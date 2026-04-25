"Ghosts", el actor de la sitcom de Universal+ habla de la temporada y su vínculo con el creador de "Hamilton"

Durante tres temporadas de Ghosts, el personaje de Utkarsh Ambudkar era el único que quedaba afuera del chiste. Ahora, finalmente, Jay puede ver a los fantasmas. Y con eso, la serie cambia en su cuarta temporada, ya disponible en Universal+.

Actor y músico, Ambudkar construyó su carrera moviéndose entre el teatro, la televisión y el rap, sin dejar ninguna de esas puertas del todo cerrada.

Sus inicios fueron entre castings, comerciales y escenarios de freestyle, hasta que llegó Pitch Perfect, el éxito que terminó de impulsar su carrera. A partir de ahí, se encadenaron oportunidades como The Mindy Project, la aventura Free Guy y la elogiada miniserie The Dropout.

En paralelo, nunca soltó la música. Su vínculo con el hip hop sigue activo y desde chico mantiene un vínculo con Lin-Manuel Miranda, con quien colaboró en distintos proyectos, como su debut en el cine y las etapas iniciales del fenómeno Hamilton.

Utkarsh Ambudkar en la serie "Ghosts". Foto: Bertrand Calmeau/CBS

Hoy, su cara es más reconocible gracias a Ghosts, la comedia que ayer estrenó su cuarta temporada en Universal+. Interpreta a Jay, un chef que junto a Samantha (Rose McIver) hereda una mansión habitada por fantasmas que solo ella puede ver y escuchar. Jay no podía. Hasta ahora.

Ambudkar se conecta al Zoom desde Montreal y habla con El País de Pitch Perfect, la música, su amistad con Lin-Manuel Miranda y el fenómeno Ghosts.

—En la nueva temporada de Ghosts, tu personaje finalmente puede ver y escuchar a los los fantasmas. ¿Cómo cambia eso tu rol?

—Creo que era algo que todos estábamos esperando, no solo nosotros sino también los fans. Había mucha expectativa por ver a Jay conocer a los fantasmas, poder hablar con ellos. Finalmente eso sucede, especialmente en nuestro episodio de Navidad, donde hay una gran aventura y pasan muchas cosas. Para mí fue una oportunidad muy divertida porque incluso puedo jugar con dos o tres registros distintos dentro de la misma temporada. Además, la serie sigue expandiendo su mundo: Sam y Jay continúan en la mansión Woodstone, pero también está todo el desarrollo del restaurante, que sigue creciendo y sumando conflictos.

—Antes no podías verlos ni reaccionar. ¿Es más divertido ahora que sí interactuás con ellos? —Siempre es más divertido poder ver a tus compañeros, eso seguro. Para todos fue emocionante tener esa posibilidad, aunque sea por momentos. Pero también creo que lo hicimos lo justo y necesario, porque hay algo muy importante en Jay: él representa al público. Es el punto de vista de alguien común dentro de una situación completamente absurda. En ese sentido, perder eso del todo también cambiaría mucho la dinámica del personaje.

—En una comedia con tiempos tan marcados, ¿hay lugar para improvisar?

—Diría que casi no. Es un formato de 22 minutos, con muchos personajes y muchas historias que tienen que avanzar en paralelo, así que todo está bastante ajustado. Si improvisás algo y no funciona, simplemente no entra. Tampoco podés quedarte improvisando demasiado porque atrasás el trabajo de todos. Igual, en mi caso, a veces salen cosas naturalmente, no es algo que pueda controlar mucho. Algunas quedan, otras no, pero nunca me dijeron que no lo intente, y eso se agradece.

—Muchos te recuerdan por Pitch Perfect. ¿Sentís que fue el proyecto que te abrió las puertas?

—Sí, totalmente. Prácticamente empezó mi carrera. Antes de eso yo era un chico indoamericano tratando de encontrar un lugar en la industria, haciendo comerciales para marcas como McDonald’s o Burger King, cosas para MTV, mientras al mismo tiempo hacía música, rap battles, shows en vivo por todo el país. Estaba buscando la forma de entrar. Y de repente pasó Pitch Perfect, que fue un éxito enorme. Ahí también hice amistades que mantengo hasta hoy. Y a partir de eso se dieron otras oportunidades: por ejemplo, Mindy Kaling me vio ahí y me ofreció un papel en su serie. Entre esas dos cosas, mi carrera realmente despegó.

—También participaste en Tick, Tick... Boom!, de Lin-Manuel Miranda. ¿Cómo fue esa experiencia? —Fue increíble, y tiene mucho que ver con mi relación con Lin. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde antes de que cualquiera de los dos tuviera éxito. De hecho, mi madre le compraba fideos cuando empezábamos, así que somos muy cercanos. Entonces, cada vez que surge un proyecto, solemos convocarnos. Así fue con Tick, Tick... Boom!, con el álbum de The Warriors y con otros trabajos. Es una relación muy genuina.

Utkarsh Ambudkar en la serie "Ghosts". Foto: Bertrand Calmeau/CBS

—¿Y estuviste vinculado a los inicios de Hamilton, o eso es un mito?

—Sí, es cierto. Estuve en las primeras etapas del proyecto. Hay una historia más larga detrás, pero la respuesta corta es sí.

—Tenés una carrera paralela como rapero. ¿Cómo se combina eso con tu trabajo como actor?

—Siempre estuvieron conectadas esas dos partes de mi vida. Empecé con la música, con el hip hop, el freestyle, y eso sigue siendo muy importante para mí. Lo interesante es que Ghosts es el primer proyecto donde esa faceta no forma parte del personaje. Y eso también es divertido, porque me permite hacer algo completamente distinto a lo que venía haciendo en otros trabajos.

—Desde afuera, trabajar en una sitcom parece algo divertido. Imagino que también hay de los otros momentos, ¿hay alguno que se pueda contar?

—La respuesta es sí, y no, no puedo. Como en cualquier trabajo, pasan cosas. Hemos tenido enfermedades, pérdidas, días en los que alguien del equipo estaba pasando un mal momento y no quería estar ahí. Y además estamos rodando en Montreal, lejos de nuestras casas, así que se genera una especie de familia entre nosotros. Nos apoyamos mucho, nos cuidamos. Hay días en los que cuesta, pero igual salimos adelante. Como se dice siempre, el show tiene que continuar, y en Ghosts no es la excepción.

—¿Por qué creés que la serie logró un fandom tan fuerte?

—La verdad, no lo sé. Habría que preguntarle al público. Nosotros tratamos de hacer algo que haga reír, que haga sentir bien a la gente. Y el hecho de que ya vayamos por varias temporadas y que quieran más es algo que agradecemos muchísimo. Pero el porqué exacto… es difícil de explicar.

—Durante mucho tiempo tu personaje fue un outsider en esa casa. ¿Sentís que eso refleja algo de tu propio recorrido?

—Es coincidencia, pero también refleja bastante mi experiencia. Creo que en cualquier ámbito, no solo en la actuación, siempre hay momentos en los que estás mirando desde afuera, sintiendo que otros tienen cosas que vos no. A medida que fui creciendo, aprendí a no enfocarme en eso, a no compararme tanto. Hoy trato de encontrar mi valor en mi trabajo, en mi familia, en lo que hago, sin mirar tanto lo que tienen los demás. Porque cuando hacés eso, lo único que conseguís es frustrarte.