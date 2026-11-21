Muchos uruguayos viajaron a Rusia en 2018 para seguir a la selección del Maestro Tabárez y a algunos los encontró Cupido. Varias historias de amor nacieron durante aquel Mundial. La de Valeria Bogomolova y Juan es una de ellas. El flechazo ocurrió en una playa del río Volga, en Samara, la ciudad natal de Valeria —un nombre típico en Rusia, aunque cueste creerlo—, donde Uruguay se enfrentó al anfitrión. Para comunicarse necesitaron un traductor digital, porque ella no sabía hablar español ni inglés.

El idioma no fue un obstáculo para que se engancharan y, en cuestión de tres meses, Valeria decidió tomarse un avión para probar suerte con Juan en Uruguay, un país del que solo conocía a Natalia Oreiro gracias al éxito de Muñeca brava.

"Me encantaba. Tenía sus casetes y escuchaba sus canciones. Sabía que era de Uruguay, pero dónde quedaba Uruguay, ni idea", se sincera con Sábado Show. Y acota que, en su país, Oreiro es más famosa que Lionel Messi.

Recuerda que los primeros meses en Uruguay fueron difíciles: no entendía una palabra, no podía comunicarse y se sentía como un bicho raro.

Poco después, la historia cambió. Aprendió el idioma, consiguió trabajo en una agencia de viajes, donde continúa hasta hoy, y empezó a trabajar como modelo e influencer para marcas de ropa y lencería. También hizo amigos. Hoy Uruguay es su segunda casa y no se imagina lejos de este país, aunque viaja una vez al año a Rusia porque extraña sus costumbres y a su familia.

Toma mate, le gustaron las Llamadas y se hizo fanática de Peñarol. "En las malas mucho más", repite, como buena hincha, aunque en Rusia jamás iba al estadio.

Días atrás, se viralizó un video que publicó en su cuenta de Instagram —donde figura como @valeria.avrora y supera los 60 mil seguidores— en el que aparecía con una casaca aurinegra, heredada de su novio, y contaba que lo primero que le habían mostrado al llegar a Uruguay había sido Peñarol. Además, les recomendaba a sus compatriotas que estuvieran pensando en emigrar que siguieran sus pasos.

El video superó las 70 mil reproducciones y los 3.900 "me gusta". La idea de compartirlo surgió de Juan y a Valeria le resultó interesante, ya que le divierte mostrar lo lindo de ambas culturas y las cosas de Uruguay que la sorprenden.

Su novio y su familia política son rabiosos del Manya y enseguida le transmitieron que se trataba del cuadro más grande. Ella no tardó en enamorarse de esa multitudinaria, colorida y ruidosa hinchada.

Debutó en un clásico —y con triunfo— a pocos días de haber aterrizado en estas tierras. Aunque no entendía un solo cántico, el folclore la dejó maravillada. Filmaba sin tener demasiada idea de lo que veía, pero todas las escenas le parecían pintorescas. "Había globos amarillos y negros, todos cantando. Me atrapó el ambiente y así me hice de Peñarol", relata.

Entre sus favoritos del plantel están Matías Arezo y Leonel Jaime. También sigue en redes a Giorgian De Arrascaeta porque le gusta su juego: "Veo sus partidos en el Flamengo por influencia de mi pareja", comenta. Ahora tiene una nueva meta: hacerse socia para conseguir entradas para todos los partidos.

En Rusia no miraba fútbol porque, según asegura, sus compatriotas no se llevan bien con la pelota. Sin embargo, ahora tampoco se pierde los partidos de la selección uruguaya.

Peñarol y el amor no son sus únicos lazos con este país. Le encanta No Te Va Gustar y ha ido a varios recitales de la banda. Hace dos meses se compró su primer termo y mate y dejó de ser una simple tomadora social. "En Rusia tomamos mucho té, entonces compro yerba con sabor a naranja o maracuyá", comenta.

Cuando llegó era vegetariana, pero le insistieron tanto que terminó probando el clásico asado. Sin embargo, su amor por los animales pudo más y volvió a dejar la carne.

También le fascinó el Desfile de Llamadas y la sorprendió el jolgorio del Carnaval de La Pedrera. "Los rusos somos más serios. Me encantó que la gente se divirtiera y la música", señala. Tiene pendiente ir a un tablado.

Consume programas de chimentos de la vecina orilla y confiesa que Argentina le hace acordar a su país: "Es más grande y nos encantan los programas de farándula, que acá no hay", dice.

También sigue Gran Hermano Uruguay (Canal 10), pero asegura que no podría entrar jamás a la casa: "Soy re calentona. No sobreviviría".

Los medios la seducen y confiesa que se ve como conductora de televisión, radio o streaming. En las redes, cuenta, se soltó hace poco gracias a su novio y su suegro, que la alentaron a compartir sus historias. "Todos me decían que hablaba perfecto, pero a mí me daba vergüenza cometer errores", se sincera en un impecable español.

La historia de amor entre la modelo rusa y el uruguayo

Valeria Bogomolova y su novio Juan en México. Foto: @valeria.avrora

Valeria jamás imaginó que su vida iba a cambiar gracias al Mundial. Todo empezó el 25 de junio de 2018, cuando Samara se llenó de turistas uruguayos que habían viajado para ver a la Celeste golear a Rusia por tres a cero. Entre los charrúas que coparon la playa estaba Juan, jugando a la pelota con unos amigos. Valeria, que había ido con su madre, empezó a filmarlo porque tenía el mismo corte de pelo que Maluma.

Los amigos le avisaron y Juan se acercó a hablarle con ayuda de un traductor digital. "Intercambiamos números y quedamos en vernos al día siguiente en el mismo lugar", cuenta.

Cuando Uruguay quedó eliminado ante Francia, Juan decidió regresar a Samara para verla. Después continuaron la relación a distancia durante un par de meses: "Hablábamos con una app que te traduce y a veces no entendíamos nada, solo nos reíamos", relata.

En octubre de 2018, Valeria decidió mudarse a Uruguay para probar suerte. Por entonces trabajaba como creadora de contenidos, aunque había estudiado diseño de interiores, y había vuelto a vivir con sus padres después de separarse.

Aterrizó en Carrasco sin saber una palabra de español y la adaptación fue difícil. No olvidará su primera Navidad: Juan la llevó a pasar con toda su familia y fue extraño para ella porque en Rusia se festeja el 7 de enero. "Eran muchísimos, nosotros no tenemos familias tan grandes. Todos hablaban mucho y no entendía una palabra", rememora.

Varias veces entró en pánico en las reuniones sociales y se preguntó qué hacía allí. "Me sentía un bicho raro", confiesa. Lloró mucho y estuvo a punto de volver a Rusia, pero el amor pudo más y siguió adelante.

Al principio no trabajaba. Se mantenía con sus ahorros y la ayuda de su pareja, mientras aprendía español en el centro cultural ruso Máximo Gorki.

Durante la pandemia se mudaron a Punta del Este, una ciudad que, según dice, se parece mucho más a su país. Desde 2021 trabaja como administrativa en una agencia de viajes y, en paralelo, varias marcas empezaron a convocarla como modelo e influencer.

La modelo rusa Valeria Bogomolova en Samora, su ciudad. Foto: @valeria.avrora

Hizo amigas, muchas de ellas rusas que, como ella, cruzaron el Atlántico por amor. "Hay varios romances nacidos en el Mundial", dice.

Aunque intenta viajar a Rusia una vez al año para estar cerca de sus afectos, reconoce que la guerra entre Rusia y Ucrania hizo más difícil la distancia. "Es muy triste. Amo a mi gente y siempre voy a querer a mi país. Ojalá termine pronto", expresa.

Hoy está convencida de que Uruguay es su presente y su futuro. Quiere seguir creciendo en redes sociales, trabajar con marcas y explorar nuevas facetas en los medios. "Me gustaría hacer radio y seguir mostrando lo lindo de los dos países, las cosas que me sorprendieron de Uruguay y las costumbres de allá", concluye esta nueva hincha aurinegra.