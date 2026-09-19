Cómo Guy Ritchie se transformó de un director de cine en caída libre a un creador de series exitosas

Guy Ritchie es, a los 57 años y después de haber estado en esa misma categoría en el cine uno de los niños mimados de la industria del streaming. Este mismo setiembre, y pese a que la taquilla de sus películas se resista hoy a su inconfundible estilo, lanza dos series muy populares en plataformas, además de su película anual en salas.

La segunda temporada de Los caballeros, un drama criminal basado en su película homónima que se convirtió hace dos años en un éxito, ya regresó a principios de mes a Netflix. Pero no es la única familia del hampa en su calendario. El 21 de setiembre, aterriza en Paramount+ lo nuevo de Mobland, con estrellas como Tom Hardy, Helen Mirren y Pierce Brosnan y cruentas guerras de bandas.

Ambas tienen el mismo sello de crimen británico estilizado marca Ritchie: acción a raudales, diálogos de metralleta con humor sarcástico, choque de clases, fraternidad masculina, capos de la droga y un protagonista que, pese a parecer desubicado entre clanes milmillonarios del crimen, acaba siendo el más listo de la clase. Esa es la personalidad y el estilo propios que el director lleva desgranando desde que en 1998 estrenó la barriobajera Juegos, trampas y dos armas humeantes, donde también presentó a Vinnie Jones, exfutbolista que aún forma parte de su universo en Los caballeros.

Porque, aunque los directores suelen ser la última pieza de las series, Ritchie ha sabido impregnar todo lo que toca con su inconfundible flema británica y golpizas. Mantiene su edición rápida, la voz en off, los planes imposibles y las frases explicativas sobreimpresionadas en pantalla. “Yo quiero entretenerme, y la violencia es uno de los componentes que me entretienen. Pero quiero una justificación de por qué hay tanta acción”, explicaba en 2023 a la revista Time.

Porque si la mayoría de los directores televisivos llegan, ruedan y se van, dejando a merced del guionista su estilo, no es el caso de Ritchie. Lo primero que impone es su forma de rodar improvisada. El protagonista de Los caballeros, Theo James, contaba a Deadline Hollywood que precisamente ese método Ritchie era lo que formaba “el ADN de la serie”.

Este director, que dejó sus estudios a los 15 años para lanzarse a las calles, sigue siendo un rebelde también en los rodajes. Mientras rueda, entrega nuevas versiones del guion y pide a sus actores que mejoren sus papeles lanzando frases al vuelo. Ese estilo, con numerosos chistes sexuales entre tiros y puñetazos, aporta el tono gamberro a Los caballeros, de la que también es creador y para la que ha dirigido cinco de los 20 episodios emitidos (aunque el resto también parezcan suyos). En la rueda de prensa de la segunda temporada, aun así, Ritchie, elegante pero también tosco y encorvado como uno de sus personajes, prefirió dejar que el showrunner Matthew Read responda sobre decisiones creativas como el viaje de los personajes a Italia.

“Le gusta el caos, pero es muy educado porque viene y te lo explica. Te deja que repitas una y otra vez”, explicaba Joely Richardson, ahora matriarca de este clan y de El joven Sherlock, donde reconocía que algunos compañeros necesitaban carteles con el nuevo guion escrito. “El primer día es terrorífico, pero poco a poco aprendes a confiar. Te vuelves mejor y tu cerebro se acostumbra”, compartía la menos experimentada protagonista femenina, Kaya Scodelario. Aunque no sea para todos, el método de actuación de Tom Hardy, por ejemplo, encaja idealmente en este estilo. “Yo les aviso para que no se preocupen. Te empieza a lanzar líneas de diálogo en el momento. Lo ve y se le ocurren”, explicaba Vinnie Jones, que ha rodado con Ritchie tres películas, incluyendo Cerdos y diamantes (que lanzó a ambos a la fama global) y la próxima Viva la Madness, que los reúne con Jason Statham, que comparte seis películas con Ritchie pero que, convertido en la superestrella de acción definitiva, se niega de momento a trabajar en streaming.

Abrirse a este mundo no ha parecido rebajar, sin embargo, el caché de Ritchie. “Cuando llegó, no había hecho televisión, y ahora descubrió que le gusta nadar en estas aguas”, comparte su coguionista de Los caballeros en la promoción. Tanto que este año también estrenó El joven Sherlock, en Prime Video, expandiendo el exitoso universo de Holmes, una de sus películas más taquilleras junto al Aladdin de Disney. En la misma plataforma dirigirá Capital, otro drama criminal londinense, la ciudad que la reina del pop odiaba y que se ha convertido en el fetiche de la obra de su ex.

Antes, Juegos, trampas y dos armas humeantes y Cerdos y diamantes ya habían saltado a las series, pero Ritchie no dirigió ni un episodio. El giro lo dio en 2022 al darse cuenta quizás de que sus películas ya no triunfaban tanto en taquilla, pero poseían un tipo de acción que les llevaba a aparecer entre lo más visto del streaming.

“Lo que hoy funciona financieramente no es tan obvio como antes. Hemos rodado películas que no parecían viables comercialmente ni exitosas, pero un año después te das cuenta de que sí lo fueron”, explica a The Playlist.

Porque, aunque desde 2023 haya estrenado cinco películas, su último gran éxito en salas fue precisamente Los caballeros, en 2019. En Prime Video, además, está En la zona gris, que lo reúne con Henry Cavill (su tercera película juntos desde El agente de C.I.P.O.L) y Jake Gyllenhaal, convertidos en un tándem de acción dispuestos a recuperar una fortuna robada por un villano español.

Curiosamente, décadas después, la prensa sensacionalista británica todavía está interesada en su devenir, aunque no ya por Madonna (con quien tiene dos hijos, se separaron en 2008 y para quien rodó en 2002 uno de los grandes fracasos de su carrera, Swept Aways), sino por su obra. Hace unas semanas, saltaba a los titulares que la defenestrada duquesa de Sussex, Meghan Markle, estaba negociando regresar a la interpretación en la tercera temporada de Los caballeros. Y en mayo, se informó que Tom Hardy no volvería a Mobland tras encontronazos en con Helen Mirren y su habitual comportamiento errático. Al final, todo salió bien, y el protagonista regresará para proteger a la familia que controla el negocio de los opioides en la ficción.

Entre tanto ruido, y sin hacer entrevistas para promocionar sus series, Ritchie no para. Tiene dos películas rodadas y nuevas temporadas de sus series en camino. En esto no hay nada improvisado.