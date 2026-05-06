Polémica por la actitud del influencer inmobiliario Beltrán Briones con un fan en la Feria del Libro: el video

Un breve intercambio entre el autor y creador de contenido Beltrán Briones y un fan durante una firma de libros en la Feria del Libro de Buenos Aires se volvió viral en redes sociales en las últimas horas, generando una ola de comentarios divididos.

El episodio, registrado en video por asistentes, muestra a un joven fan acercándose al escritor para solicitarle una firma después de haber hecho una larga fila. En las imágenes, Briones deja su rúbrica en el ejemplar de manera rápida, sin establecer contacto visual con el seguidor.

“¿Tu nombre?”, pregunta Briones sin levantar la mirada. “Lautaro Álvarez. ¿Te puedo hacer una pregunta rápida?”, responde el lector. “Si es muy rápida”, replica el autor.

"Briones"



Por comentarios sobre el tipo de seguidor que tiene el vendedor de departamentos. pic.twitter.com/9Z4t2zfA6h — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 4, 2026

A continuación, el joven formula su consulta: “¿Cuál cree usted que sería el hábito para que un joven ambicioso se destaque en un mundo tan competitivo?”. Briones responde de forma breve: “Constante formación”. “Excelente, me parece”, cierra el lector mientras se retira.

Según se aprecia en el video, el autor no levanta la vista en ningún momento ni saluda al lector al finalizar el intercambio, lo que fue señalado por muchos usuarios como un gesto de frialdad.

La escena, de apenas unos segundos de duración, fue ampliamente difundida en plataformas como X e Instagram, donde numerosos usuarios cuestionaron la actitud del autor, calificándola de distante y poco empática en un contexto que suele implicar cercanía con el público.

No obstante, también surgieron voces en defensa de Briones. Algunos usuarios señalaron que este tipo de eventos pueden implicar largas jornadas de interacción continua, lo que podría explicar una actitud más automática o apresurada por parte del autor.

Beltrán Briones. Foto: Instagram Beltrán Briones.

Beltrán Briones es un creador de contenido y autor que ha ganado notoriedad en redes sociales por sus mensajes vinculados al desarrollo personal, la disciplina y la formación profesional. Con una presencia activa en plataformas digitales, ha construido una audiencia amplia, especialmente entre jóvenes interesados en el crecimiento individual y el rendimiento en entornos competitivos. Meses atrás, fue viral en Uruguay al afirmar que "Punta del Este está lleno de grasas".