Caso Michelini-Gutiérrez Ruiz: se retoman audiencias en las que estarán "Pajarito" Silveira y Ricardo Medina

El lunes 2 de marzo se retomarán las audiencias de control de acusación en el marco de la causa Michelini-Gutiérrez Ruiz (que incluye a 60 víctimas más), según informaron a El País fuentes de la investigación. En esta audiencia estarán el exmilitar Jorge "Pajarito" Silveira y el expolicía Ricardo Medina Blanco, imputados para quienes el fiscal especializado de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó 22 años de cárcel y 10 años y seis meses de prisión, respectivamente.

En la audiencia de control de acusación se buscará verificar la validez de la acusación fiscal, depurar la prueba y garantizar los derechos fundamentales, permitiendo a la defensa objetar, solicitar el sobreseimiento o acordar pruebas.

En el caso de Jorge Silveira se solicitó su condena "como coautor penalmente responsable de dos delitos de homicidio especial y muy especialmente agravados, dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, en reiteración real con reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves en calidad de autor, y estos en concurrencia fuera de la reiteración con ocho delitos de privación de libertad en calidad de coautor".

Por otro lado, se solicitó la condena de Medina "como coautor penalmente responsable de dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, un delito de rapiña, nueve delitos de privación de libertad, dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos en concurso formal con dos delitos de lesiones graves y estos en concurrencia, fuera de la reiteración, con dos delitos de privación de libertad".

Los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw y la desaparición forzada de Manuel Liberoff ocurrieron el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires.

Fiscal Ricardo Perciballe. Foto: Leonardo Mainé.

Condenados en otras causas

En agosto de 2022 la Justicia había formalizado la investigación contra Silveira y Medina por varios delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Medina es uno de los principales acusados de ejecutar el asesinato y desaparición de María Claudia García de Gelman. Fue inicialmente policía de la guardia de Granaderos y se integró a la operativa de inteligencia en la dictadura. Además de ser condenado en Uruguay y el extranjero por su participación en crímenes de lesa humanidad, fue procesado por delitos comunes, en 1995 junto a José Gavazzo.

Silveira fue condenado en setiembre de 2022 como coautor de la desaparición del militante comunista Óscar Tassino en julio de 1977.