La inesperada confesión de Marta Fort sobre cuánto dinero gasta por mes y la cifra que sorprendió a todos

Fiel a su estilo, Marta Fort habló sin vueltas sobre su vida privada. La hija de Ricardo Fort atraviesa un momento de mucha exposición mediática en la vecina orilla. Participa en MasterChef Celebrity de Argentina, conduce su propio programa en el canal de streaming Blender y también ocupa espacio en la prensa de ambos orillas del Río de la Plata por su relación con un novio uruguayo. Esta vez, la joven llamó la atención al revelar cuánto dinero gasta por mes, y la cifra no dejó a nadie indiferente.

La revelación ocurrió en su programa de streaming Fort Night Show, que conduce por el canal Blender. En diálogo con el influencer Mernuel, durante una dinámica de preguntas y respuestas, la joven tuvo que responder cuál fue la mayor cifra de dinero que gastó en un mes, y la joven anticipó que el número era elevado.

“Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, dijo Marta fort antes de revelar el monto: “Seis cifras. 100 mil dólares”.

La respuesta generó sorpresa en el estudio y dio lugar a nuevas preguntas. Sin embargo, la joven se encargó de hacer una aclaración: esa cantidad corresponde a sus gastos generales y no contempla las compras extraordinarias que puede realizar durante el año.

“100 mil, pero en gastos. No cuento el día que me compro un auto, esto o lo otro”, explicó en el programa. De esa manera, diferenció los desembolsos habituales de otras adquisiciones de mayor valor.

Marta Fort. Foto: Archivo.

La joven también dejó en claro que se trata del máximo alcanzado y no necesariamente de una cifra que gaste todos los meses. Su participación en el programa de steamig se suma a su reciente exposición televisiva, impulsada también por su incorporación a MasterChef Celebrity, el reality de gastronomía que conduce Wanda Nara (en Uruguay se puede ver por el canal de cable Discovery Home & Health), y donde comenzó a ganar presencia en el mundo del espectáculo.