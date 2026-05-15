A 50 años de su asesinato, la palabra de Zelmar Michelini "irrumpe" en sitios de la memoria de Montevideo

A 50 años del asesinato de Zelmar Michelini en Buenos Aires, su palabra volverá a escucharse en las calles de Montevideo. Desde hoy y hasta el martes, la intervención urbana Irrumpe Zelmar, creada por la directora Marianella Morena, llevará discursos, textos y cartas del senador Colorado y fundador del Frente Amplio al espacio público a través de una serie de acciones performáticas en distintos puntos de la ciudad.

La propuesta tendrá hoy sus primeras presentaciones a las 11.30 en la explanada de la Facultad de Derecho y a las 13.00 en la Puerta de la Ciudadela. Cada “irrupción de esta puesta teatral y musical” (como definió el músico Martín Buscaglia en sus redes) tendrá una duración de 20 minutos. Solo hay que acercarse con ganas de escuchar.

Con participación de María Mendive, Mané Pérez, Buscaglia y un coro griego integrado por 10 estudiantes, la pieza recupera palabras de Michelini desde una mirada contemporánea.

Entre los materiales seleccionados aparecen discursos políticos, canciones y textos de Morena que imaginan lo que quedó pendiente. También la correspondencia que el dirigente mantuvo con su hija Elisa mientras él estaba exiliado en Argentina, y ella permanecía presa durante la dictadura en Uruguay.

Al igual que las irrupciones de hoy, las siguientes presentaciones también se realizarán en sitiales de la memoria de la pasada dictadura. Mañana en la explanada del Punta Carretas Shopping (a las 11.30 y 13.00), el domingo en la plaza 1° de Mayo (11.30) y en Tres Cruces (13.00), el lunes en las plazas Matriz (11.30) y Cagancha (13.00), y finalizan el martes en la plaza del Entrevero (11.30) y la explanada de la Facultad de Derecho, a las 13.00.

Marianella Morena dirige "Irrumpe Zelmar", que se presentará de hoy al martes en distintos puntos de Montevideo. Foto: Archivo. Foto: CONTRERA ORGAMBIDE Carlos Maria

A 102 años de su nacimiento, y 50 años de su asesinato, la palabra de Zelmar Michelini volverá a escucharse en Montevideo.