La llegada del Bailando por un Sueño a la televisión uruguaya fue tema de conversación en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América. El ciclo argentino dedicó un segmento al desembarco del histórico formato en Canal 12, que tendrá su estreno en 2027 con la conducción de Maxi de la Cruz y Claudia Fernández. Durante el debate, el conductor se refirió a algunas de las figuras vinculadas al proyecto y lanzó una frase sobre uno de los jurados elegidos para el ciclo: "Es un embole", sentenció.

El programa también adelantó que la competencia tendrá 14 participantes y que buscará recuperar elementos del formato original: famosos que bailan junto a profesionales para cumplir el sueño de una institución o una persona. En la lista de convocados ya anticiparon que está el nombre de Eunice Castro, quien tuvo un destacado paso por el certamen argentino.

El conductor se refirió también al jurado elegido por Canal 12, que estará integrado por el coreógrafo Nacho Cardozo, la comunicadora Catalina Ferrand, la bailarina Rosina Gil y el actor de comedia musical Pablo Turturiello. Sobre este último, De Brito recordó que formó parte de Showmatch como participante de Cantando por un Sueño y también indicó que fue pareja del argentino Fernando Dente. Denise Dumas, integrante del panel, quiso saber si los elegidos para el tribunal "son picantes", y fue entonces que De Brito soltó una frase lapidaria sobre Turturiello: "Es un embole", arremetió.

Otro de los puntos que despertó interés en el programa fue la posibilidad de que figuras históricas del Bailando argentino se sumen a la edición uruguaya. De Brito contó que fueron convocados antiguos integrantes del jurado para participar como un quinto jurado invitado, con la posibilidad de que cada uno viaje durante una semana. Incluso deslizó que él ya habría recibido una propuesta en esa dirección.

Durante el debate, se emitió una entrevista a la periodista uruguaya Ana Laura Román, quien consideró que el programa podría tener un perfil bastante más tranquilo que el argentino. "En Uruguay no quieren líos", sostuvo, y agregó que el estilo de los famosos uruguayos es más reservado. También opinó que Gran Hermano Uruguay le había resultado aburrido justamente por la ausencia de las polémicas que pueden verse en la televisión argentina.

Pablo Turturiello. Foto: @luchourrut

Mónica Farro fue otra de las figuras consultadas por LAM al respecto y, en sintonía con los dichos de Román, definió que los uruguayos "no son peleadores". También se postuló para formar parte del jurado. "Me encantaría volver a trabajar en Canal 12", expresó.

Finalmente, en LAM discutieron sobre la posibilidad de que ambos países tengan versiones de programas de baile al mismo tiempo. Mientras algunos panelistas advirtieron que podría producirse una saturación de formatos similares, otros señalaron que la convivencia de distintas ediciones de un mismo reality ya ocurre en otros mercados y no necesariamente representa un problema.