serie. Claro que una cosa era tener la voluntad de hacerla; otra muy distinta fue concretar el sueño. “Me abrumé”, reconoció. “Es un ícono tan grande, es una persona tan popular, que poder pensar en un recorte de una vida también tan llena de cosas me abrumó”, amplió al recordar la gestación del proyecto.

Obviamente que mucho quedó afuera, incluso de lo que se escribió y de lo que se rodó. “Empezamos a recortar y a hacer una curaduría que empezó a tener que ver más con la mirada, con el ángulo que uno le quería dar a la serie”, explicó.

Moria es la narradora, la titiritera gigante que controla todo lo que pasa en la maqueta de su vida y la que, al final, se mezcla entre todos los personajes para festejar sus 80 años. Y es también esas tres actrices que, cada una con su impronta, le dan vida en distintos momentos: Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Con todas ellas, Van de Couter se manifestó muy agradecido.

Pre Moria

Antes de ser director y guionista, Javier Van de Couter fue actor egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Participó de varios productos destacados de la vecina orilla, pero siempre en roles muy menores. Entonces aparecen títulos como la tira Gasoleros, el unitario Tiempofinal o la película Tiempo de valientes. También incursionó en teatro, donde llegó a integrar el elenco de un Hamlet.

Como guionista ya su presencia fue más fuerte y escribió para ficciones como El tiempo no para, Los Roldán o Historia de un clan. Por esta última ganó el Martín Fierro.

Cuando se lanzó a dirigir, la proyección creció aún más. Su ópera prima fue Perro amarillo (2006), en la que además actuó junto a Lola Berthet y Lucrecia Blanco, y la que hizo que comenzara a llamar la atención fue Mía (2011), ganadora del Premio Coral a Mejor Guion Inédito en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana.

Pero no hay duda que su obra más personal y dura de ejecutar fue Implosión (2021), la película en la que cuenta la masacre de Carmen de Patagones ocurrida el 28 de setiembre de 2004. En esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, donde nació y se crió Van de Couter, un estudiante de 15 años entró con un arma a su escuela, comenzó a disparar sin decir palabra, mató a tres personas e hirió a cinco.

Le llevó cinco años filmarla, editarla y tenerla pronta. La escribió junto a Anahí Berneri, que entró hacia el final del proyecto y le dio el toque que Van de Couter no encontraba. “Lo más importante fue que durante todo ese tiempo me fui transformando en otro director. Pude descubrir lo que significaba la poética de contar una historia que se oculta detrás de la acción”, señaló en ese entonces a La Nación sobre el film que se llevó el Gran Premio del Jurado en la Competencia Oficial Argentina del Bafici 2021.

Fue en ese momento que también decidió dejar por completo la actuación. “Valoro un montón mi trayectoria como actor, pero no vuelvo a eso nunca más. Ya me aburría eso de observarme. Estaba cada vez más tenso”, confesó y enseguida aclaró: “Eso sí, me voy sin pelearme con ese pasado y con ese oficio. Todo lo contrario, la experiencia de actuar me enseñó a intuir lo que una persona está sintiendo cuando se enfrenta a una cámara. A sacarle lo mejor en ese momento y también a incomodarlo para que pueda hacerlo”.

Adaptado a los tiempos que le toca vivir, Van de Couter apuesta ahora por las plataformas de streaming y sus series de duración limitada. “Invitan a que podamos contar historias y plasmar en ellas nuestros rasgos de autor y nuestra identidad como directores”, señaló al respecto.

Es un formato al que le ha encontrado la vuelta y en el que se ha dedicado a contar historias encabezadas por un personaje que se apodera de todo el producto. Así fue con Cris Miró (Ella), la historia de la primera vedette trans de Argentina con la que se lució y cosechó aplausos en Max.

Y así viene siendo con Moria, en la que a pesar de que él mismo reconoce que más allá de la historia de su protagonista, es también la historia de una madre y una hija, es la gran vedette argentina la que todo lo domina y se impone una y otra vez. “Uno podría tener toda una conversación con frases de Moria”, bromeó el realizador sobre el ícono argentino al que además admira y con el que desarrolló un vínculo muy particular. “Moria nos ofreció esa calidez”, destacó en una de las tantas entrevistas que hoy llenan su agenda.