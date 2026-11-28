Desde que el miércoles pasado Canal 12 anunció que prepara el Bailando por un sueño para 2027, durante el evento en el que presentó su programación para el año próximo, la noticia ha dado mucha tela para cortar. Incluso cruzó fronteras y tuvo repercusiones en Argentina.

El reality que Marcelo Tinelli llevó adelante durante 16 temporadas en la vecina orilla, con un éxito rotundo, ahora tendrá su versión uruguaya. Entre las novedades y diferencias con el formato argentino está que lo conducirán dos comunicadores: Maxi de la Cruz y Claudia Fernández.

Si bien todavía no se han dado a conocer los participantes, sí se revelaron los nombres de los cuatro integrantes del jurado: Rosina Gil, Nacho Cardozo, Pablo Turturiello y Cata Ferrand.

Ángel de Brito fue uno de los primeros en dedicar parte de su programa LAM (América TV) a opinar sobre el formato que se desarrollará en Uruguay, 20 años después de su estreno en Argentina.

El conductor fue especialmente crítico con uno de los jurados, Pablo Turturiello, quien también hizo carrera en la vecina orilla, al frente de comedias musicales y como pareja de Fer Dente. “Es un embole”, sentenció.

La opinión más esperada era la de Marcelo Tinelli y no se hizo esperar. El conductor fue abordado por un movilero de LAM en la calle y la consulta sobre el Bailando uruguayo no podía faltar.

La primera pregunta fue acerca de una posible vuelta del Bailando en Argentina y si había chances de que regresara el año próximo. “Estamos hablando, pero no es fácil para los canales a nivel presupuestario. Estamos trabajando y otros formatos también”, respondió.

Tinelli confesó que tiene ganas de regresar a la televisión y confirmó que continuará haciendo Dale Match, por Infobae, el año próximo, luego de un parate durante diciembre.

Maxi de la Cruz y Claudia Fernández en el Upfront 2027 de La Tele. Foto: Nicolás Lauber

“Me encantaría el último Bailando por un sueño. Ahora evidentemente hay más Bailando, creo que va a hacer uno Santiago del Moro y en Uruguay también”, expresó el histórico conductor.

Luego comentó que los formatos de baile le encantan, que él estuvo al frente del ciclo durante 16 años y que le parece muy bueno que se siga apostando por ellos.

Consultado sobre si le había sorprendido la llegada del Bailando a Uruguay, confesó que ya estaba al tanto porque amigos de Maxi de la Cruz se lo habían comentado. “Está todo bien. Me encanta que se pueda hacer y que se muestre el baile, me parece que está buenísimo”, dijo.

Sin embargo, sí hubo una decisión que lo tomó por sorpresa: que el programa tenga dos conductores. “Habitualmente es uno, pero son dos muy buenos conductores. Maxi me parece excelente y Claudia también. Los dos han sido participantes del Bailando. Me parece que está bueno”, elogió.

Por último, negó haber perdido los derechos del Bailando por un sueño, aunque aclaró que en las últimas temporadas el programa se hizo sin el componente solidario.

“Fue el Bailando de todos los años. Un derecho es el Bailando por un sueño, el Bailando con las estrellas es otro formato. Y solamente el Bailando es un formato universal”, cerró Tinelli.