De “Bárbaro” y “La hora de la desaparición” a dirigir “Resident Evil”: “Quería apostar de lleno por el terror”

El actor y director Zach Cregger, fanático consumado de Resident Evil, se propuso apenas un objetivo para esta nueva adaptación del famoso videojuego a la pantalla grande: mantenerse inmerso en el formato.

Para ello el aclamado director, realizador de dos de las mejores películas de terror de la década, Bárbaro y La hora de la desaparición, decidió apoyarse en el lenguaje audiovisual de los videojuegos al momento de rodar, igualando la perspectiva del espectador con la del protagonista Austin Abrams.

"(Quería) permanecer fiel al espíritu de los juegos (...) Es un nuevo personaje pero la historia debe sentirse como se siente el videojuego", dijo Cregger en entrevista con AFP.

Cregger optó por colocar el lente detrás de Abrams "y, mientras él se mueve, la cámara gira para mostrar lo que está mirando".

"Hay mucha coordinación entre él y el operador de cámara para asegurarnos de que se sienta como un videojuego o como una vista en primera persona".

Imagen de la película "Resident evil". Foto: Difusión.

El realizador también tomó del formato el ritmo y la evolución del armamento.

"Comienzas con una pistola, y luego una escopeta, y luego una ametralladora. Todo eso viene del videojuego", comentó Cregger.

"De lleno por el terror"

Resident Evil, que llegó este jueves a los cines de Uruguay, sigue a Bryan (Abrams), un mensajero que extiende su turno nocturno para trasladar un paquete desde un hospital. Una encomienda ordinaria que se convertirá en una pesadilla.

Cregger, director de la exitosa "La hora de la desaparición", se inclinó más hacia el terror que hacia la acción en esta nueva adaptación cinematográfica de la franquicia.

"Quería apostar de lleno por el terror y por esa sensación de angustia que va creciendo lentamente y que los juegos han logrado transmitir tan bien a lo largo de toda la saga", dijo.

Para las escenas de acción, Abrams aumentó ligeramente de peso y entrenó un poco, pero no quiso pasar por una significativa transformación física.

Desde su perspectiva, Bryan tenía que lucir como alguien que no necesariamente se ejercitaba a diario.

"Una parte del desafío era que quería que el personaje no luciera como alguien que podía enfrentar esto", dijo Abrams a AFP.

"Mientras más en forma, más vas a sentir 'ok, quizás puedes lograr esto'".

El actor de 30 años confesó que nunca había jugado Resident Evil hasta que consiguió el protagónico.

Ahora está familiarizado con la franquicia y no cree que sobreviviría si el calvario que enfrenta Bryan ocurriera en la vida real.

La historia de Resident Evil ya había sido adaptada al cine por directores como Paul W. S. Anderson, con Milla Jovovich como la protagonista de la saga. Además de seis películas de la franquicia, el videojuego también se adaptó al formato serie.

Cregger es consciente de que su abordaje puede no satisfacer a muchos fans que esperaban la inclusión de determinados personajes o líneas narrativas del videojuego, pero se mantuvo fiel a su visión.

"Lamento que esta película no sea eso, pero siento que si hubiese hecho eso, lo habría arruinado", dijo.

"Para mí, lo mejor es contar una historia original que celebre todo lo que amo de los videojuegos".

Agencia AFP