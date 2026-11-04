Qué se sabe de la muerte de Daniel Bifulco, uno de los integrantes de "Los Jaimitos" del histórico “Videomatch”

La muerte del comediante Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos, uno de los sketch más populares de Videomatch, repercutió en los restantes integrantes del conjunto que integró con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, como en los humoristas que participaron en el programa que condujo Marcelo Tinelli.

Tras conocerse el fallecimiento del comediante de 56 años, José María Listorti, compañero de Bifulco en la televisión, y actual conductor del programa Re tarde, se expresó al respecto.

“Antes de arrancar el programa recibí una noticia terrible: falleció uno de nuestros compañeros de Videomatch Dani Bifulco. Me mató la noticia. Era un pibe divino. Estamos todos muy consternados, lo lamentamos mucho, nos duele muchísimo, es otro que se nos va. Le enviamos un saludo a la familia y seres queridos. Lo vamos recordar siempre”, dijo Listorti, en compañía de Pachu Peña, columnista del programa y compañero de Bifulco en su etapa como humorista en Showmatch.

Además, en un intercambio con el portal TN Show, el también comediante Alfredo Silva dio detalles de cómo encontraron sin vida a su amigo.

Marcelo Tinelli y Daniel Bifuco. Foto: Archivo. Foto: @jaimito_bifulco.

“La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo”, comentó Silva.

El humorista también aclaró que la causa de la muerte “figura como para cardíaco”, aunque hasta que no se realice la autopsia, no se podrá determinar con seguridad. Además, remarcó que el cuerpo de Bifulco será entregado mañana a sus familiares.

Dueño de una conocida trayectoria en teatro y televisión, Bifulco conformó aquel trinomio que conquistó a la televisión argentina con un humor infantil a inicios del 2000. Los Jaimitos irrumpieron con fuerza en el año 2001 y mantuvieron su estilo a largo del tiempo, teniendo un reconocimiento inusitado de la audiencia al estar presentes en uno de los programas de mayor rating de la televisión argentina.

Una de las últimas noticias sobre el actor era que había firmado contrato para ser parte de la obra La magia de la risa que iba a estrenarse en la temporada de Mar del Plata.