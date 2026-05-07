Tsunami teatral en Montevideo: el regreso de figuras de la TV a las tablas y todos los estrenos de la semana

Un fenómeno particular ocurre esta semana en Montevideo, una suerte de tsunami teatral que carga de estrenos y reestrenos el circuito de salas, con propuestas que abarcan varios estilos.

Esta noche se estrena Desconectados, el nuevo musical juvenil de Lara Berman y Paula Elutchanz, creadoras de El club de los perfectos, la propuesta que llegó a Calle Corrientes. Esta vez, y como se puede anticipar por el título, la obra se pregunta qué significa estar presente en un mundo hiperconectado y, por lo tanto, surcado por la desconexión. A partir de hoy, irá los jueves de mayo y junio en el Teatro Stella; entradas en Redtickets.

Hoy, además, Florencia Infante estrenará con entradas agotadas su nuevo unipersonal, Austero, que promete “comedia en abundancia” y busca reparar en la belleza de las cosas más simples. Habrá funciones hasta el domingo en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre y las entradas se consiguen en Tickantel.

Otro unipersonal que inicia su aventura es La madre, que protagoniza Leonor Svarcas y dirige Marianella Morena. Es un texto del dramaturgo y psiquiatra chileno Marco Antonio de la Parra, escrito a pedido de Svarcas, y explora la maternidad como un territorio lleno de complejidades y contradicciones. La puesta se verá en El Galpón. Subirá mañana a las 20.30 y seguirá los viernes de mayo (Redtickets).

También mañana, pero en el Teatro Alianza, se estrena la comedia Un dios salvaje, de Yasmine Reza, dirigida por Álvaro Ahunchain y con un elenco de caras conocidas que reúne a tres figuras televisivas —Cata Ferrand, Leo Lorenzo y Noelia Etcheverry— con el requerido actor Carlos Rompani.

Es la historia de dos parejas de padres que se reúnen para tratar de resolver un enfrentamiento entre sus hijos, una conciliación que derivará en el cruce más disparatado. Las entradas se consiguen en Redtickets; para el estreno están agotadas, pero la obra seguirá los viernes de mayo.

Otros estrenos llegarán el sábado. En la Sala Verdi, por ejemplo, comenzará la temporada de Ay! La miseria nos hará felices, una distopía de Gabriel Calderón que imagina un mundo en que el arte está a cargo de las máquinas.

Las entradas están en Tickantel y habrá funciones hasta el 17 de mayo, todos los días salvo el lunes.

En la Sala Zavala Muniz se lanzará Margaritas en el mar, una farsa con elementos de circo sobre un aviador perdido y sin memoria que se cruza con un payaso. Es un texto de la uruguaya Rossana Mutarelli que llega al Solís como una coproducción junto al director Sergio Luján, y está enmarcada en el mes de la memoria.

Protagonizan Noelia Campo, Fernando Amaral y Marcel Sawchik Monegal, musicalizan en vivo Berta Pereira y Pollo Píriz, y se la verá solo por seis funciones: el 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de mayo. Hay entradas en venta en Tickantel.

La obra "Margaritas en el mar" llega a la Sala Zavala Muniz. Foto: Difusión Teatro Solís-Santiago Bouzas

Un último estreno para el sábado es el de Efemérides, del también director Agustín Luque, que irá los sábados en el Teatro Victoria (Redtickets). Es una comedia espacial que se ambienta en un sistema solar desconocido, y sigue a un equipo de investigadores y a un par de rescatistas de vegetales que se enfrentan en una insólita misión sobre un morrón.

Los reestrenos que llegan en estos días

La renovación de la cartelera se completa con varios reestrenos. Hoy es el de RescataME, la obra que le valió una mención a Gustavo Bouzas en el Premio Nacional de Literatura y que 10 años después de su lanzamiento original, se presenta no como una segunda parte de Rescatate, sino como su “resaca”. Va los jueves de mayo en el Teatro del Anglo (Redtickets). Actúan el propio Bouzas, Mauricio Sassetti, Joaquín Castelli y Diego Martini, periodista de TV Ciudad.

También hoy repone el musical El beso de la mujer araña, en el que el director Santiago Ventura vuelve a probar su híbrido de teatro y cine; actúan Rodrigo Garmendia y Gastón Torello y va en el Teatro Victoria, los jueves y viernes de mayo (Redtickets).

Mañana hacen lo mismo Todos los domingos pienso en renunciar, en el Teatro Stella (Redtickets); el unipersonal L.E.D., Luces, extravío y delirio, con el que Jorge Esmoris festeja 50 años de trayectoria y que ahora se verá en el Auditorio Nelly Goitiño (Tickantel); y Música de regreso a casa, de la Comedia Nacional, que desde hoy se verá en el Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro (Tickantel). Y el sábado, dos musicales: el infantil Alicia en el país de las maravillas, que irá los sábados y domingos de mayo en el Teatro Stella D’Italia, y Tango feroz, con Celina Pereyra y Fabrizio Silvera, en el Movie.

La madre, Un dios salvaje, Margaritas en el mar y RescataME tienen 2x1 para socios de Club El País.

