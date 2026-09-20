“Crystal Lake”: la precuela de “Viernes 13” que revela el origen de Pamela Voorhees y promete muertes brutales

Antes de que Jason Voorhees se convirtiera en uno de los grandes íconos del cine de terror, hubo una madre, una tragedia y un niño que murió ahogado en Crystal Lake. La nueva serie de Viernes 13 vuelve a ese punto de partida para contar una historia que hasta ahora había quedado en segundo plano: la de Pam Voorhees.

Crystal Lake es la serie precuela de la franquicia creada por Brad Caleb Kane, guionista y productor ejecutivo que trabajó en It: Welcome to Derry, Tokyo Vice y Warrior. La producción, de ocho episodios, está protagonizada por la ganadora del Emmy, Linda Cardellini y llegará en exclusiva a Universal+ el 16 de octubre.

La historia transcurre casi un año después de la muerte de Jason, un niño enfermizo que se ahogó en el lago del pueblo. Pam, una madre soltera que todavía carga con el dolor de la pérdida, ve cómo su vida vuelve a alterarse cuando dos extraños aparecen en su puerta para investigar aspectos de su pasado.

A partir de esa visita, Crystal Lake empieza a revelar sus secretos y los habitantes del pueblo se enfrentan a una pregunta que cambia la perspectiva de la historia conocida: quién era realmente Pam Voorhees y qué ocurrió antes de que el nombre de Jason quedara asociado para siempre al horror.

En una entrevista cedida en exclusiva a El País, Kane habla de la producción que oficia como precuela para la popular saga de terror de los años ochenta.

—Crystal Lake ofrece una historia de origen fascinante para Friday the 13th, transportando a los espectadores a la década de 1970 y sumiéndolos en una atmósfera de inquietud. ¿Cómo influyó este período en la historia que querían contar?

—No se puede hablar del cine de los 70 sin mencionar los thrillers paranoicos de la época y todo lo que sucedía con el Watergate y la desconfianza que generó en las instituciones. Queríamos que la serie transmitiera esa sensación de inmersión en la época de paranoia, de estar siempre alerta y preguntándose qué hay detrás. Obviamente, esos elementos son inherentes a la franquicia, ya que siempre estás pendiente de Jason o la Sra. Voorhees. Pero queríamos profundizar aún más y ofrecer a los fans un contexto más amplio para la primera película.

Linda Cardelini en "Crystal Lake". Foto: Peacock

—¿Cómo aborda la serie la respuesta a las preguntas que los fans se han hecho sobre Pamela Voorhees durante décadas?

—La gente olvida que la película original de Friday the 13th se trata de una historia de misterio donde no se conoce a la asesina, Pamela Voorhees, hasta los últimos minutos. No se sabe mucho más sobre ella, salvo lo que le dice a Alice, la última superviviente, al final de la primera película: que los consejeros deberían haber estado vigilando a su hijo. Se ahogó allí. Nadie debería estar allí. Luego mata a todos. Pero aunque solo aparece al final, su presencia se hace sentir con fuerza a lo largo de toda la saga. Todo el mundo conoce a Pamela Voorhees y la gente tiene preguntas sobre ella. ¡Nuestro objetivo era responderlas! Pam nos pareció un personaje muy interesante y queríamos saber más sobre ella. ¿De dónde venía? ¿Qué la lleva a matar a cualquiera que se acerque al lugar donde murió su hijo? Tiene que ser alguien que sufrió maltrato. Pam sufrió mucha violencia en el pasado y queríamos explorar eso. Esa es la ventaja de las historias extensas. Puedes dedicarle mucho más tiempo a un personaje, comprender sus motivaciones y profundizar en su mitología. Para nosotros fue emocionante, y Pam era un personaje fascinante en el que profundizar.

—¿Qué te impresionó de la actuación de Callum Vinson como el joven Jason?

—El comienzo de la década de los 70 fue una época muy difícil y llena de prejuicios para ser un niño diferente. Al adentrarnos en la infancia de Jason, vemos la relación con su madre, así como los desafíos que enfrenta con otros niños por miedo a su juicio. Se burlan de él y lo acosan. Un actor como Callum Vinson tiene una expresividad facial y una sinceridad extraordinarias. Tuvo que usar mucho maquillaje protésico en la serie, que le cubría la cabeza, por lo que tuvo que expresarse mucho con la mirada. Callum tiene unos ojos tan expresivos que uno siente una profunda empatía por él mientras atraviesa todo lo que le sucede. Encarnó a Jason a la perfección. Creo que su actuación conmoverá profundamente a la gente.

Jason en la saga de terror "Viernes 13". Foto: Archivo.

—¿Los fanáticos pueden esperar muertes icónicas en la serie?

—¡Sí! Como la serie se centra principalmente en Pam, ella protagoniza asesinatos espectaculares, motivados por una profunda carga emocional. La acompañas en este viaje, y cuando mata, cobra sentido porque hay quienes intentan encontrarla, hacerle daño, capturarla y explotar a su hijo. Sus asesinatos se sienten muy motivados.

—¿Cómo abordaste mostrar esas muertes en pantalla de una manera satisfactoria?

—Creo que los fans van a rebobinar las muertes una y otra vez gracias al gran trabajo, en especial el de nuestro maquillador de efectos especiales, Dave Presto. Dave era un cinéfilo de los 80 como yo. Crecimos con las mismas influencias. Los dos teníamos kits de maquillaje con pegamento y masilla, con los que podíamos hacernos cicatrices horribles por todo el cuerpo. Nos entendíamos a la perfección. Así que todo el mérito es de Dave Presto por crear los increíbles efectos especiales y de maquillaje. Dave los creó con mucho cariño. Nos emocionó mucho verlos en acción.

—¿Qué es lo que más te entusiasma que vea la audiencia en esta serie?

—Para los fans de la franquicia, les prometo que verán un espectáculo creado y desarrollado por fans, personas que crecieron con la franquicia, personas como yo que vieron estas películas en cines cuando se estrenaron, con multitudes, que gritaron con cada muerte y que quisieron recrear esa sensación para el público en casa. Así que pueden esperar una experiencia emocionante, actuaciones increíbles y un espectáculo que se mantiene fiel al canon y con la esencia de la franquicia original. Crystal Lake se creó con mucho amor y respeto por los fans y por la franquicia en general.