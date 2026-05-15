Gabriel Calderón por 2 en Montevideo: la distopía que se despide de la Verdi y la comedia que llega al Stella

Robots que reemplazan actores, un pueblo donde Dios ordena matar a un hijo, la fe, la obediencia y el miedo como motores. Todo esto en un mismo fin de semana en dos obras distintas pero a cargo de uno de los dramaturgos uruguayos más importantes de su generación.

El teatro uruguayo tendrá este fin de semana una coincidencia poco habitual: dos obras de Gabriel Calderón compartirán la cartelera montevideana. Y aunque una transcurre en un futuro dominado por máquinas y la otra en un pueblo atravesado por el fanatismo religioso, ambas parecen dialogar sobre una misma pregunta: qué ocurre cuando las personas entregan su voluntad a fuerzas superiores.

Calderón de partida.

Por un lado son las últimas funciones de Ay, la miseria nos hará felices, una distopía que se presenta en Sala Verdi. Por otro, el estreno de Uz: el pueblo, comedia negra que inaugura la temporada 2026 del teatro Stella y que reflexiona sobre la fe, el control social y los límites de las creencias.

Dos textos distintos que hablan de temas frecuentes en Calderón: las estructuras de poder, las normas que organizan a las comunidades y las personas en esos sistemas.

En sala Verdi son las funciones de "Ay, la miseria nos hará felices" de Gabriel Calderón. Foto: Archivo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Ay, la miseria nos hará felices tuvo apenas seis funciones programadas y este fin de semana ofrecerá sus últimas tres: hoy y mañana a las 20.00, y el domingo a las 18.00 en Sala Verdi. Entradas en Tickantel.

Con Dahiana Mendez, Margarita Musto, Rogelio Gracia y Levón como protagonistas, la obra se desarrolla en el futuro y se centra en cuatro actores que fueron desplazados por máquinas. Los intérpretes humanos ya no ocupan el escenario: ahora trabajan como técnicos de mantenimiento mientras los robots representan El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Barca.

“Pero algo falla: porque si en algo se parecen los humanos y las maquinas es que siempre algo falla”, agrega la descripción de la obra.

Calderón de estreno

En un registro diferente llega Uz: el pueblo, que este fin de semana tendrá sus primeras funciones, dando inicio a la temporada 2026 del teatro Stella. Las funciones serán los sábados a las 20.00 y domingos a las 18.00 hasta el 14 de junio. Entradas a la venta por Redtickets.

En esta comedia negra, la protagonista es Grace, una mujer profundamente devota e interpretada por Gabriela Iribarren. Vive en un pequeño pueblo donde todos sus habitantes observan, opinan y juzgan sobre la vida ajena, y atravesada por los mandatos religiosos.

Gabriela Iribarren protagoniza "Uz: el pueblo". Foto: Archivo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

“Un pueblo donde la fe marca el ritmo de la vida cotidiana, todo parece inmutable… hasta que una mañana ocurre lo impensado. Dios se le revela y, como a Moisés, le exige una prueba absoluta: deberá matar a uno de sus hijos”, anuncia la sinopsis de la obra

A partir de esa premisa, Calderón construye una comedia negra en la que desfilan vecinos, curas, carniceros y vecinas del pueblo, mientras la protagonista reflexiona sobre el mandato divino y la fe convertida en una forma de vigilancia colectiva.

Dos obras, dos estilos y tonos, y el mismo Calderón.