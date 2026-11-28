Si alguien le preguntaba a Marcelo Marciano cuál era su sueño, jamás hubiera contestado que ser sacerdote. Su familia no practicaba el catolicismo y tomó la comunión en el colegio Seminario por tradición, aunque no pasaba ni por la puerta de una iglesia. “Me imaginaba más astronauta que cura”, confiesa a Sábado Show el sacerdote devenido en influencer, con 225 mil seguidores en Instagram. Tiene 46 años y su conversión comenzó a los 23. La frustración de no poder hacer del fútbol su profesión, por una lesión de columna, y la depresión tras la muerte de su mejor amigo en un accidente marcaron el inicio de su camino espiritual.

Es el mayor de tres hermanos. Su hermana menor nació con parálisis cerebral y sus padres pasaron toda su vida en busca de una solución que nunca llegó. Esa situación influyó en la conducta del hoy sacerdote, que se aferró a las salidas nocturnas durante su adolescencia.

“Era rebelde. Me portaba mal. Tenía un grupo de amigos en la misma: no estudiábamos y nos gustaba la noche”, relata el que fue expulsado de tres colegios católicos entre los 16 y los 18 años.

Por entonces, el fútbol ocupaba un lugar central en su vida. Jugaba muy bien y, como buen uruguayo, soñaba con convertirse en profesional. Con unos amigos del colegio armó un equipo en la Liga Universitaria al que bautizaron Fénix Universitario, pero una hernia de disco y una vértebra fracturada lo alejaron de las canchas.

Entre los 18 y los 20 años pasó largos períodos en cama, con un yeso desde la ingle hasta el pecho. “No podía estudiar y pasaba el día en mi casa mirando fútbol. Me generó mucha frustración. Mi vocación era el deporte y no lo podía hacer”, recuerda.

Ese fue el comienzo de una historia marcada por el dolor que encontró en la espiritualidad un camino para salir adelante y llevó a Marcelo Marciano a tomar la decisión de convertirse en cura. No fue sencillo aceptar esa vocación y durante tres años batalló con la idea. Tenía novia, un buen trabajo, le iba bien económicamente y no se le pasaba por la cabeza ser célibe.

Le costaba imaginarse en el sacerdocio pero entendió que el llamado de Dios era más fuerte y se animó.

Al principio, la decisión le trajo problemas familiares. Sus padres no lo habían criado para que tomara el camino de la fe: “El sacerdote en este país no es alguien respetado. Les costó mucho aceptar. Fue duro y los entiendo porque si le hubiese pasado a mi hermano, no lo hubiera entendido”, se sincera.

Sin embargo, con el tiempo, su padre llegó a sentirse orgulloso de su elección. “Murió en pandemia y se fue contento porque veía que yo era una persona respetada”, señala.

Antes de convertirse, confiesa, era un gran “hater de la Iglesia”. No tenía una buena imagen de los sacerdotes de su colegio ni participaba de las actividades espirituales que se ofrecían. “Me crié dándole palo a la Iglesia, tocando de oído, sin conocer. Te enterás de que un sacerdote se mandó una y es lo peor del mundo. Cuando uno conoce un poco más, te cambia el concepto”, dice.

También reconoce que la visita de León XIV jugó a favor: “Con la venida del papa, uno ve que la Iglesia hace cosas buenas, que no nos enteramos, porque nos dedicamos a darle palo”, expresa.

Hoy, este cura moderno tiene una comunidad de 225 mil seguidores en su cuenta de Instagram @uncuraenlasredes. No monetiza sus contenidos y tampoco le gusta la palabra influencer. Prefiere que lo llamen “misionero digital”, ya que su único propósito es evangelizar.

Este año ha sido especial. Lideró la previa de la vigilia del papa León en el Estadio Centenario, y desde febrero está en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Alfonso. Antes estuvo en María Reina de la Paz. En 2027 tendrá un nuevo reto: asumirá la dirección del Liceo Jubilar.

El dolor que convirtió a Marcelo Marciano

El sacerdote Marcelo Marciano. Foto: Natalia Rovira

Retrocedamos un par de décadas. Luego de operarse de la columna, Marcelo empezó a recuperarse e inició una relación con una chica. Pero un viaje que tenía previsto hacer con su grupo de amigos a Rivera cambió todo. Su novia le hizo un planteo y él decidió quedarse.

Horas después, le avisaron que Agustín, uno de sus mejores amigos, había muerto en un accidente de tránsito rumbo a Rivera. Tenía 23 años.

“Yo tendría que haber estado en ese auto. Son esas cosas que uno no termina de entender, salvo con la gracia de Dios. Agustín era el mejor de todos. Éramos amigos desde los cinco años”, recuerda conmovido.

Así comenzaron los ataques de pánico, la depresión, las consultas con el psiquiatra, la terapia y la medicación.

Su madre ya no sabía qué hacer con él y, en medio de esa desesperación, lo mandó a hacer un mandado con la intención de que se cruzara con la hermana de un amigo. A los ojos de Marcelo, ella era “medio loquita” porque iba a misa y rezaba el rosario.

Ella le comentó que sabía que estaba pasando por un mal momento y le contó que iba a empezar un grupo de oración en su casa, los jueves a las 20:00. A Marcelo ni se le pasó por la cabeza ir, pero la muchacha le entregó un rosario para que se lo devolviera cuando se sintiera mejor.

Dejó el rosario en su mesita de luz y sentía que lo observaba. Entonces pensó: “Le di una chance a los médicos y los psicólogos y no salgo adelante. Si Dios existe, vamos a darle una oportunidad”. Y decidió ir al grupo de oración.

Llegó sin expectativas y se sorprendió mientras rezaban: “Sentí una paz que no había sentido nunca”, confiesa. Salió con sentimientos encontrados, pero volvió.

Un día de 2003 se enteró de que estaban organizando una peregrinación a Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, donde se aparecía la Virgen. Le pareció una locura, pero al descubrir en un atlas que quedaba cerca de Ibiza, pensó que era una buena oportunidad para irse de boliches después.

Convenció a los dos amigos que se habían salvado del accidente y aquel viaje marcó un quiebre en su vida. “No vi a la Virgen ni a Jesús. No escuché voces, pero lo que sentí esa semana en mi interior me cambió de tal manera que suspendimos la joda y terminamos los tres juntos rezando y yendo a misa”, cuenta.

No volvió a tener ataques de pánico y, al regresar a Uruguay, fue al psicólogo y al psiquiatra para contarles: “Se me fue el vacío interior y acepté la muerte de mi amigo”.

Ese verano suspendió sus vacaciones en Rocha. Se alejó de los boliches en busca de un camino de paz y se acercó a la parroquia. Un día, durante un retiro, sintió mientras rezaba que Dios lo llamaba a ser cura.

Le llevó tiempo digerirlo. Estaba negado y hasta se puso de novio en ese período. “No me entraba en la cabeza y me peleé con la idea tres años, hasta que me tiré al agua. Era muy fuerte lo que sentía”, confiesa.

—¿Alguna vez te arrepentiste?

—Nunca pensé en la posibilidad de alejarme de esta vida. Me llena y soy muy feliz. Entiendo que, si no me hubiera pasado todo lo que me pasó, no estaría donde estoy. El sacerdote no tiene un sueldo, no gana un mango, no está bien conceptuado. Siempre supe que era así porque era un hater de la Iglesia y hoy estoy adentro. Eso me permite entender lo que piensa la gran mayoría de los uruguayos. Te da una perspectiva distinta.

El efecto León XIV y el mano a mano con el papa

Marcelo Marciano, Noelia Etcheverry, "Gordo" Verde y Daniel K durante la vigilia del papa León XIV en el Centenario.

No estaba en sus planes hacerse famoso. Sucedió por necesidad. Durante la pandemia decidió celebrar misas por YouTube y hacer videos con rezos y testimonios para que los fieles no perdieran esos espacios de paz. “Cuando quise acordar, empezó a despegar. Aparecía mi nombre por todos lados y me chocaba un poco. Cambié el usuario a @uncuraenlasredes porque fue lo primero que se me ocurrió”, confiesa.

En 2025 participó en Roma de un encuentro de misioneros digitales, consciente de que la Iglesia no puede quedar al margen del boom tecnológico. Allí se reunieron para buscar nuevas formas de evangelizar: “Hay un grupo de curas en el mundo que estamos tratando de usar las redes para bien”, asegura.

Su faceta de influencer también lo llevó a vivir de cerca uno de los acontecimientos más importantes para la Iglesia católica en Uruguay: la visita del papa León XIV.

Marcelo fue uno de los encargados de liderar la previa de la vigilia en el Centenario ante más de 60.000 personas: “No charlé con él pero lo saludé. Destila paz y lo estábamos necesitando”, dice sobre León XIV.

Atribuye el efecto que generó la visita del papa a su carisma, a su “cara de bueno”, pero también a sus discursos removedores. “No sabés la cantidad de gente que me escribió que está por fuera de la Iglesia. Nos cantó la justa. El uruguayo no se caracteriza por ser muy alegre y vivimos unos cuantos días con una sonrisa dibujada en el rostro. Es un golpe lindo”, reflexiona.

—¿Qué semilla sentís que plantó el papa y puede quedar?

—Al haber ido a Casavalle, dejó en evidencia que la Iglesia está ayudando y haciendo obras en esos lugares, y por lo general no lo sabemos. Que lo haga el papa, un líder político mundial, nos golpea más, pero es lo que hacemos los sacerdotes todos los días: yo me meto en la casa de un rico y de otro que no tiene ni agua para tomar. Ver que el jefe lo hace te invita a vos como sacerdote a seguir y ser mejor.

—¿Qué te dan ganas de hacer a vos?

—El obispo me nombró director del Liceo Jubilar y asumo en 2027. En su momento necesité esa ayuda y la recibí, y hoy quiero hacer eso por los demás. Creo que el papa dejó eso en nuestros corazones: un tipo recién operado que se levanta todos los días por un pueblo sediento de un mensaje. Con su ejemplo nos motiva a todos a que nos ensuciemos un poquito más las pilchas.