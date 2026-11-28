Antonella Hornos tiene 32 años y una vida que transcurre entre la política, el trabajo y la danza. Edila del Partido Nacional en San José, creció en Ciudad del Plata, integra una numerosa familia de artistas, trabaja como administrativa en una empresa de construcción y los fines de semana se desempeña como moza en fiestas y eventos. También es técnica en aire acondicionado, oficio que ejerció durante sus primeros años de actividad laboral.

Su nombre trascendió las fronteras departamentales a raíz de un video de una intervención en la Junta Departamental que se viralizó en redes sociales y programas de streaming. Curiosamente, lo que despertó mayor interés no fue su planteo sobre infraestructura vial, sino el escote de la prenda que llevaba puesta.

Hornos se tomó con humor la repercusión, aunque admite que desde entonces presta mayor atención a su vestimenta. En entrevista, repasa su trayectoria política, habla de su pasión por el baile y revela una experiencia de su intimidad: durante tres años mantuvo una relación sentimental con su novio y otra mujer, con quienes llegó a convivir en la modalidad de trieja.

Sin temor a los prejuicios, la joven dirigente reivindica su libertad y confiesa que tiene una ambición política: convertirse algún día en diputada.

Antonella Hornos.

-¿Cómo nació tu inquietud por la política?

-En 2020 me acerqué al Partido Nacional y me invitaron a militar. Empecé a trabajar en el puerta a puerta y apoyé la candidatura de Denis Hornos, uno de mis hermanos, que era candidato a alcalde en Ciudad del Plata. Aunque no ganó, a partir de eso se formó una agrupación que se llama Otra Mirada, a la que pertenezco y de cuyo ejecutivo soy parte. Es un grupo muy humano, que también hace muchas actividades sociales.

-¿Cuándo empezaste a asumir mayores responsabilidades?

-En 2022 la agrupación me pidió que encabezara una lista de jóvenes del Partido Nacional. Era totalmente inexperta y tampoco me gustaba mucho salir en los medios. Fue todo un desafío. Terminamos en segundo lugar y quedé como vicepresidenta de la juventud del Partido Nacional a nivel departamental. Después, para las elecciones de 2025, tuve la oportunidad de encabezar una lista a ediles. Hicimos mucho puerta a puerta. Yo soy conocida porque me crié acá, voy al supermercado, a la feria, a todos lados. La gente nos dio un voto de confianza por esa política de cercanía.

-Asimiste el año pasado con la renovación de la legislatura departamental, ¿qué aprendiste en este tiempo en la Junta Departamental?

-Lo primero que aprendí es que yo no ejecuto. Cuando entré pensaba: “Acá mejoro mi ciudad, la doy vuelta”. Tenía unas expectativas tremendas. Después entendí que nuestro trabajo consiste en trasladar los planteos de los vecinos. Siempre digo que voy a gestionar, pero nunca prometo que voy a hacer una calle. Lo que hago es recoger esa inquietud y llevarla a la Junta.

-¿Cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos de Ciudad del Plata?

-Desde que tengo memoria, el tema de las calles. Hay calles intransitables en el interior de los barrios, muchos pozos, cunetas tapadas, problemas con la basura y la iluminación. Es más o menos el ABC. Utilizo mucho la media hora previa de la Junta para trasladar esas inquietudes.

-Uno de esos planteos se viralizó, aunque no precisamente por su contenido, sino por la ropa que llevabas puesta. ¿Cómo viviste esa situación?

-Creo que hay gente a la que le importa más la imagen, porque es lo primero que ve. Entiendo que en la política estás expuesto y podés recibir todo tipo de comentarios. Depende de cómo los absorbas y cómo te los tomes. Yo me lo tomé bien. Algunos comentarios fueron muy graciosos, me hicieron reír mucho. También recibí muchos mensajes de mujeres que me apoyaban. No les di tanta importancia a los comentarios malos. Me quedé con todo lo bueno y lo gracioso. Pero siempre se mira primero el aspecto físico. Creo que ni siquiera me escucharon, siendo sincera.

-¿En qué consistía el planteo?

-Era sobre la avenida Río de la Plata, en un tramo donde se acumula mucha agua. La idea era hacer un entubado y también planteaba la posibilidad de construir veredas. Era un planteo de infraestructura que estaba muy bueno, pero creo que le erré a la ropa para hacerlo.

-¿No eras consciente de que el escote podía llamar tanto la atención?

-No me di cuenta de que con ese ángulo de la cámara se iba a notar tanto. Es el mismo ángulo con el que enfocan a todos los ediles, pero desde arriba. De frente tenía una camisa normal. Ahora presto más atención a la indumentaria pero no porque me haya afectado. También tengo una familia, tengo a mi mamá y me preocupa un poquito que estén leyendo cosas que no son tan buenas. A mí no me importa, de verdad.

-Además de la política, tenés varias actividades laborales. ¿Cómo te organizás?

-Soy administrativa en una empresa de construcción y desde los 18 años trabajo como moza. Eso lo hago también porque me divierte. Trabajo prácticamente siempre en Montevideo en fiestas y eventos los fines de semana.

-También sos técnica en aire acondicionado.

-Sí. Estudié Administración en la UTU de la zona, pero sabía que no iba a conseguir inmediatamente un trabajo como administrativa. Busqué algo que me permitiera tener una salida laboral rápida e hice un curso de más de 400 horas de aire acondicionado. Fue uno de mis primeros trabajos, además del de moza. Estuve unos dos años instalando equipos. Trabajábamos de a dos por un tema de fuerza, sobre todo cuando había que subir las unidades exteriores a los techos. Hoy no me dedico a eso, pero sé hacer una recarga, la parte eléctrica, el mantenimiento o la limpieza.

Antonella Hornos con su grupo de danza "Presencia Latina".

-¿De dónde viene tu pasión por la danza?

-Creo que me la contagió mi padre, que era un artista. Lamentablemente falleció hace dos años. Cantaba, hacía música tropical, murga. Tengo hermanos músicos y hermanas bailarinas. Somos 12 hermanos y todos, a nuestra manera, somos bastante artistas. Desde chica me gustó bailar y salía en las comparsas del barrio. Hace dos años un amigo me invitó a una academia que se llama Paraíso Salsa, donde aprendí muchísimo. Por un tema de horarios tuve que dejar, pero por suerte abrió una academia en Ciudad del Plata, Presencia Latina, donde estoy bailando salsa y bachata.

-¿Te gustaría competir o volver a bailar en una comparsa?

-Me encantaría. Antes de la pandemia me fui a probar a Mi Morena, pero después se complicó todo. Me gusta el candombe, el folclore, me gusta todo. También me gustaría competir en salsa o bachata, aunque no gane. Respeto muchísimo a la gente que compite porque son muchos años de técnica y trabajo. Yo recién llevo dos años.

-¿Cómo hacés para combinar tantas actividades?

-Hago malabares, pero a las clases de baile llego. Estoy feliz porque es algo que me gusta y a lo que anteriormente no había podido dedicarle tiempo porque trabajaba mucho. Hoy puedo acceder a una academia, pero entiendo que hay mucha gente que no puede. Una de las cosas que me gustaría plantear desde la Junta es que la Intendencia pueda ofrecer algo así en Ciudad del Plata. Me han escrito muchos chiquilines que quieren bailar y no les da económicamente. Los entiendo porque fue lo que me pasó a mí durante mucho tiempo.

-En lo personal, tuviste una experiencia sentimental poco convencional: integraste una trieja. ¿Cómo surgió?

-Estoy en pareja desde hace 14 años. Empecé con mi novio cuando tenía 17, así que no había explorado mucho el mundo de las relaciones. Después de ocho o nueve años juntos dijimos que estaría bueno abrir la pareja y ver qué pasaba. Empezamos a salir, a bailar, conocimos a una chica (él la conoció primero en realidad) y estuvimos saliendo durante un tiempo hasta que nos pusimos en pareja los tres.

-¿Llegaron a convivir los tres?

-Sí, convivimos durante dos años. Fue una buena experiencia, también en lo que tiene que ver con la convivencia. Siempre estabas acompañado. Después la relación terminó, pero tuvimos una buena separación. Hoy sigo con mi pareja de siempre y de todos modos, seguimos teniendo una relación abierta, que no es monogámica.

-¿Cómo reaccionó tu familia?

-Para mí fue algo muy natural. Toda mi familia la conoció, hasta mi abuela. Íbamos a cumpleaños, a bailes, a todos lados. Yo presentaba a “mi novio” y a “mi novia”. No fue algo que viviera con miedo, como una salida del clóset. Soy bisexual y no me molesta decirlo. Traté de que mi entorno lo normalizara como yo.

-¿Hubo alguna reacción familiar que te preocupara especialmente?

-Tenía un poquito de preocupación por mi padre, que era una persona grande y tenía ciertos prejuicios. Me acuerdo de que estaba en una fiesta en Ciudad del Plata, de la mano con ella, y apareció él. Me preguntó: “¿Y esto?”. Le dije: “Mi novia”, y se la presenté. Pensé que después iba a venir un sermón, pero nada que ver. Me habló de comprar unos churros y para mí fue un alivio. Lo tomó con total normalidad. Mi entorno permitió que pudiera vivirlo con mucha libertad.

-¿Y en la calle sentían que eran objeto de miradas o prejuicios?

-Sí, veíamos que mucha gente grande nos miraba o nos juzgaba, pero tampoco nos escondíamos. Yo iba de la mano con ella al supermercado y hemos estado los tres de la mano caminando por la rambla. Nunca nadie vino a decirme en la cara que lo que estaba haciendo era horrible o que estaba mal.

-¿Se puede amar a dos personas con la misma intensidad?

-A mí me pasó. Yo me enamoré de las dos personas por igual. No era que elegía estar con una o con la otra, ni que estaba con alguien por obligación o por costumbre. Realmente las amaba, de verdad, y en igual proporción. Creo que hay mucho de cultural en la monogamia.

-¿Los tres estaban en un plano de igualdad dentro de la relación?

-Sí. Aunque creo que para él era un poco más difícil equilibrar las cosas, darles el mismo cariño a las dos. Tenía más presión, al contrario de lo que piensa la gente, que dice: “¡Qué bueno, un hombre con dos mujeres!”. Pobre, creo que no lo pasó tan bien como parecía (risas). Pero como experiencia estuvo buena.

-¿Llegaron a proyectar una familia entre los tres?

-Sí. Hasta pensamos en tener hijos y la idea era embarazarnos las dos al mismo tiempo. Había planes, incluso de casamiento, aunque no fuera legal. No llegaron a concretarse, pero disfrutamos mucho de todo el proceso. Fue una experiencia que nos va a quedar para toda la vida. Se terminó por circunstancias de desgaste como pasa con muchas relaciones.

-¿La exposición política condicionó de alguna manera esa relación?

-En la campaña queríamos captar a un público un poco más grande. Nuestros mayores votantes eran jóvenes, pero también queríamos generar confianza en otras generaciones. Yo no lo ocultaba, pero tampoco lo hacía público. Algunos medios se habían enterado y querían hablar del tema, pero preferí que no en ese momento. Hoy lo hablo libremente, incluso en las comisiones de género de la Junta. Mis compañeros saben todo y ninguno se horroriza. Al contrario, hasta me piden consejos.

-¿Qué les decís a quienes te consultan sobre las relaciones abiertas?

-No soy ninguna gurú del amor, lejos de eso, pero creo que he ayudado a algunas parejas, por lo menos en esa primera etapa, que es bastante difícil: comunicárselo al otro. Nosotros estábamos de acuerdo porque veníamos con la misma cabeza y nos conocíamos de toda la vida. A veces me llama la atención que se juzgue tanto una relación abierta, pero que haya personas que son infieles a sus parejas y parece que está todo bien porque lo hacen a escondidas.

-¿Volverías a integrar una trieja?

-Sí, volvería a repetir la experiencia, pero no ahora. Si en algún momento se da la oportunidad, puede ser. No es algo que esté buscando porque estoy muy bien. Ahora estamos más tranquilos, estoy enfocada en la política, el trabajo y el baile. Incorporar a alguien a una relación también implica tiempo. Es literalmente agrandar la familia.

-¿Te gustaría ser madre?

-Quizás en algún momento, más adelante. No tengo hijos ni planifico tenerlos ahora. No es un plan inmediato que tenga, para nada.

-¿Cómo ves el vínculo de los jóvenes con la política?

-Creo que todavía no le están dando la importancia que tiene. Cuando era más chica, para mí un político era una persona que no conocía, alguien a quien no me imaginaba encontrándome en el supermercado. Creo que esa cercanía puede despertar una inquietud en los jóvenes. Que vean que somos vecinos, que me pueden encontrar y hacerme un planteo o un reclamo. Eso puede ayudar a que se involucren un poco más.

-¿Cómo te imaginás tu futuro político?

-Me gusta mucho la parte legislativa. Me gustaría seguir creciendo. Todavía tengo muchísimo por aprender, pero en un futuro, si Dios quiere, me gustaría ser diputada. Esa sería mi meta.

