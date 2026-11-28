Maxi López pasó por La triple W, el ciclo de Aweno TV, con el propósito de promocionar la realización del Latam Football Forum, un evento sobre la industria y el negocio del fútbol que organizó junto a su amigo Fede Cotelaro. El encuentro tuvo lugar ayer, en la previa de la final de la Copa Libertadores que se disputará hoy en el Estadio Centenario.

Habló sobre la idea del foro y la presencia de presidentes de federaciones, exjugadores, ejecutivos y periodistas, pero los momentos más divertidos y elocuentes de la entrevista llegaron cuando el exfutbolista argentino y exmarido de Wanda Nara se dispuso a contar distintas anécdotas.

Repasó sus inicios en el semillero de River Plate, al que llegó con apenas cinco años, y el duro golpe que atravesó a los 12, tras el fallecimiento de su papá.

También recordó aquel Sudamericano Sub-20 disputado en Uruguay en 2003, donde salió campeón con la selección argentina junto a Carlos Tévez y Javier Mascherano.

Se refirió a su presente en el programa de streaming de Telefe, a su participación en MasterChef Argentina, donde Wanda es la conductora, y a su canal de YouTube, en el que llegó a grabar un video trabajando 24 horas como chofer de Uber.

Pero el tramo más interesante y picante de la entrevista llegó cuando uno de los conductores del ciclo aprovechó la charla sobre la familia para plantearle una duda: “Vos fuiste contemporáneo al momento que aparece Diego Forlán en la familia Nara”, le dijo, en referencia al vínculo que el hoy entrenador de la selección uruguaya mantuvo con Zaira Nara allá por 2010.

Luego de esa introducción, le planteó la pregunta: “Vos ya tenías años adentro de esa familia y cómo fue ese primer momento de verlo en una situación parecida a la tuya y arroparlo, decirle: ‘Diego, soy un hermano para vos’”.

Diego Forlán y Zaira Nara cuando eran pareja.

Entonces, Maxi López se remontó al primer encuentro con Forlán, cuando lo recibió en su casa de Buenos Aires. “Yo tenía una pileta muy grande y Diego entra a casa y me dice: ‘Pah, qué pileta tenés y esta casa’. Y me mira. Le contesto: ‘Si vos te podés comprar todo el lago que tengo enfrente, ¿qué me decís?’”, recreó sobre uno de los primeros diálogos que mantuvieron.

Maxi contó que, para hacerlo sentir cómodo, lo llevó a comer un asado que él mismo había preparado y se pusieron a charlar.

“Me acuerdo patente de esa primera charla porque me dijo: ‘Me estoy preparando porque voy a ser el mejor jugador del Mundial’. Y yo le digo: ‘Sabés que hay muchos factores que pueden influir y conspirar’. ‘No, no, yo voy a ser el mejor jugador del Mundial’. Eso me quedó en la cabeza”, evocó sobre aquella conversación, que cobró otro significado después de lo que terminó sucediéndole a Forlán en Sudáfrica 2010.

Maxi contó que le dijo que tenía el 99% en contra para alcanzar su meta y le preguntó qué pensaba hacer. Entonces, Diego le enumeró las acciones que estaba llevando adelante para conseguirlo. “Tuvimos una charla una tarde divina y me quedó marcado”, indicó.

El argentino reconoció que el fútbol los cruzó muchas veces y que, aunque después dejó de pertenecer a la familia Nara, siguió de cerca el recorrido de Forlán.

“Hoy lo veo como entrenador de una selección nacional, y me parece que no le queda más claro un rol que ese porque él era todos los ejemplos bien de todos los deportistas adentro de una cancha de fútbol, así que me pone contento por él”, cerró con elogios.