Martín Sarthou perdió una apuesta por su pasado con Eunice Castro: encontraron un viejo video en "Showmatch"

Martín Sarthou quedó en el centro de una divertida revancha televisiva. Meses después de desafiar a los integrantes de Hacemos lo que podemos (Undertake Media) a encontrar imágenes suyas en Showmatch, el archivo apareció y el periodista terminó perdiendo la apuesta.

Todo comenzó en mayo, cuando visitó el ciclo conducido por Richard Galeano y repasó distintos momentos de su carrera, incluida su recordada relación con Eunice Castro. En ese contexto, el conductor le preguntó si borraría aquella etapa de alta exposición mediática y mencionó su paso por el programa de Marcelo Tinelli.

"¿Dónde hay una imagen mía en Showmatch? Nunca", respondió Sarthou entre risas. Galeano lo desafió a buscar el material y el periodista redobló la apuesta: si aparecía un video suyo en el reality argentino, pagaba un asado.

La búsqueda quedó en manos del periodista Pablo Cayafa, que finalmente encontró el registro en YouTube y lo mostró al aire. "A prender el fuego. Martín Sarthou apostó y perdió", anunciaron desde la cuenta oficial del programa.

"Cómo te regalaste", le lanzó Cayafa entre risas. Y remató: "Si no querés que te recuerden una etapa televisiva tuya, no desafíes a nadie a encontrarla".

El video corresponde a 2008, cuando Eunice Castro participaba del Bailando por un sueño y Sarthou asistió al estudio para acompañarla desde la tribuna. Durante la clásica previa, Tinelli le preguntó a la modelo si su novio había ido a verla.

"Está ahí, pero escondido", respondió Eunice, lo que dio pie a una broma del conductor. "¿Por qué te escondés? Si yo tuviera una novia así, ¿sabés qué? La paseo por la rambla de Montevideo, voy a comer al Mercado del Puerto, le digo a los violinistas: 'Tocá, gil'. Me voy a Tacuarembó, a Durazno, hasta el Chuy de compras. ¿Qué te escondés? Bombonazo", lanzó Tinelli.

Eunice junto a Tinelli en la edición 2008 de Bailando por un Sueño.

La conversación siguió con preguntas sobre la relación. entonces ella contó que Sarthou era periodista de internacionales y recordó que habían coincidido en Canal 12. "Lo conocí hace años, pero fue raro, fue como un encuentro", relató. "No me había fijado hasta que un día me hizo un clic", agregó. Cuando Tinelli quiso saber qué la había conquistado, respondió con una sonrisa: "Todo él".

Más allá de esta historia y de aquellas imágenes de Sarthou en el Bailando, durante años también circularon rumores sobre un supuesto romance entre Eunice Castro y Marcelo Tinelli. De hecho, la modelo volvió a referirse al tema recientemente en La magia de volver a empezar (Premiere), donde fue categórica: "No estuve con Tinelli".

Sin embargo, reconoció que sí existió un acercamiento. "Hubo una propuesta, pero no se concretó", afirmó. Ante la insistencia de los conductores, aclaró que se trató de una conversación "muy linda, educada y de caballero", aunque evitó brindar más detalles. También aseguró que siempre le pareció un hombre atractivo y destacó el trato que recibió del conductor durante su participación en el programa.

Mientras tanto, Sarthou ya no tiene escapatoria: el archivo apareció, la apuesta quedó perdida y, según prometió, ahora le toca invitar el asado.